ชมภาพอบอุ่น พระชายาทรงอุ้มครรภ์ เคียงข้าง เจ้าชายอับดุล มาทีน ขณะมาร่วมซีเกมส์


          ชมชัด ๆ เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงเผยภาพพระชายา อุ้มพระครรภ์ให้กำลังใจ ขณะแข่งซีเกมส์ 2025 กลายเป็นโมเมนต์อบอุ่นพร้อมหน้า

เจ้าชายอับดุล มาทีน
ภาพจาก Instagram tmski

          เป็นอีกหนึ่งเชื้อพระวงศ์ที่มีความสามารถโดดเด่นรอบด้าน รวมถึงด้านกีฬา สำหรับ เจ้าชายอับดุล มาทีน จากราชวงศ์บรูไน ซึ่งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าโปโล ในนามทีมชาติบรูไน ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 หรือซีเกมส์ 2025 ณ ประเทศไทย โดยมีพระชายา อนิชา อิซา คาเลบิก ทรงให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด 
          
          แม้ว่าท้ายที่สุดทีมชาติไทยจะเฉือนชนะบรูไน จนคว้าเหรียญทองครั้งประวัติศาสตร์ให้ทีมไทย โดยทีมชาติบรูไนได้รับเหรียญเงิน แต่ความสำเร็จในครั้งนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาดี ๆ ที่น่าจดจำในฐานะนักกีฬา 
          
          โดยหลังการแข่งขัน เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงโพสต์อินสตาแกรมว่า "แม้ผลการแข่งรอบชิงชนะเลิศในซีเกมส์จะไม่เป็นไปตามที่เราหวัง แต่เราก็ภูมิใจอย่างยิ่งที่สามารถนำเหรียญเงินกลับบ้านได้ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนประเทศของเรา และได้รับการสนับสนุนจากองค์กษัตริย์"
          
เจ้าชายอับดุล มาทีน
ภาพจาก Instagram tmski

          พร้อมกันนั้น ยังทรงโพสต์ภาพความทรงจำจากการแข่งขัน รวมถึงภาพที่พระชาชาอนิชา ทรงให้กำลังใจถึงสนาม พร้อมกับทายาทในพระครรภ์ เรียกว่าเป็นภาพแห่งความอบอุ่นแบบพร้อมหน้า พระบิดา พระมารดา และทารกน้อยที่กำลังจะมาเติมเต็มครอบครัวต่อจากนี้ 
          
          อนึ่ง ทั้ง 2 พระองค์ ทรงประกาศข่าวดีเรื่องการทรงพระครรภ์ของพระชายาอนิชา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา

เจ้าชายอับดุล มาทีน
ภาพจาก Instagram tmski

เจ้าชายอับดุล มาทีน
ภาพจาก Instagram tmski

เจ้าชายอับดุล มาทีน
ภาพจาก Instagram tmski

เจ้าชายอับดุล มาทีน
ภาพจาก Instagram tmski

เจ้าชายอับดุล มาทีน
ภาพจาก Instagram tmski

เจ้าชายอับดุล มาทีน
ภาพจาก Instagram tmski

เจ้าชายอับดุล มาทีน
ภาพจาก Instagram tmski

