วงการกีฬาเศร้า โค้ชคาราเต้ทีมชาติไทย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หลังเพิ่งเสร็จภารกิจซีเกมส์ 2025

           กนกพร ดอนสำราญ ผู้ฝึกสอนคาราเต้ทีมชาติไทย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน ขณะเดินทางกลับบ้านที่ จ.เลย หลังเสร็๗สิ้นภารกิจช่วยทีมชาติคว้า 11 เหรียญซีเกมส์ 2025

โค้ชคาราเต้ทีมชาติไทย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เฟซบุ๊ก สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย Thailand Karate

           วันที่ 16 ธันวาคม 2568 สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย เปิดเผยข่าวเศร้ากับการจากไปของ คุณกนกพร ดอนสำราญ ทีมงานผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทย วัย 38 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนท้ายรถบรรทุกอ้อย ที่ อ.วังสะพุง จ.เลย ขณะกำลังเดินทางกลับบ้าน หลังเสร็จภารกิจ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่กรุงเทพฯ

โค้ชคาราเต้ทีมชาติไทย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เฟซบุ๊ก อัมพร มะละคำ

           สำหรับ คุณกนกพร ถือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทัพกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยในซีเกมส์ 2025 มีส่วนร่วมให้เหล่านักกีฬาคว้าเหรียญทอง 4 เหรียญ, เหรียญเงิน 5 เหรียญ และเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ซึ่งการจากไปอย่างกะทันหันครั้งนี้ ถือเป็นการสูญเสียบุคลากรอันทรงคุณค่าของวงการกีฬาคาราเต้ไทยเป็นอย่างยิ่ง

โค้ชคาราเต้ทีมชาติไทย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เฟซบุ๊ก อัมพร มะละคำ


ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก เลยไทม์ออนไลน์ loeitime online


วงการกีฬาเศร้า โค้ชคาราเต้ทีมชาติไทย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หลังเพิ่งเสร็จภารกิจซีเกมส์ 2025 โพสต์เมื่อ 17 ธันวาคม 2568
