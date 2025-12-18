HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ระทึก ! รถบรรทุกชนสะพานลอยบางนา-ตราด กม.34 ถล่มทับรถ - ขาเข้ากรุงเทพฯ รถติดหนัก

 
             เกิดเหตุระทึกบนถนนบางนา-ตราด รถบรรทุกดั๊มฟาดสะพานลอยถล่มทับหัวรถบรรทุกและรถกระบะบรรทุกไข่ ทำขาเข้ากรุงเทพฯ รถติดหนัก 
 


สะพานลอยถนนบางนาตราด กม.34 หล่นทับรถ
ภาพจากเฟซบุ๊ก NAKON45 อัญวุฒิ โพธิ์อำไพ

            เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก NAKON45 อัญวุฒิ โพธิ์อำไพ รายงานเกิดอุบัติเหตุบนถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) ขาเข้ากรุงเทพฯ ช่องทางหลัก บริเวณ กม.34 ตรงข้ามตลาดนำไทย เมื่อรถบรรทุกดั๊มพ์ชนสะพานลอยคนข้าม ส่งผลให้โครงสร้างถล่มลงมาทับหัวรถบรรทุก และรถกระบะบรรทุกไข่ที่วิ่งมาอีกเลนหนึ่ง ถูกสะพานทับบริเวณด้านหน้ารถอย่างรุนแรง สภาพเสียหายหนัก เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ 

สะพานลอยถนนบางนาตราด กม.34 หล่นทับรถ

            ทางด้านเฟซบุ๊กตำรวจทางหลวง รายงานว่า บริเวณที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตำรวจทางหลวงบางพลีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที เบื้องต้น คนขับรถบรรทุกพ่วงยังมีสติ สามารถขยับร่างกายได้ ขณะที่รถกระบะบรรทุกไข่ พบมีผู้ติดอยู่ภายในรถ จำนวนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ กู้ภัยอยู่ระหว่างเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยขณะนี้รถเครนได้เดินทางถึงที่เกิดเหตุ อยู่ระหว่างตั้งเครนเพื่อยกคานสะพานลอย เปิดทางช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ 

            เวลา 11.00 น. ทางตำรวจทางหลวงรายงานว่า จุดเกิดเหตุสะพานลอยคนข้าม หล่นทับรถพ่วงและรถบรรทุก ทำให้ช่องทางการจราจรช่องทางด่วนขาเข้าถูกปิด ส่งผลให้รถติดสะสม 5 กิโลเมตร พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าว โดยแนะนำเปลี่ยนไปใช้เส้นทางคู่ขนาน หรือทางด่วนบูรพาวิถีแทน เพื่อลดผลกระทบจากการจราจรที่ติดสะสม ทั้งนี้สามารถสอบถามตำรวจทางหลวงเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 1193 

รถบรรทุกชนสะพานลอยบางนา-ตราด กม.34 ถล่มทับรถ
ภาพจากเฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro  
            ทางด้านชาวเน็ตจำนวนมากวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมรถบรรทุกบนเส้นทางดังกล่าว โดยชี้ว่าใช้ความเร็วสูง แช่เลน บรรทุกเกิน และขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง พร้อมเรียกร้องให้เอาผิดถึงเจ้าของรถและบริษัท ขณะเดียวกันหลายคนแสดงความกังวลด้านความปลอดภัยและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้

            ตัวอย่างความคิดเห็น เช่น

            เส้นนี้รถบรรทุกแช่ขวา ขับเร็ว บรรทุกดินทรายไม่มีผ้าใบคลุม

            - บรรทุกดั๊มอีกแล้ว เมื่อไหร่กฏหมายเราจะเข้มงวดกว่านี้นะ

            - แบบนี้ไม่เน้นบังคับกฎหมาย กลัวอะไรบริษัทเขากลัวใคร เห็นหมวกกันน็อค ไม่คาดเข็มขัด เอาจริงเอาจังเกินเหตุ ใครไม่รักตัวเองชี่งเขา แต่แบบนี้ คนที่เขารักตัวเองต้องมาเดือดร้อนเพราะคนอื่น ต้นเหตุไม่เน้น เน้ยปลายเหตุ รถบรรทุกวิ่งแช่ขวาขับไว หวาดเสียว มุมอับเยอะเวลาเดินหน้าถอยหลัง ไม่บังคับติดกล้อง มั้งวะ 

            - เป็นเส้นที่รถบรรทุกขับกันโคตรอิสระ วิ่งแม่งทุกเลน ขับเร็ว ถนนก็ไม่ดี ไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่หน้าไหนมาตรวจเส้นนี้เลย

            - มักง่าย เดือดร้อน เสียหายหนักมาก เอาผิดไปถึงเจ้าของรถด้วย

            - ไม่ทำปฏิบัติตามกฎ บรรทุกหนัก บรรทุกเกิน ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์นี้ เดี๋ยวเถ้าแก่รถก็มาเคลียร์จบเงียบบบบ 

            - สงสัยเมายายกดั๊มวิ่ง เฒ่าแก่เจ้งแน่ๆ

            - มันไม่มีระบบกันดลั้มยกขณะวิ่งหรือ นี่ปี2025แล้วนะ

            - ลืมเอาดั๊มลง100%ครับยกดั๊มวิ่งด้วยงานเข้า 

            - ยังจำเส้นกาญจนา​ภิเษก​ ตรงสวนผักไม่ลืมใช้เวลากู้ทั้งวันรถติดอัมพาต

            - นี่แหละสาเหตุทุกวันนี้ผมเดินไม่ขึ้นสะพานลอยเลยครับน่ากลัว 

            - น่ากลัวมากกกกก ขับมาแรงขนาดไหนเนี่ย โห สงสารรถกระบะ ไข่เสียหายหมด แล้วคนเป็นอะไรมากมั้ย จะชดใช้ค่าเสียหายยังไง

            - คนขับรถไข่เป็นไงบ้างครับ

            - ขอให้ทุกคนปลอดภัย ครับ

 สะพานลอยถนนบางนาตราด กม.34 หล่นทับรถ
ภาพจากเฟซบุ๊ก NAKON45 อัญวุฒิ โพธิ์อำไพ

สะพานลอยถนนบางนาตราด กม.34 หล่นทับรถ
ภาพจากเฟซบุ๊ก NAKON45 อัญวุฒิ โพธิ์อำไพ

สะพานลอยถนนบางนาตราด กม.34 หล่นทับรถ
ภาพจากเฟซบุ๊ก NAKON45 อัญวุฒิ โพธิ์อำไพ

รถบรรทุกชนสะพานลอยบางนา-ตราด กม.34 ถล่มทับรถ
ภาพจากเฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro  

รถบรรทุกชนสะพานลอย บางนา-ตราด กม.34 ถล่มทับรถ
ภาพจากเฟซบุ๊ก ตำรวจทางหลวง

รถบรรทุกชนสะพานลอย บางนา-ตราด กม.34 ถล่มทับรถ
ภาพจากเฟซบุ๊ก ตำรวจทางหลวง

รถบรรทุกชนสะพานลอย บางนา-ตราด กม.34 ถล่มทับรถ
ภาพจากเฟซบุ๊ก ตำรวจทางหลวง

รถบรรทุกชนสะพานลอย บางนา-ตราด กม.34 ถล่มทับรถ
ภาพจากเฟซบุ๊ก ตำรวจทางหลวง




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ระทึก ! รถบรรทุกชนสะพานลอยบางนา-ตราด กม.34 ถล่มทับรถ - ขาเข้ากรุงเทพฯ รถติดหนัก อัปเดตล่าสุด 18 ธันวาคม 2568 เวลา 12:02:13 5,634 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 Tokyogurl ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย