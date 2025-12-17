เปิดเหตุผล Tokyogurl ถูกเลือกเข้าทีม ก่อนโป๊ะกลางซีเกมส์ - หนุ่ม กรรชัย รู้ตัวร่างทรงแล้ว

กัปตัน RoV หญิงชุดซีเกมส์ เผยเหตุผลที่เลือก Tokyogurl เข้าทีม พร้อมเล่าจังหวะชวนโป๊ะหลายจุดที่สังเกตเห็นตอนแข่งจริง ด้าน หนุ่ม กรรชัย รู้แล้วว่า ร่างทรงคือใคร
จากดราม่าร้อนสะเทือนวงการอีสปอร์ตไทย กรณี Tokyogurl นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกขับพ้นการแข่งขันซีเกมส์ 2025 หรือซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ก่อนถูกปลดออกจากทีมชาติอย่างเป็นทางการ พร้อมกับบทลงโทษขั้นสูงสุดจาก Garena RoV Thailand ที่ประกาศแบนตลอดชีวิต ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการ หลังตรวจพบพฤติกรรมติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อให้บุคคลอื่นเข้าเล่นแทนตัวเอง
ล่าสุด (17 ธันวาคม 2568 ) เพื่อนร่วมทีม RoV หญิงทีมชาติไทย ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแส โดยช่วงหนึ่งได้มีการเปิดเผยเบื้องหลังการก่อตั้งทีม RoV หญิงชุดนี้ ว่าเป็นการรวมทีมเฉพาะกิจสำหรับการแข่งขันรายการหนึ่ง เริ่มตั้งแต่การคัดเลือก ทดสอบผู้เล่น พร้อมเปิดเผยปัจจัยสำคัญที่ทีมมีการดึงตัว Tokyogurl เข้ามาร่วมทีมเพราะอะไร
โกด้า จอมคน พุ่มสีนิล กัปตันทีม เล่าว่า ตอนแรกที่รู้ว่าจะมีการแข่งขัน ROV ประเภทหญิง ตนเองตั้งใจว่าอยากจะทำทีมหญิง ซึ่งเธอเองก็ยังไม่ได้รู้จักใคร หรือยังไม่มีสมาชิกท่านอื่นเลย ก็เลยคุยกันว่าเราจะรวมทีมกันขึ้นมาเพื่อลงแข่งขันรายการนี้ จากนั้นจึงเริ่มชวนนักแข่งเข้ามาเทสต์ เริ่มจากลองเล่นด้วยกันเป็นแบบออนไลน์ หาทีมซ้อม โดยสมาชิกคนแรกคือ พี่โม ต่อมาเป็นน้องวิ แล้วก็ต่อมาเป็นแอล แล้วก็มุก เรายังขาดสำรองอีก 1 คน ซึ่งตอนนั้นทางน้องวิก็ได้ไปชวน Tokyogurl มา
ในตอนแรกเราทุกคนไม่ได้มีใครมาจากทีมเดียวกันเลย ยกเว้นแอลกับมุกที่เคยแข่งด้วยกันมาก่อน จึงเป็นเหมือนการรวมทีมเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อรายการนี้ โดยปกติแล้ว พี่ Tokyogurl เป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในวงการนี้ ซึ่งทั้งสตรีมเมอร์ หรือนักแข่งหลายคนก็ยอมรับว่าเขามีฝีมือมาก เป็นหนึ่งในตำแหน่งแครี่ และตำแหน่งป่าที่เก่งที่สุดในบรรดาผู้หญิง ซึ่งหลาย ๆ คนยอมรับเรื่องนี้ ทางน้องวิก็เลยตัดสินใจที่จะลองชวนมาร่วมทีม
โค้ชป้อม จักรพล ป้อมปราณี ผู้ฝึกสอน เผยว่า ก่อนหน้านี้ Tokyogurl ถือว่ามีชื่อเสียงในวงการ Rov อยู่แล้ว โดยมีช่อง TikTok มีการสตรีมจนหลายคนยอมรับว่าเธอนั้นมีฝีมือ และเคยลงแข่งขันอะไรต่าง ๆ มาแล้วเช่นกัน
จุดที่เริ่มผิดสังเกต เผยจังหวะโป๊ะหลายจุดก่อนถูกกรรมการจับได้
โกด้า เล่าว่า ในช่วงการคัดเลือกและการซ้อม ส่วนใหญ่เป็นการซ้อมแบบออนไลน์ ต่างคนต่างเล่นอยู่ที่บ้าน ซึ่งผลงานของ Tokyogurl ในช่วงออนไลน์นั้นยอดเยี่ยมมาก เป็นตัวทำเกมที่ดุดัน สถิติการฆ่าศัตรูในเกมสูงถึง 15-20 ตัวต่อเกม เล่นได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำ จนเพื่อนร่วมทีมและโค้ชต่างไว้วางใจว่านี่คือผู้เล่นกำลังหลักของทีม
แต่เมื่อต้องไปแข่งขันจริงในซีเกมส์ ซึ่งเป็นการแข่งแบบออฟไลน์ที่ต้องเจอหน้ากันและเล่นในสถานที่จริง ในนัดแรกที่เจอกับทีมชาติติมอร์-เลสเต แม้ทีมไทยจะเอาชนะไปได้ 2-0 เกม แต่เพื่อนร่วมทีมสังเกตเห็นความผิดปกติของ Tokyogurl ที่มีอาการตื่นเต้นอย่างรุนแรง มือสั่น หน้าซีด และเล่นไม่ออก ไม่เหมือนคนเดิมที่เคยซ้อมด้วยกัน โดยเจ้าตัวอ้างว่าตื่นสนาม
ปัญหายิ่งปรากฏชัดเจนในเกมที่ไทย แพ้ เวียดนาม 0-2 Tokyogurl ฟอร์มการเล่นย่ำแย่หนัก จากเคยเก็บคู่แข่งได้ 15-20 ตัวต่อเกม กลับกลายเป็นทำอะไรไม่ได้เลย เล่นผิดพลาดต่อเนื่อง ราวกับเป็นคนละคน จนเพื่อนร่วมทีมและโค้ชต่างผิดสังเกต
เกมที่กลายเป็นประเด็นใหญ่ Tokyogurl มีพฤติกรรมแปลกไป เริ่มจากเรียกร้องขอโทรศัพท์เครื่องที่ใช้สำหรับการแข่งขันจริงมาไว้กับตัวเพื่อจะทำการเซตค่าต่าง ๆ ซึ่ผิดกติกา โค้ชและทีมงานจึงปฏิเสธ บอกให้ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวซ้อมไปก่อน แต่ Tokyogurl กลับให้เหตุผลว่าโทรศัพท์ส่วนตัวไม่มีอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น เพราะสามารถขอแชร์สัญญาณจากเพื่อนหรือใช้ Wi-Fi ได้
นอกจากนี้ Tokyogurl ยังรีบวิ่งขึ้นไปบนเวทีเป็นคนแรกทั้งที่เพื่อนร่วมทีมคนอื่น ๆ ยังเตรียมตัวอยู่ด้านล่าง ดูมีอาการลุกลี้ลุกลน ตื่นตัวผิดปกติ และพยายามจะเข้าไปยุ่งกับเครื่องมือก่อนเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ตอนที่ดราฟต์ตัวละคร ยังทำการสลับหน้าจอ ซึ่งปกติจะไม่มีการทำแบบนั้น จึงถูกสงสัยว่าเป็นการออกไปดูข้อความหรือรับคำสั่งจากภายนอกหรือไม่ เมื่อกรรมการเห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปตักเตือนและขอดูโทรศัพท์ แต่ Tokyogurl กลับมีท่าทีบ่ายเบี่ยงและไม่อยากให้กรรมการดู ทำให้ทางสมาคมฯ และทีมงานมั่นใจว่ามีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้น
เจ้าตัวแจงสาเหตุไม่ออกมาเปิดใจ พี่หนุ่ม รู้ตัวร่างทรงแล้ว !?
ด้าน หนุ่ม กรรชัยเผยว่า พยายามติดต่อไปหา Tokyogurl ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อให้โอกาสมาชี้แจงในรายการ ตอนแรกมีการรับสาย แต่ปฏิเสธที่จะมา อ้างว่าไม่สบายและยังตื่นตระหนก และในระหว่างรายการสด ทีมงานได้พยายามโทร. หาอีกครั้งเพื่อโฟนอินให้โอกาสเจ้าตัวได้พูดความจริง หากไม่ได้ทำผิดก็ให้ชี้แจง แต่หากทำผิดจริง การยอมรับและขอโทษสังคม ขอโทษเพื่อนร่วมทีม คือทางออกที่ดีที่สุด เพราะเรื่องนี้ไม่ได้กระทบแค่ตัวเธอหรือทีม แต่กระทบถึงชื่อเสียงของประเทศชาติ
ทั้งนี้แม้ Tokyogurl จะไม่ได้ยอมรับว่ามีการโกงจริง แต่นายกสมาคมรู้หมดแล้วว่า ร่างทรงที่มาเล่นเกมให้ตอนแข่งซีเกมส์นั้นคือใคร เพราะมือถือเครื่องที่เธอเอาไปลงแอปฯ มีร่างทรงรายนี้ล็อกอินเข้ามา ซึ่งมือถือได้ถูกยึดไว้ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะลบแอปฯ ออกไป ตอนนี้มี IP ของคนที่เข้าเครื่องมาแล้ว เบื้องต้นพบว่า ฝ่ายชายเป็นนักกีฬา E-SPORTS ระดับ Semi Pro League หรือลีกรอง และจะมีการแถลงหรือให้ข่าวในวันนี้
ภาพจาก
โหนกระแส