เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรอง ชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมด้วยข้าราชบริพารในพระองค์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรอง สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง
ในการนี้ เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ได้เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติ
