สาวแซ่บเปิดใจ ชีวิตดี๊ดีแม้มีผัวรุ่นพ่อ อายุห่าง 23 ปีไม่ใช่ปัญหา เซ็กส์ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา จนตอนนี้ลูก 2 ยันเป็นรักแท้ แต่งงานหลังเดตกัน 6 เดือน
ภาพจาก Instagram giannawulff
แม้ใครหลายคนจะมองว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข และความรักนั้นไม่เกี่ยวกับอายุแต่อย่างใด แต่ถึงอย่างนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องรักต่างวัย ยังคงเป็นเรื่องที่เจอกระแสวิจารณ์จากสังคมเสมอ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคู่รักอีกคู่ ที่กล้าพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความรักของพวกเขา ไม่ถูกจำกัดด้วยอายุอย่างแท้จริง
โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 25268 เว็บไซต์ Daily Star รายงานเรื่องราวของ จีอันนา อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวอเมริกัน วัย 23 ปี กับสามี เกร็ก ดี อเลสซิโอ วัย 46 ปี ที่แม้ว่าทั้งคู่จะมีอายุห่างกันถึง 23 ปี แต่ก็ยังสร้างครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกันได้ แถมยังมีชีวิตรักที่ร้อนแรง จนฝ่ายภรรยาถึงกับเอ่ยปาก ว่าชีวิตเซ็กส์ของเธอนั้นดีที่สุดเท่าที่เคยมีเลย จนตอนนี้เบบี๋คนที่ 2 กำลังจะมา
ทั้งคู่พบกันครั้งแรกผ่านงานในเดือนมิถุนายน 2565 และใช้เวลาไม่ถึงเดือนก็เริ่มคบหากัน แม้ตอนแรกจีอันนาจะมองเกร็กแค่เป็นเพื่อน เพราะยังไม่คิดอะไรจริงจังในตอนนั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความรักในใจก็เริ่มเบ่งบาน
"มันเป็นรักแรกพบสำหรับทั้งคู่" จีอันนา กล่าว และชี้ว่า "อายุของเขาไม่เคยกวนใจฉันเลย เขาทำให้ฉันได้รู้ว่ารักแท้เป็นยังไง"
เพียง 6 เดือนหลังรู้จักกัน ในเดือนธันวาคม 2565 ทั้งคู่ก็ตัดสินใจแต่งงาน สร้างความตกใจให้คนรอบข้าง แต่สำหรับพวกเขาแล้ว นั่นคือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด แถมยังได้ต้อนรับลูกสาวคนแรกด้วยกัน หลังจากรู้จักกันได้ 18 เดือน
ภาพจาก TikTok @gianna.wulff
การที่จีอันนาและเกร็กบันทึกเส้นทางการตั้งครรภ์และชีวิตครอบครัวผ่าน TikTok ทำให้พวกเขาได้รับยอดวิวหลายล้าน พร้อมทั้งความรักและคำอวยพรมากมาย แต่ก็มาพร้อมกับคอมเมนต์เกลียดชังที่ไม่เคยหยุด
หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเกร็กเป็นพ่อของจีอันนา แม้แต่พนักงานต้อนรับที่คลินิกยังประหลาดใจที่เธอแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย แถมยังเคยหยอกล้อว่า เธอดู "เหมือนเด็กน้อย"
และคอมเมนต์ที่เธอเห็นอยู่บ่อยครั้งคือ "คุณอยู่กับเขาแค่เพื่อเงินเท่านั้น" แต่จีอันนากลับมองเรื่องนี้อย่างไม่ใส่ใจนัก
"ความจริงที่ความสัมพันธ์ของเรากวนใจคนแปลกหน้า บอกอะไรเกี่ยวกับตัวพวกเขามากกว่าเรา คำพูดของพวกเขาทำให้ฉันหัวเราะมากกว่า" เธอเปิดเผยกับ NeedToKnow
"อุปสรรคเดียวในความสัมพันธ์ของเราคือคนที่อิจฉาพยายามทำลายเรา" จีอันนา ยืนยัน
เธอบอกว่าส่วนใหญ่เป็นคอมเมนต์จากเกรียนคีย์บอร์ด และคำพูดแบบนั้นไม่ได้ทำให้เธอร้อนใจอีกต่อไป เพราะเธอรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ตัวเธอและเกร็ก ไม่ใช่ในความคิดเห็นของคนอื่น
สำหรับเกร็ก เขายังมีลูกอีก 2 คนจากความสัมพันธ์เดิม ซึ่งลูก ๆ ของเขาต่างก็แฮปปี้ที่จะมีแม่เลี้ยงอีกคน "ฉันดีใจมากที่พบใครสักคนที่ทำดีกับฉัน" จีอันนา กล่าว
ทั้งนี้ จีอันนายังมีคำแนะนำให้กับใครที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน นั่นคือ... "อย่าไปคิดว่าคนอื่นจะพูดยังไง แทนที่จะใช้ชีวิตตามที่คนอื่นคาดหวัง ให้เราใช้ชีวิตของเราดีกว่า"
เธอยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเดตกับคนที่อายุมากหรือน้อยกว่าตัวเองเลย แต่การพบเกร็กทำให้เธอเข้าใจว่า "ความรักไม่มีสูตรสำเร็จ" และบางครั้งคนที่ใช่ ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในกรอบที่สังคมกำหนด
สำหรับคู่รักคู่นี้ อายุที่แตกต่าง 23 ปี ไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นเพียงตัวเลขที่ไม่มีความหมายเมื่อเทียบกับความรักที่แท้จริงที่พวกเขามีต่อกัน
ภาพจาก Instagram giannawulff
ภาพจาก Instagram giannawulff
ภาพจาก Instagram giannawulff
ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Star