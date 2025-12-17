HILIGHT
ร้านโวย ลูกค้า 10 คน บิดเงินครึ่งหมื่น ชี้ลุกหนีทีละคน เหลือคนสุดท้าย อ้างเฉยไม่มีจ่าย

          แก๊งเพื่อนนัดกินเลี้ยง 10 คน ถึงเวลาจ่าย แอบหนีทีละคน ทิ้ง 1 คนเดียวให้แบกค่าอาหารกว่า 5,600 เจออ้างหน้าตาเฉย ไม่ใช่คนนัด ไม่มีเงิน ไม่จ่าย ร้านโวย..แบบนี้ได้เหรอ ? 

ร้านโวย ลูกค้า 10 คน บิดเงินครึ่งหมื่น
ภาพจาก 紅星新聞

          วันที่ 15 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 รายงานเรื่องราวชวนปวดตับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งต้องพบเจอ หลังมีลูกค้ากลุ่มใหญ่ 10 คน เข้ามากินมื้อดึกที่ร้าน แต่เมื่อถึงเวลากลับค่อย ๆ ดอดหายไปทีละคน ทิ้งเพื่อนไว้คนเดียวให้รับภาระบิล 1,262 หยวน (ราว 5,600 บาท) แต่เพื่อนรายนี้กลับอ้างเหตุผลสารพัด ทำท่าจะบิดหนี้ไปอีกคน จนเรื่องถึงตำรวจ 

ร้านโวย ลูกค้า 10 คน บิดเงินครึ่งหมื่น
ภาพจาก 紅星新聞

          รายงานเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน เมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา ลูกค้ากลุ่มนี้เข้ามาทานอาหารที่ร้านตั้งแต่เวลา 23.00 น. จนถึง 24.00 น. กินอาหารกันเต็มที่จนมีค่าอาหารรวม 1,262 หยวน แต่จากนั้นคนในกลุ่มก็แอบหนีออกจากร้านไปทีละคน เหลือเพียง นายจาง อยู่แค่คนเดียวเท่านั้น ทางร้านจึงเข้าไปเก็บเงินจากเขา 

          แต่นายจางกลับปัดความรับผิดชอบ อ้างว่าตัวเองไม่ใช่คนที่จัดการเรื่องการรวมตัวครั้งนี้ และเขาก็ไม่มีเงินด้วย พร้อมเสนอจะทิ้งข้อมูลติดต่อให้แล้วค่อยโอนเงินมาจ่ายวันรุ่งขึ้น 
 
          "วันนี้จริง ๆ มีเพื่อนอีกคนเป็นคนจัดการนัดครั้งนี้ เพื่อนคนนั้นควรจ่าย แต่ตอนนี้ผมยังติดต่อเขาไม่ได้ ก็เลยยังจ่ายให้ไม่ได้ เดี๋ยวผมจะจ่ายให้พรุ่งนี้หลังติดต่อเพื่อนได้แล้ว" นายจางระบุ แต่ทางร้านไม่ตกลง สุดท้ายจึงต้องเรียกตำรวจเข้ามาเคลียร์ 

          เมื่อตำรวจมาถึง ก็ขอให้นายจางโทร. ติดต่อเพื่อนที่รับผิดชอบนัดครั้งนั้น แต่เพื่อนก็อ้างว่าไม่มีเงิน ต้องไปรวมเงินจากคนอื่น ๆ ก่อน และเมื่อนายจางจะโทร. หาเพื่อนอีกครั้ง อีกฝ่ายกลับปิดเครื่องหนี 

          ด้วยความสิ้นหวัง สุดท้ายนายจางเลยเขียนสัญญาขึ้นฉบับหนึ่ง ตกลงว่าจะจ่ายค่าอาหารให้ภายในเวลา 18.00 น. วันที่ 5 ธันวาคม พร้อมทิ้งบัตรประชาชนไว้เป็นหลักฐาน โดยชี้ว่าหากตัวเองไม่จ่ายเงินตามกำหนดเวลา เขายินดีแสดงความรับผิดชอบทางกฎหมาย 

          แต่เมื่อเวลาผ่านไป นายจางกลับปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเงิน โดยอ้างว่า "เพื่อน ๆ ยังไม่โอนเงินให้ผมเลย ถ้าผมจ่ายไปก่อนก็คงหมดตัว" ซ้ำยังบอกว่าตัวเองคงเหมือนคนโง่ที่ออกเงินไปก่อน 

ร้านโวย ลูกค้า 10 คน บิดเงินครึ่งหมื่น
ภาพจาก 紅星新聞

          มาถึงรอบนี้ทางร้านไม่ใจดีอีกต่อไป และตัดสินใจฟ้องดำเนินคดีกับนายจาง ซึ่งเป็นคนลงนามทำหนังสือสัญญาไว้กับทางร้าน 

          ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายปักกิ่งหลานไท่ ชี้ว่า ร้านอาหารมีสิทธิ์เรียกร้องให้นายจาง ซึ่งเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ในร้าน ชำระค่าอาหารทั้งหมดแบบเต็มจำนวน โดยการรับประทานอาหารร่วมกันของเพื่อน ๆ ทั้ง 10 คน ถือเป็นหนี้สินร่วม ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ดังนั้นในฐานะเจ้าหนี้ ร้านอาหารสามารถเรียกร้องให้มีการชำระเงินจากลูกหนี้คนใดคนหนึ่งก็ได้ และสัญญาที่นายจางทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็มีผลทางกฎหมายเช่นกัน ทางร้านจึงสามารถเรียกร้องยอดเงินทั้งหมดจากนายจางได้ 

          และในส่วนของนายจางและเพื่อน ๆ ที่ตกลงกันไว้ว่าจะมีการหารค่าอาหาร หรือจ่ายคืนให้ตามข้อตกลงในกลุ่มนั้น ก็จำเป็นต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยค่าใช้จ่ายนี้ก็ควรหารกันอย่างเท่าเทียม คนละ 126.2 หยวน (ราว 560 บาท)
 
          ท้ายที่สุดหลังจากตำรวจเข้ามาไกล่เกลี่ยในวันที่ 13 ธันวาคม นายจางก็ยอมชำระค่าอาหารเต็มจำนวนตามบิล ทำให้ร้านถอนแจ้งความ ขณะที่เหตุการณ์นี้เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักจากชาวเน็ต เช่น "ในกลุ่มนี้ ไม่มีคนที่มีศักดิ์ศรีเลยสักคน", "ถ้าจ่ายกว่า 1,000 หยวนแล้วได้เห็นธาตุแท้ของแต่ละคน ก็ถือว่าคุ้มแล้ว" และ "คนที่โดนเอาเปรียบคือร้านอาหารไม่ใช่หรือไง ?"

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01


