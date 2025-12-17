HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สลด นศ. ไทย เสียชีวิตที่ญี่ปุ่น พบล้มอยู่ข้างเส้นทางปีนเขา จนท. ใช้เวลา 1 คืนกว่าจะพบ

          สลด นศ. ไทย เสียชีวิตที่ญี่ปุ่น พบล้มอยู่ข้างเส้นทางปีนเขา มีภาวะตัวเย็นเกิน สภาพอากาศสุดเลวร้าย ผ่านไป 1 คืนกว่าจะเข้าถึง 

นศ.ไทย เสียชีวิตที่ญี่ปุ่น
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          วานนี้ (16 ธันวาคม 2568) เว็บไซต์ Minami Nippon Shimbun รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.40 น. มีคนพบนักศึกษาหนุ่มชาวไทย อายุ 24 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงโตเกียว ล้มอยู่ข้างเส้นทางปีนเขาภายในเมืองยะคุชิมะ ทางตอนใต้ของเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดยเขาเสียชีวิตในเวลาไม่นานหลังได้รับการช่วยเหลือส่งโรงพยาบาล

          สำหรับสาเหตุการเสียชีวิต คาดว่าเกิดจากภาวะตัวเย็นเกิน ขณะนี้ทางตำรวจยะคุชิมะอยู่ระหว่างสอบสวน 

          เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่า ผู้ตายน่าจะกำลังปีนเขา โดยจุดเกิดเหตุอยู่บนเส้นทางปีนเขา ที่เชื่อมระหว่างต้นสนญี่ปุ่นโบราณโจมงซุงิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะ และภูเขามิยานูราคาเดะ

          ที่จริงแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม เวลา 11.45 น. จากนักปีนเขาที่โทร. เข้าสายด่วน 110 แจ้งว่ามีชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเสียชีวิตแล้ว แต่เนื่องจากติดปัญหาสภาพอากาศทำให้ยังไม่สามารถทำการค้นหาและช่วยเหลือได้ในเวลานั้น กระทั่งมีเจ้าหน้าที่นำเฮลิคอปเตอร์ตำรวจเข้าไปยังพื้นที่ในวันรุ่งขึ้น จึงพบตัวเขาในสภาพที่ไม่มีบาดแผลให้เห็นภายนอก และเสื้อผ้ายังดูเรียบร้อยดี

ขอบคุณข้อมูลจาก Minami Nippon Shimbun


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สลด นศ. ไทย เสียชีวิตที่ญี่ปุ่น พบล้มอยู่ข้างเส้นทางปีนเขา จนท. ใช้เวลา 1 คืนกว่าจะพบ อัปเดตล่าสุด 17 ธันวาคม 2568 เวลา 14:43:19 1,008 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 Tokyogurl ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย