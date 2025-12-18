ชมภาพอบอุ่น พระชายาทรงอุ้มครรภ์ เคียงข้าง เจ้าชายอับดุล มาทีน ขณะมาร่วมซีเกมส์

ชมชัด ๆ เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงเผยภาพพระชายา อุ้มพระครรภ์ให้กำลังใจ ขณะแข่งซีเกมส์ 2025 กลายเป็นโมเมนต์อบอุ่นพร้อมหน้า
ภาพจาก Instagram tmski
เป็นอีกหนึ่งเชื้อพระวงศ์ที่มีความสามารถโดดเด่นรอบด้าน รวมถึงด้านกีฬา สำหรับ เจ้าชายอับดุล มาทีน จากราชวงศ์บรูไน ซึ่งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าโปโล ในนามทีมชาติบรูไน ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 หรือซีเกมส์ 2025 ณ ประเทศไทย โดยมีพระชายา อนิชา อิซา คาเลบิก ทรงให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
แม้ว่าท้ายที่สุดทีมชาติไทยจะเฉือนชนะบรูไน จนคว้าเหรียญทองครั้งประวัติศาสตร์ให้ทีมไทย โดยทีมชาติบรูไนได้รับเหรียญเงิน แต่ความสำเร็จในครั้งนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาดี ๆ ที่น่าจดจำในฐานะนักกีฬา
โดยหลังการแข่งขัน เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงโพสต์อินสตาแกรมว่า "แม้ผลการแข่งรอบชิงชนะเลิศในซีเกมส์จะไม่เป็นไปตามที่เราหวัง แต่เราก็ภูมิใจอย่างยิ่งที่สามารถนำเหรียญเงินกลับบ้านได้ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนประเทศของเรา และได้รับการสนับสนุนจากองค์กษัตริย์"
ภาพจาก Instagram tmski
พร้อมกันนั้น ยังทรงโพสต์ภาพความทรงจำจากการแข่งขัน รวมถึงภาพที่พระชาชาอนิชา ทรงให้กำลังใจถึงสนาม พร้อมกับทายาทในพระครรภ์ เรียกว่าเป็นภาพแห่งความอบอุ่นแบบพร้อมหน้า พระบิดา พระมารดา และทารกน้อยที่กำลังจะมาเติมเต็มครอบครัวต่อจากนี้
อนึ่ง ทั้ง 2 พระองค์ ทรงประกาศข่าวดีเรื่องการทรงพระครรภ์ของพระชายาอนิชา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา
