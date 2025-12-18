HILIGHT
นั่งแท็กซี่เห็นหน้าจอลุงคนขับ ผู้โดยสารเป็นหมอยังอึ้ง ถึงกับยกนิ้วให้ พี่เป็นใครเนี่ย ?!

 
             ประสบการณ์นั่งแท็กซี่ เห็นหน้าจอคนขับสะดุดตา ผู้โดยสารเป็นหมอยังอึ้ง ถึงกับยกนิ้วชื่นชม ชาวเน็ตสงสัยเขาเป็นใครแน่.. 

ประสบการณ์หมอนั่งแท็กซี่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Icu醫生陳志金

             วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวจาก ดร.เฉิน จื้อจิน แพทย์แผนกผู้ป่วยหนัก (ไอซียู) ในไต้หวัน เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาได้โพสต์เฟซบุ๊กแชร์ประสบการณ์ชวนอึ้ง ขณะที่เขากำลังโดยสารบนรถแท็กซี่คันหนึ่งตามปกติ เขาได้เหลือบไปเห็นหน้าจอของคุณลุงคนขับแท็กซี่ และต้องสะดุดตาอย่างจัง เมื่อบนหน้าจอนั้นเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมาก 

             โดยหมอเฉิน เล่าว่า เขาได้เรียกแท็กซี่คันหนึ่ง เมื่อขึ้นไปนั่งก็พบว่าคนขับเป็นคุณลุงผมหงอก แต่ปรากฏว่าที่หน้ารถของเขามีจอขนาดใหญ่ แต่ไม่ได้เปิดดูคลิปวิดีโอหรือรายการทอล์กโชว์ใด ๆ สังเกตดี ๆ ก็พบว่า คุณลุงคนขับกำลังดูคลิปวิดีโอการคำนวณแคลคูลัส และที่น่าทึ่งยิ่งไปกว่านั้นคือ คลิปคำนวณแคลคูลัสนั้นเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 

             "มันน่าทึ่ง ฉันรู้สึกชื่นชมมาก !" หมอเฉินกล่าว พร้อมทั้งกล่าวติดตลกว่า "คุณลุงเป็นศาสตราจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษียณแล้วมาขับรถแท็กซี่พักผ่อนเล่นใช่ไหมเนี่ย"

ประสบการณ์หมอนั่งแท็กซี่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Icu醫生陳志金

             ทั้งนี้ทางคุณหมอเจ้าของโพสต์ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนที่เป็นกังวลเรื่องความปลอดภัย โดยกล่าวว่า "คุณลุงคนขับแท็กซี่รายนี้ตั้งใจขับมาก เขาดูคลิปคำนวณแคลคูลัสแค่ตอนที่รถติดสัญญาณไฟแดงเท่านั้น"  
หลังจากนั้นไม่นานโพสต์นี้ก็กลายเป็นไวรัล ชาวเน็ตต่างพากันให้ความสนใจเข้าไปแสดงความคิดเห็นตกตะลึง มีหลายคนคอมเมนต์แซวขำขัน พร้อมทั้งคาดเดาและจินตนาการไปต่าง ๆ นานา 

             "เข้าใจว่ากิจกรรมบริหารสมอง สามารถชะลอและป้องกันอัลไซเมอร์ได้ แต่การคำนวณแคลคูลัสนี่ดูจะน่าทึ่งเกินไป" 
             "จริง ๆ แล้วเขาเป็นศาสตราจารย์ แค่มาขับแท็กซี่ขำ ๆ เอาสังคม"
             "วันว่าง ๆ ของเหล่าอัจริยะ" 
             "หรือเขาจะปลอมตัวมาทำภารกิจบางอย่าง" 
             "ชีวิตหลังเกษียณ ฮ่า ๆ"

             นอกจากนี้ยังมีผู้ใช้โซเชียลคนอื่น ๆ เข้าไปแชร์ประสบการณ์ในลักษณะคล้ายกัน โดยรายหนึ่งกล่าวว่า "ฉันเคยนั่งแท็กซี่ ก่อนที่จะรู้ว่าคนขับรถเป็นเจ้าของที่ดิน หลังจากเขตมีการพัฒนาพื้นที่ เขาก็ไม่รู้จะทำอะไร จึงมาขับรถไปเรื่อย" 

             ขณะที่อีกรายเล่าว่า "เราเคยนั่งแท็กซี่จากสถานีรถไฟ คนขับบอกว่าเขามีบ้านให้เช่า 3 หลัง เขาเป็นทหารมาตลอดชีวิต หลังเกษียณจึงมาขับแท็กซี่เล่นฆ่าเวลา"  



ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday


