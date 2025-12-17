HILIGHT
ประวัติ ต้น เดิมพัน ไฮโซนามสกุลดัง โปรไฟล์ไม่ธรรมดา เจ้าของอาณาจักร Rapid Group

 
             เปิดประวัติ ต้น เดิมพัน อยู่วิทยา ไฮโซนามสกุลดัง โปรไฟล์ไม่ธรรมดา เจ้าของอาณาจักรโนโลยีด้านการเงิน Rapid Group

ประวัติ ต้น เดิมพัน
ภาพจาก X @Dermphan

             วันที่ 17 ธันวาคม 2568 เผยเรื่องราวทำความรู้จัก ต้น เดิมพัน อยู่วิทยา สมาชิกทายาทตระกูลชื่อดัง อยู่วิทยา (ผู้ก่อตั้งกระทิงแดง) ที่รู้จักในวงการธุรกิจและแวดวงไฮโซ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านในระยะเวลาอันสั้นเพียงแค่ 3 ปี เป็นผู้ก่อตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทในเครือ Rapid Group ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงินชั้นนำ  

             ต้น เดิมพัน จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ เอกการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขามีความสนใจในธุรกิจด้านการเงินมาตั้งแต่สมัยเรียน หลังเรียนจบได้ทำงานที่ SCG และสามารถเก็บออมจนได้เงินทุนตั้งต้นต้นทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองธุรกิจแรก และสามารถจับเงินล้านก้อนแรกในชีวิตได้ตอนอายุ 20 ต้น ๆ

             จากนั้น ต้น เดิมพัน ได้ลาออกมาจากงานที่  SCG  มาเปิดบริษัทโบรคเกอร์ประกันภัย และบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ Wealth Management ในปี 2545 ซึ่งถือว่าเป็นรายแรก ๆ ในไทย นอกจากนี้ ต้น เดิมพัน ยังได้ร่วมกับเพื่อนทำธุรกิจรีสอร์ตที่เกาะเสม็ด ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และยังได้รับรางวัลด้านการออกแบบจากสมาคมสถาปนิกสยาม   

ประวัติ ต้น เดิมพัน
ภาพจาก X @Dermphan

             ช่วงปลายปี 2558 ต้น เดิมพัน ได้ตัดสินใจรีไทร์ชั่วคราวไปท่องเที่ยวและตระเวนเล่นสโนว์บอร์ดทั่วโลก พร้อมทั้งหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจอีกครั้งอย่างจริงจังในปี 2562 เขาได้เริ่มก่อตั้ง Rapid Group และดำรงตำแหน่งซีอีโอ ซึ่งดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน   

             แม้ว่าจะมีนามกุลดังที่คุ้นหู แต่ธุรกิจของต้น เดิมพัน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของตระกูลอยู่วิทยา ธุรกิจของเขาดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม และบริการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์มือสองครบวงจร ต่อมา ธุรกิจของเขาได้เติบโตจนมีบริษัทในเครือถึง 5 แห่ง ได้แก่ Rapid Capital, Rapid Motors, Rapid FinTech, Rapid EV และ Rapid Life  

ประวัติ ต้น เดิมพัน
ภาพจาก X @Dermphan

ขอบคุณข้อมูลจาก HELLO! Magazine Thailand, Forbes Thailand


ประวัติ ต้น เดิมพัน ไฮโซนามสกุลดัง โปรไฟล์ไม่ธรรมดา เจ้าของอาณาจักร Rapid Group โพสต์เมื่อ 17 ธันวาคม 2568 เวลา 13:58:04 3,803 อ่าน
