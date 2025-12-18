HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เพจดังเล่านิทาน ยายสาย แฉวีรกรรมยืมเงิน เพื่อนนางร้ายยังโดน แต่โวผัวรวยหลายพันล้าน


          เพจดังเล่านิทาน "ยายสาย" พาทนายไปเนียนกินฟรี ให้คนที่เพิ่งรู้จักจ่าย แถมขอยืมรัว ๆ เกือบ 4 แสน ใกล้จะโดนคดี อีกเพจแฉเพิ่ม ยืมตังค์ไปทั่ว เพื่อนนางร้ายก็เจอทั้งที่เคยรู้จักผ่านงาน

เพจดังเล่านิทาน ยายสาย แฉวีรกรรมยืมเงิน

          วานนี้ (17 ธันวาคม 2568) ชาวโซเชียลพากันแห่มุง หลังเพจ "ท่านเปา" ออกมาเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับตัวละครที่ขอเรียกว่า "ยายสาย" โดยระบุว่า... 
          
          "จากคำบอกเล่าคนสนิทของยายสาย บอกว่า ยายสายได้ไปรู้จักกับหญิงรายหนึ่งชื่อ "อ้อ" ซึ่งทำงานลักษณะคล้ายนายหน้าเกี่ยวกับการประกันตัว 
          
          หลังจากพูดคุยกันได้ระยะหนึ่ง ยายสายและทนายของเขาได้นัดคนชื่ออ้อไปทานอาหารญี่ปุ่น บรรยากาศวันนั้นเป็นไปอย่างชื่นมื่น ค่าอาหารรวมประมาณ 30,000 บาท แต่เมื่อถึงเวลาชำระเงิน ทางยายสายอ้างว่าลืมพกเงินมาและมีเงินไม่เพียงพอ จึงขอให้ทางคนชื่ออ้อจ่ายค่าอาหารในวันนี้ไปก่อน ซึ่งอ้อก็เป็นผู้ชำระเงินทั้งหมด
          
          จากนั้นถัดมาไม่กี่วัน ยายสายได้ทักและติดต่อไปขอยืมเงินจากอ้อหลายครั้ง แม้จะไม่ได้สนิทกันมากนัก แต่รวมยอดเงินที่มีการกล่าวอ้างว่าค้างชำระอยู่ในขณะนี้ เกือบ 400,000 บาท โดยฝั่งอ้อระบุว่ากำลังอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการทางกฎหมายพร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

          นอกจากนี้ ยังมีคำบอกเล่าว่ายายสายเคยกล่าวกับบุคคลรอบข้างว่า สามีมีทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านบาท และจะมีการแบ่งทรัพย์สินจำนวนมากให้ในอนาคต รวมถึงมีการพูดชักจูงถึงการให้ผลตอบแทนกับทนายบางราย จนทำให้มีการเข้ามาช่วยเหลือด้านคดีความโดยไม่ได้เรียกค่าใช้จ่าย..."

เพจดังเล่านิทาน ยายสาย แฉวีรกรรมยืมเงิน
          
          ขณะที่ต่อมา เพจ เจ๊มอย108 V1 ได้แชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมเล่านิทานต่ออีกว่า "แล้วอิยายสาย.. ไปเอาตังค์เขาอีกแล้ว ยายสายแกเป็นคนแปลก ๆ รู้จักใครได้แปปนึง ก็ทำตัวสนิท แล้วมันก็ยืมตังค์ เพื่อนเซเลปของนางร้ายก็โดนยืมมาแล้ว นี่ขนาดรู้จักกันแค่ในงานนะ กูงงมาก"
          
          งานนี้ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคาดเดากัน ว่ายายสายคนดังกล่าว แท้จริงคือใครกันแน่ แต่กก็มีหลายคนที่บอกเลยว่าโจทย์รอบนี้ไม่ยาก ถึงบางอ้อได้แบบแทบไม่ต้องเดา พร้อมทิ้งคำใบ้ไว้ให้คนอื่น ๆ ที่ยังเดากันไม่ออกด้วย

เพจดังเล่านิทาน ยายสาย แฉวีรกรรมยืมเงิน

เพจดังเล่านิทาน ยายสาย แฉวีรกรรมยืมเงิน

เพจดังเล่านิทาน ยายสาย แฉวีรกรรมยืมเงิน

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เพจดังเล่านิทาน ยายสาย แฉวีรกรรมยืมเงิน เพื่อนนางร้ายยังโดน แต่โวผัวรวยหลายพันล้าน โพสต์เมื่อ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 08:30:59 3,313 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 Tokyogurl ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย