ครอบครัวแชร์ภาพอาหารมื้อประหยัด บอกราคาไม่ถึงร้อย แต่เจอคนดราม่าว่าแพง !

ภรรยาภูมิใจ แชร์ภาพอาหารของครอบครัว บอกมื้อนี้ราคาไม่ถึงร้อย แต่เจอคนดราม่าว่าแพง กลายเป็นประเด็นถกเถียงเดือด
บางครอบครัวเชื่อว่าการทำอาหารกินเองที่บ้านจะประหยัดกว่าออกไปกินข้าวข้างนอกบ้าน แต่บางครั้งก็อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ขึ้นอยู่กับต้นทุนของวัตถุดิบในมื้ออาหาร รวมไปถึงจำนวนสมาชิกในบ้าน
วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้มีภาพถ่ายอาหารภาพหนึ่งกลายเป็นประเด็นถกเถียงบนโลกออนไลน์ของเวียดนาม เมื่อภรรยารายหนึ่งในเมืองโฮจิมินห์ ของเวียดนาม ได้โพสต์แชร์ประสบการณ์ เผยภาพ "อาหารมื้อประหยัด" ที่ครอบครัวของเธอกิน โดยบางคนก็เห็นด้วย แต่หลายคนกลับวิพากษ์วิจารณ์ว่าแพงเกิน
โดยภาพถ่ายดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าบนโต๊ะอาหารมีกับข้าวทั้งหมด 4 จาน ได้แก่ปลา 1 ตัว ผัดผัก เต้าหู้ผัดซอส และเมนูซุป รวมค่าอาหารทั้งหมดในมื้อนี้อยู่ที่ 80,000 ดอง หรือประมาณ 95 บาท โดยเธอได้อธิบายแจกแจงราคาของวัตถุดิบหลัก ๆ แต่ละอย่าง ดังนี้
1. ปลา : แม่ส่งเนื้อปลามาให้ 7 กิโลกรัม ไม่ต้องเสียเงินซื้อ แต่จะคิดใช้จ่ายคร่าว ๆ สำหรับปลาในจานนี้ไว้ที่ประมาณ 10,000 ดอง (ราว 12 บาท)
2. ผัดบวบกับกุ้ง : บวบ 1 ลูก ราคา 10,000 ดอง (ราว 12 บาท) และกุ้งตัวเล็ก 7 ตัว 12,000 ดอง (ราว 14 บาท) รวม 2 อย่าง 22,000 ดอง (ราว 26 บาท)
3. เต้าหู้ในซอสมะเขือเทศ : เต้าหู้ 3 ชิ้น ราคา 12,000 ดอง (ราว 14 บาท) บวกมะเขือเทศ 2 ลูก ราคา 18,000 ดอง (ราว 21 บาท) รวมทั้งหมด 30,000 ดอง (ราว 35 บาท)
4. ซุปเปรี้ยว : มะเขือเทศ 1 ลูก 9,000 ดอง (ราว 10 บาท) สับปะรดครึ่งลูก 4,000 ดอง (ราว 5 บาท) และถั่วงอก 1,000 ดอง (ราว 1 บาท) รวม 14,000 ดอง (ราว 16 บาท)
5. อื่น ๆ : ต้นหอม, หอมแดง และพริก รวม 4,000 ดอง (ราว 5 บาท)
"อาหารมื้อนี้มากเพียงพอสำหรับ 2 คนกิน" หญิงภรรยา กล่าว
"มะเขือเทศตอนนี้มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นการลดปริมาณมะเขือเทศในมื้อนี้จะช่วยประหยัดได้มากยิ่งขึ้น"
"มันขึ้นอยู่กับว่าคุณกินได้มากแค่ไหน แต่ฉันว่ามันเยอะไปหน่อยสำหรับ 2 คน เราประหยัดได้มากกว่านี้ถ้าเราต้องการ ซุปผักหนึ่งถ้วยกับอาหารจานหลักหนึ่งจานก็พอแล้ว และยังช่วยประหยัดเวลาในการทำอาหารและล้างจานด้วย"
"คำนวณต้นทุนต่อจานแบบนี้ อาจจะใช้ไม่ได้จริง เพราะเวลาไปตลาดไม่สามารถแบ่งซื้อได้ครั้งละเท่านี้ ไม่มีแม่ค้าที่ไหนแบ่งขายถั่วงอก 1,000 ดอง (ราว 1 บาท) หรอก"
"การบอกว่ามื้อนี้ราคา 80,000 ดอง (ราว 95 บาท) นั้นไม่ถูกต้องนัก ต้นทุนในความเป็นจริงมีเพิ่มกว่านั้น ทั้งค่าข้าว ค่าเครื่องปรุง ค่าน้ำและค่าไฟอีก"
"การทำอาหารเองอาจจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เมื่อคิดแบบโดยรวมหลายมื้อ แต่ถ้าบอกว่ามื้อนี้เป็นมื้อประหยัด อาจจะยังไม่ใช่"
"เมื่อพิจารณาจากราคาแล้ว มื้อนี้ราคา 80,000 ดอง (ราว 95 บาท) ถือว่าแพง เพราะฉันคิดว่ามีโปรตีนน้อยเกินไป ส่วนใหญ่เป็นผัก"
