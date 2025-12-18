เพจดังเล่านิทาน ยายสาย แฉวีรกรรมยืมเงิน เพื่อนนางร้ายยังโดน แต่โวผัวรวยหลายพันล้าน

เพจดังเล่านิทาน "ยายสาย" พาทนายไปเนียนกินฟรี ให้คนที่เพิ่งรู้จักจ่าย แถมขอยืมรัว ๆ เกือบ 4 แสน ใกล้จะโดนคดี อีกเพจแฉเพิ่ม ยืมตังค์ไปทั่ว เพื่อนนางร้ายก็เจอทั้งที่เคยรู้จักผ่านงาน
วานนี้ (17 ธันวาคม 2568) ชาวโซเชียลพากันแห่มุง หลังเพจ "ท่านเปา" ออกมาเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับตัวละครที่ขอเรียกว่า "ยายสาย" โดยระบุว่า...
"จากคำบอกเล่าคนสนิทของยายสาย บอกว่า ยายสายได้ไปรู้จักกับหญิงรายหนึ่งชื่อ "อ้อ" ซึ่งทำงานลักษณะคล้ายนายหน้าเกี่ยวกับการประกันตัว
หลังจากพูดคุยกันได้ระยะหนึ่ง ยายสายและทนายของเขาได้นัดคนชื่ออ้อไปทานอาหารญี่ปุ่น บรรยากาศวันนั้นเป็นไปอย่างชื่นมื่น ค่าอาหารรวมประมาณ 30,000 บาท แต่เมื่อถึงเวลาชำระเงิน ทางยายสายอ้างว่าลืมพกเงินมาและมีเงินไม่เพียงพอ จึงขอให้ทางคนชื่ออ้อจ่ายค่าอาหารในวันนี้ไปก่อน ซึ่งอ้อก็เป็นผู้ชำระเงินทั้งหมด
จากนั้นถัดมาไม่กี่วัน ยายสายได้ทักและติดต่อไปขอยืมเงินจากอ้อหลายครั้ง แม้จะไม่ได้สนิทกันมากนัก แต่รวมยอดเงินที่มีการกล่าวอ้างว่าค้างชำระอยู่ในขณะนี้ เกือบ 400,000 บาท โดยฝั่งอ้อระบุว่ากำลังอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการทางกฎหมายพร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังมีคำบอกเล่าว่ายายสายเคยกล่าวกับบุคคลรอบข้างว่า สามีมีทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านบาท และจะมีการแบ่งทรัพย์สินจำนวนมากให้ในอนาคต รวมถึงมีการพูดชักจูงถึงการให้ผลตอบแทนกับทนายบางราย จนทำให้มีการเข้ามาช่วยเหลือด้านคดีความโดยไม่ได้เรียกค่าใช้จ่าย..."
ขณะที่ต่อมา เพจ เจ๊มอย108 V1 ได้แชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมเล่านิทานต่ออีกว่า "แล้วอิยายสาย.. ไปเอาตังค์เขาอีกแล้ว ยายสายแกเป็นคนแปลก ๆ รู้จักใครได้แปปนึง ก็ทำตัวสนิท แล้วมันก็ยืมตังค์ เพื่อนเซเลปของนางร้ายก็โดนยืมมาแล้ว นี่ขนาดรู้จักกันแค่ในงานนะ กูงงมาก"
งานนี้ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคาดเดากัน ว่ายายสายคนดังกล่าว แท้จริงคือใครกันแน่ แต่กก็มีหลายคนที่บอกเลยว่าโจทย์รอบนี้ไม่ยาก ถึงบางอ้อได้แบบแทบไม่ต้องเดา พร้อมทิ้งคำใบ้ไว้ให้คนอื่น ๆ ที่ยังเดากันไม่ออกด้วย