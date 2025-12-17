HILIGHT
ลูกค้าเฟลแรง ซื้อหมึกย่างร้านดังที่งานกาชาด เห็นที่โชว์แล้วน่ากิน พอซื้อจริงถึงกับพูดไม่ออก

           ลูกค้ารีวิวสุดผิดหวัง หลังซื้อหมึกย่างร้านดังงานกาชาดสวนลุม ราคา 100 บาท ได้มาเพียง 4 ตัวเล็กจิ๋ว ต่างจากที่โชว์หน้าร้านสุด ๆ 

หมึกย่างงานกาชาด 2568
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chuem Suk

           วันที่ 16 ธันวาคม 2568 ผู้ใช้ เฟซบุ๊ก Chuem Suk โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค รีวิวประสบการณ์ผิดหวังหลังซื้อเมนูหมึกย่างจากร้านแห่งหนึ่งที่งานกาชาดสวนลุม 2568 ซึ่งดูเผิน ๆ เหมือนจะได้เยอะเต็มถ้วย แต่พอกินจริง ๆ กลับไม่เหมือนที่คิดไว้โดยสิ้นเชิง

           จากภาพเผยให้เห็นเมนูหมวกหมึกย่าง ถูกเสิร์ฟมาในถ้วยกระดาษ ด้านล่างมีผักวางไว้จนเต็ม แต่เมื่อลองเปรียบเทียบขนาดกับมือลูกค้า พบว่าหมึกแต่ละตัวค่อนข้างเล็ก ซึ่งในถ้วยนั้นมีเพียง 4 ตัว และถูกขายในราคา 100 บาท

           เจ้าของโพสต์ระบุว่า  100 บาทกับปลาหมึก 4 ตัวเล็ก ๆ รู้อยู่แล้วว่าราคา 100 แต่ในถ้วยโชว์มันล้น ตัวอ้วน ๆ น่ากินมาก แล้วดูของที่ได้ งานกาชาดสวนลุม 2568

หมึกย่างงานกาชาด 2568
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chuem Suk

หมึกย่างงานกาชาด 2568
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chuem Suk

           ภายหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป ก็สร้างเสียงวิจารณ์จากหลาย ๆ คนในโซเชียลไม่น้อย ซึ่งบางส่วนต่างมองว่าปริมาณดูไม่ค่อยคุ้มค่ากับราคา ซึ่งบางส่วนแชร์ประสบการณ์ว่าหลายร้านที่ขายตามงานกาชาด งานประจำปีต่าง ๆ มักมีราคาแพง ไม่อร่อย บางร้านไม่สะอาด เพราะค่าที่แพง และคงเพราะคิดว่าขายให้ขาจร ซึ่งถ้าเคยเจอแบบนี้ก็คงจะไม่สนใจกลับไปซื้ออีก

           ส่วนกรณีว่าร้านอาจต้องขายแบบนี้เพราะค่าเช่าที่แพง หรือเป็นปริมาณที่ไม่ได้น้อยจนน่าเกลียดไปหรือไม่ ทางเจ้าของโพสต์ ระบุว่า เข้าใจเรื่องค่าที่แพง แต่สินค้าอย่างอื่นที่ขายในงานก็สมราคาไง แต่อันนี้ราคาสูงแล้วสินค้ามันไม่เหมาะสมกับราคาไง ในงานขนมราคา 5 บาทยังมีเลย ทำไมเขาขายได้ กำไรกี่บาท ค่าที่ก็คงแพงพอ ๆ กัน คือมันต้องลองไปเจอกับตัวสักครั้ง แล้วจะเข้าใจว่าเอามาโพสต์ทำไม ยืนยันว่า ไม่ปกตินะ ได้ขนาดเล็กและแห้งเกินไป ถ้าเทียบกับหน้าร้านที่โชว์ไว้ และตามที่อินฟลูฯ มารีวิว ถ้าให้เล็กบ้างใหญ่บ้างไม่ว่าเลย แต่นี่ 4 ตัวเท่านิ้วโป้ง ไม่ไหวจริง ๆ

