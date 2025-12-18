นั่งแท็กซี่เห็นหน้าจอลุงคนขับ ผู้โดยสารเป็นหมอยังอึ้ง ถึงกับยกนิ้วให้ พี่เป็นใครเนี่ย ?!

ประสบการณ์นั่งแท็กซี่ เห็นหน้าจอคนขับสะดุดตา ผู้โดยสารเป็นหมอยังอึ้ง ถึงกับยกนิ้วชื่นชม ชาวเน็ตสงสัยเขาเป็นใครแน่..
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Icu醫生陳志金
วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวจาก ดร.เฉิน จื้อจิน แพทย์แผนกผู้ป่วยหนัก (ไอซียู) ในไต้หวัน เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาได้โพสต์เฟซบุ๊กแชร์ประสบการณ์ชวนอึ้ง ขณะที่เขากำลังโดยสารบนรถแท็กซี่คันหนึ่งตามปกติ เขาได้เหลือบไปเห็นหน้าจอของคุณลุงคนขับแท็กซี่ และต้องสะดุดตาอย่างจัง เมื่อบนหน้าจอนั้นเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมาก
โดยหมอเฉิน เล่าว่า เขาได้เรียกแท็กซี่คันหนึ่ง เมื่อขึ้นไปนั่งก็พบว่าคนขับเป็นคุณลุงผมหงอก แต่ปรากฏว่าที่หน้ารถของเขามีจอขนาดใหญ่ แต่ไม่ได้เปิดดูคลิปวิดีโอหรือรายการทอล์กโชว์ใด ๆ สังเกตดี ๆ ก็พบว่า คุณลุงคนขับกำลังดูคลิปวิดีโอการคำนวณแคลคูลัส และที่น่าทึ่งยิ่งไปกว่านั้นคือ คลิปคำนวณแคลคูลัสนั้นเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
"มันน่าทึ่ง ฉันรู้สึกชื่นชมมาก !" หมอเฉินกล่าว พร้อมทั้งกล่าวติดตลกว่า "คุณลุงเป็นศาสตราจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษียณแล้วมาขับรถแท็กซี่พักผ่อนเล่นใช่ไหมเนี่ย"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Icu醫生陳志金
หลังจากนั้นไม่นานโพสต์นี้ก็กลายเป็นไวรัล ชาวเน็ตต่างพากันให้ความสนใจเข้าไปแสดงความคิดเห็นตกตะลึง มีหลายคนคอมเมนต์แซวขำขัน พร้อมทั้งคาดเดาและจินตนาการไปต่าง ๆ นานา
"เข้าใจว่ากิจกรรมบริหารสมอง สามารถชะลอและป้องกันอัลไซเมอร์ได้ แต่การคำนวณแคลคูลัสนี่ดูจะน่าทึ่งเกินไป"
"จริง ๆ แล้วเขาเป็นศาสตราจารย์ แค่มาขับแท็กซี่ขำ ๆ เอาสังคม"
"วันว่าง ๆ ของเหล่าอัจริยะ"
"หรือเขาจะปลอมตัวมาทำภารกิจบางอย่าง"
"ชีวิตหลังเกษียณ ฮ่า ๆ"
นอกจากนี้ยังมีผู้ใช้โซเชียลคนอื่น ๆ เข้าไปแชร์ประสบการณ์ในลักษณะคล้ายกัน โดยรายหนึ่งกล่าวว่า "ฉันเคยนั่งแท็กซี่ ก่อนที่จะรู้ว่าคนขับรถเป็นเจ้าของที่ดิน หลังจากเขตมีการพัฒนาพื้นที่ เขาก็ไม่รู้จะทำอะไร จึงมาขับรถไปเรื่อย"
ขณะที่อีกรายเล่าว่า "เราเคยนั่งแท็กซี่จากสถานีรถไฟ คนขับบอกว่าเขามีบ้านให้เช่า 3 หลัง เขาเป็นทหารมาตลอดชีวิต หลังเกษียณจึงมาขับแท็กซี่เล่นฆ่าเวลา"
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday