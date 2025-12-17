ประวัติ ต้น เดิมพัน ไฮโซนามสกุลดัง โปรไฟล์ไม่ธรรมดา เจ้าของอาณาจักร Rapid Group

เปิดประวัติ ต้น เดิมพัน อยู่วิทยา ไฮโซนามสกุลดัง โปรไฟล์ไม่ธรรมดา เจ้าของอาณาจักรโนโลยีด้านการเงิน Rapid Group
วันที่ 17 ธันวาคม 2568 เผยเรื่องราวทำความรู้จัก ต้น เดิมพัน อยู่วิทยา สมาชิกทายาทตระกูลชื่อดัง อยู่วิทยา (ผู้ก่อตั้งกระทิงแดง) ที่รู้จักในวงการธุรกิจและแวดวงไฮโซ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านในระยะเวลาอันสั้นเพียงแค่ 3 ปี เป็นผู้ก่อตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทในเครือ Rapid Group ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงินชั้นนำ
ต้น เดิมพัน จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ เอกการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขามีความสนใจในธุรกิจด้านการเงินมาตั้งแต่สมัยเรียน หลังเรียนจบได้ทำงานที่ SCG และสามารถเก็บออมจนได้เงินทุนตั้งต้นต้นทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองธุรกิจแรก และสามารถจับเงินล้านก้อนแรกในชีวิตได้ตอนอายุ 20 ต้น ๆ
จากนั้น ต้น เดิมพัน ได้ลาออกมาจากงานที่ SCG มาเปิดบริษัทโบรคเกอร์ประกันภัย และบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ Wealth Management ในปี 2545 ซึ่งถือว่าเป็นรายแรก ๆ ในไทย นอกจากนี้ ต้น เดิมพัน ยังได้ร่วมกับเพื่อนทำธุรกิจรีสอร์ตที่เกาะเสม็ด ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และยังได้รับรางวัลด้านการออกแบบจากสมาคมสถาปนิกสยาม
แม้ว่าจะมีนามกุลดังที่คุ้นหู แต่ธุรกิจของต้น เดิมพัน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของตระกูลอยู่วิทยา ธุรกิจของเขาดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม และบริการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์มือสองครบวงจร ต่อมา ธุรกิจของเขาได้เติบโตจนมีบริษัทในเครือถึง 5 แห่ง ได้แก่ Rapid Capital, Rapid Motors, Rapid FinTech, Rapid EV และ Rapid Life
ขอบคุณข้อมูลจาก HELLO! Magazine Thailand, Forbes Thailand