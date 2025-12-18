HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

 
          เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรอง ชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมด้วยข้าราชบริพารในพระองค์

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรอง สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง

          ในการนี้ เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ได้เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติ

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

          ทั้งนี้มีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ผ่านการคัดกรอง จำนวน 279 คน ได้โลหิต จำนวน 111,600 ซีซี โดยจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชาต่อไป

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม


ขอบคุณข้อมูลจาก หน่วยราชการในพระองค์ 







เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล โพสต์เมื่อ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 08:46:41 2,095 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 Tokyogurl ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย