เกิดเหตุระทึกบนถนนบางนา-ตราด รถบรรทุกดั๊มฟาดสะพานลอยถล่มทับหัวรถบรรทุกและรถกระบะบรรทุกไข่ ทำขาเข้ากรุงเทพฯ รถติดหนัก
ภาพจากเฟซบุ๊ก NAKON45 อัญวุฒิ โพธิ์อำไพ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก NAKON45 อัญวุฒิ โพธิ์อำไพ รายงานเกิดอุบัติเหตุบนถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) ขาเข้ากรุงเทพฯ ช่องทางหลัก บริเวณ กม.34 ตรงข้ามตลาดนำไทย เมื่อรถบรรทุกดั๊มพ์ชนสะพานลอยคนข้าม ส่งผลให้โครงสร้างถล่มลงมาทับหัวรถบรรทุก และรถกระบะบรรทุกไข่ที่วิ่งมาอีกเลนหนึ่ง ถูกสะพานทับบริเวณด้านหน้ารถอย่างรุนแรง สภาพเสียหายหนัก เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ
เวลา 11.00 น. ทางตำรวจทางหลวงรายงานว่า จุดเกิดเหตุสะพานลอยคนข้าม หล่นทับรถพ่วงและรถบรรทุก ทำให้ช่องทางการจราจรช่องทางด่วนขาเข้าถูกปิด ส่งผลให้รถติดสะสม 5 กิโลเมตร พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าว โดยแนะนำเปลี่ยนไปใช้เส้นทางคู่ขนาน หรือทางด่วนบูรพาวิถีแทน เพื่อลดผลกระทบจากการจราจรที่ติดสะสม ทั้งนี้สามารถสอบถามตำรวจทางหลวงเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 1193
ภาพจากเฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro
ทางด้านชาวเน็ตจำนวนมากวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมรถบรรทุกบนเส้นทางดังกล่าว โดยชี้ว่าใช้ความเร็วสูง แช่เลน บรรทุกเกิน และขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง พร้อมเรียกร้องให้เอาผิดถึงเจ้าของรถและบริษัท ขณะเดียวกันหลายคนแสดงความกังวลด้านความปลอดภัยและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้
ตัวอย่างความคิดเห็น เช่น
- เส้นนี้รถบรรทุกแช่ขวา ขับเร็ว บรรทุกดินทรายไม่มีผ้าใบคลุม
- บรรทุกดั๊มอีกแล้ว เมื่อไหร่กฏหมายเราจะเข้มงวดกว่านี้นะ
- แบบนี้ไม่เน้นบังคับกฎหมาย กลัวอะไรบริษัทเขากลัวใคร เห็นหมวกกันน็อค ไม่คาดเข็มขัด เอาจริงเอาจังเกินเหตุ ใครไม่รักตัวเองชี่งเขา แต่แบบนี้ คนที่เขารักตัวเองต้องมาเดือดร้อนเพราะคนอื่น ต้นเหตุไม่เน้น เน้ยปลายเหตุ รถบรรทุกวิ่งแช่ขวาขับไว หวาดเสียว มุมอับเยอะเวลาเดินหน้าถอยหลัง ไม่บังคับติดกล้อง มั้งวะ
- เป็นเส้นที่รถบรรทุกขับกันโคตรอิสระ วิ่งแม่งทุกเลน ขับเร็ว ถนนก็ไม่ดี ไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่หน้าไหนมาตรวจเส้นนี้เลย
- มักง่าย เดือดร้อน เสียหายหนักมาก เอาผิดไปถึงเจ้าของรถด้วย
- ไม่ทำปฏิบัติตามกฎ บรรทุกหนัก บรรทุกเกิน ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์นี้ เดี๋ยวเถ้าแก่รถก็มาเคลียร์จบเงียบบบบ
- สงสัยเมายายกดั๊มวิ่ง เฒ่าแก่เจ้งแน่ๆ
- มันไม่มีระบบกันดลั้มยกขณะวิ่งหรือ นี่ปี2025แล้วนะ
- ลืมเอาดั๊มลง100%ครับยกดั๊มวิ่งด้วยงานเข้า
- ยังจำเส้นกาญจนาภิเษก ตรงสวนผักไม่ลืมใช้เวลากู้ทั้งวันรถติดอัมพาต
- นี่แหละสาเหตุทุกวันนี้ผมเดินไม่ขึ้นสะพานลอยเลยครับน่ากลัว
- น่ากลัวมากกกกก ขับมาแรงขนาดไหนเนี่ย โห สงสารรถกระบะ ไข่เสียหายหมด แล้วคนเป็นอะไรมากมั้ย จะชดใช้ค่าเสียหายยังไง
- คนขับรถไข่เป็นไงบ้างครับ
- ขอให้ทุกคนปลอดภัย ครับ
ภาพจากเฟซบุ๊ก NAKON45 อัญวุฒิ โพธิ์อำไพ
ภาพจากเฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro
