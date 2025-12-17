พนง. เข้าส้วมบ่อย จนโดนไล่ออก อึ้งหายไปนานสุด 4 ชม. เจ้าตัวไม่ยอม ฟ้องเรียก 1.4 ล้าน

ชายเข้าส้วมบ่อย จนถูกไล่ออก อึ้งหายไปนานสุด 4 ชม. ชวนสงสัยเข้าไปทำอะไร เจ้าตัวอ้างเป็นริดสีดวง ฟ้องกลับบริษัทเรียก 1.4 ล้าน สุดท้ายจบยังไง ?
วันที่ 14 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า นายหลี่ วิศวกรชาวจีนจากมณฑลเจียงซู ได้ยื่นฟ้องบริษัทฐานเลิกจ้างโดยมิชอบ พร้อมเรียกร้องเงินชดเชยสูงถึง 320,000 หยวน (ราว 1.4 ล้านบาท) หลังถูกไล่ออกจากงานเหตุเพราะพฤติกรรม "เข้าห้องน้ำบ่อย" แต่ละครั้งนานนับชั่วโมง โดยอ้างว่าตัวเองเป็นโรคริดสีดวงทวาร
มีรายงานว่าระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567 นายหลี่ เข้าห้องน้ำบ่อยถึง 14 ครั้ง ภายใน 1 เดือน แถมแต่ละครั้งยังกินเวลานาน โดยมีสถิตินานที่สุดถึง 4 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทเพิ่งสังเกตเห็นพฤติกรรมนี้ในภายหลัง
ในตอนแรกที่ทางบริษัทสังเกตเห็นว่าเขาหายตัวไปจากตำแหน่งงาน ก็ได้พยายามติดต่อหาเขาผ่านโปรแกรมแชต แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ ทั้ง ๆ ที่ตำแหน่งของหลี่ถูกกำหนดให้เขาต้องตอบสนองเรื่องงานทุกเมื่อ กระทั่งทางบริษัทไปเช็กดูภาพวงจรปิด จึงตัดสินใจไล่เขาออกจากงาน
นายหลี่เข้าทำงานที่บริษัทดังกล่าวเมื่อปี 2553 และได้รับการต่อสัญญาแบบไม่ระบุเวลาเมื่อปี 2557 ก่อนจะถูกไล่ออกจากพฤติกรรมการเข้าห้องน้ำในช่วงกลางปี 2567 อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวเพิ่งได้รับการเปิดเผยโดยสหพันธ์แรงงานเซี่ยงไฮ้เมื่อไม่นานมานี้ หลังจากที่นายหลี่ตัดสินใจยื่นฟ้องเรียกเงินชดเชยจากทางบริษัท โดยอ้างว่าเป็นการเลิกจ้างโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
เขายังแสดงหลักฐานเป็นยาแก้ริดสีดวงทวารที่แฟนซื้อมาจากร้านออนไลน์ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2567 รวมถึงบันทึกการผ่าตัดเมื่อเดือนมกราคม 2568
ขณะที่ทางบริษัทส่งหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด ซึ่งบันทึกภาพขณะที่นายหลี่มักจะหายไปเข้าห้องน้ำบ่อย ๆ และใช้เวลานานในห้องน้ำ
ทั้งนี้ ศาลเชื่อว่าช่วงเวลาที่หลี่ใช้ห้องน้ำนั้น นานเกินกว่าความต้องการของร่างกายเขาไปมาก อีกทั้งบันทึกทางการแพทย์ที่เขานำมาแสดง ยังมาจากช่วงเวลาหลังจากมีเรื่องการเข้าห้องน้ำบ่อย ๆ โดยที่เขาเองไม่เคยแจ้งให้บริษัททราบถึงอาการป่วย รวมถึงไม่เคยลาป่วยล่วงหน้า ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
จากสัญญาจ้างงาน การที่พนักงานหายไปในช่วงเวลาหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกพิจารณาว่าเป็นการขาดงาน และการที่เขาขาดงานเป็นเวลารวม 3 วัน ใน 180 วัน นำมาซึ่งการยุติสัญญาในทันที อีกทั้งบริษัทยังขออนุญาตจากสหภาพแรงงานก่อนจะทำการไล่นายหลี่ออกแล้วด้วย
สุดท้ายแล้วศาลได้จัดให้มีการไกล่เกลี่ยกันระหว่าง 2 ฝั่ง และโน้มน้าวให้บริษัทตกลงยุติคดีความด้วยการจ่ายเงินให้นายหลี่ 30,000 หยวน (ราว 134,000 บาท) โดยพิจารณาจากผลงานที่เขาเคยทำให้บริษัท และความยากลำบากจากการตกงาน
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บริษัทในจีนเผชิญข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องการเข้าห้องน้ำ โดยในปี 2566 ชายคนหนึ่งในเจียงซูถูกไล่ออกเพราะไปเข้าห้องน้ำบ่อย ๆ เช่นกัน โดยพบว่าเขาไปเข้าห้องน้ำนานที่สุด 6 ชั่วโมงใน 1 วัน ซึ่งสุดท้ายศาลก็สนับสนุนการตัดสินใจเลิกจ้างของทางบริษัท
นอกจากนี้ยังมีเคสเมื่อปี 2559 ที่ไรเดอร์รายหนึ่งหายไปเข้าห้องน้ำ 6 นาที ตอนที่ควรจะไปรับลูกค้า แถมยังไม่รับสายของลูกค้าถึง 5 สาย ทำให้เสียงานนั้นไป จึงถูกบริษัทไล่ออกพร้อมขอให้เขาจ่ายเงินชดเชย 21,550 หยวน (ราว 96,000 บาท) ซึ่งศาลชี้ว่าไรเดอร์มีส่วนรับผิดชอบที่ทำให้เสียงานไป จึงขอให้เขาจ่ายเงินชดเชยจำนวน 2,000 หยวน (ราว 8,900 บาท) แทน
ทั้งนี้ จากคดีของนายหลี่มีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกันมากมาย เช่น "ถ้าฉันเป็นเจ้านายก็คงจะไล่เขาออกเหมือนกัน" และ "ไม่ต้องพูดถึงเจ้านาย ถ้าฉันเป็นเพื่อนร่วมงานของเขาก็คงนอยด์มาก เขาหายไปเข้าส้วมนานเป็นชั่วโมง ๆ นั่นหมายความว่าเพื่อนร่วมงานต้องทำงานแทนเขาทั้งหมด"
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP