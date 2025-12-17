สลด นศ. ไทย เสียชีวิตที่ญี่ปุ่น พบล้มอยู่ข้างเส้นทางปีนเขา จนท. ใช้เวลา 1 คืนกว่าจะพบ

สลด นศ. ไทย เสียชีวิตที่ญี่ปุ่น พบล้มอยู่ข้างเส้นทางปีนเขา มีภาวะตัวเย็นเกิน สภาพอากาศสุดเลวร้าย ผ่านไป 1 คืนกว่าจะเข้าถึง
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
วานนี้ (16 ธันวาคม 2568) เว็บไซต์ Minami Nippon Shimbun รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.40 น. มีคนพบนักศึกษาหนุ่มชาวไทย อายุ 24 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงโตเกียว ล้มอยู่ข้างเส้นทางปีนเขาภายในเมืองยะคุชิมะ ทางตอนใต้ของเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดยเขาเสียชีวิตในเวลาไม่นานหลังได้รับการช่วยเหลือส่งโรงพยาบาล
สำหรับสาเหตุการเสียชีวิต คาดว่าเกิดจากภาวะตัวเย็นเกิน ขณะนี้ทางตำรวจยะคุชิมะอยู่ระหว่างสอบสวน
เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่า ผู้ตายน่าจะกำลังปีนเขา โดยจุดเกิดเหตุอยู่บนเส้นทางปีนเขา ที่เชื่อมระหว่างต้นสนญี่ปุ่นโบราณโจมงซุงิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะ และภูเขามิยานูราคาเดะ
ที่จริงแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม เวลา 11.45 น. จากนักปีนเขาที่โทร. เข้าสายด่วน 110 แจ้งว่ามีชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเสียชีวิตแล้ว แต่เนื่องจากติดปัญหาสภาพอากาศทำให้ยังไม่สามารถทำการค้นหาและช่วยเหลือได้ในเวลานั้น กระทั่งมีเจ้าหน้าที่นำเฮลิคอปเตอร์ตำรวจเข้าไปยังพื้นที่ในวันรุ่งขึ้น จึงพบตัวเขาในสภาพที่ไม่มีบาดแผลให้เห็นภายนอก และเสื้อผ้ายังดูเรียบร้อยดี
ขอบคุณข้อมูลจาก Minami Nippon Shimbun