ฮือฮา ! แห่ล่าทองจากแอร์เครื่องเก่า รุ่นเมื่อ 20 ปีก่อน หลังคนพบโลโก้เป็นทองแท้

เกาหลีใต้ฮือฮา แห่ล่าทองจากแอร์เครื่องเก่า รุ่นผลิตพิเศษเมื่อ 20 ปีก่อน หลังคนพบชิ้นส่วนโลโก้เป็นทองคำบริสุทธิ์
ดอน (Don) เป็นหน่วยวัดน้ำหนักทองคำที่ใช้ในประเทศเกาหลีใต้ โดย 1 ดอน มีน้ำหนักเทียบเท่ากับประมาณ 3.75 กรัม ตามข้อมูลจากตลาดซื้อ-ขายทองคำมาตรฐานเกาหลี (Korea Standard Gold Exchange) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ระบุว่า ทองคำ 1 ดอน มีราคาอยู่ที่ 890,000 วอน (ราว 18,900 บาท)
จากข้อมูลของ LG Electronics ยืนยันว่า มีการผลิตเครื่องปรับอากาศ Whisen รุ่นพิเศษ ซึ่งมีโลโก้สีทอง จำนวน 10,000 เครื่อง โดยจำหน่ายในปี 2005 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในฐานะแบรนด์เครื่องปรับอากาศที่ขายดีที่สุดในโลกขณะนั้น
วันที่ 17 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ The Straits Times รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอจากยูทูบเบอร์ @ringring_unni ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายเครื่องประดับในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ กลายเป็นไวรัลสร้างความฮือฮาบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากเธอเผยให้เห็นว่า โลโก้ทองคำจากเครื่องปรับอากาศ LG รุ่นเก่าเมื่อ 20 ปีก่อน ทำจากทองคำบริสุทธิ์ ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศรุ่นดังกล่าวกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเกาหลีใต้ในขณะนี้
โดยยูทูบเบอร์รายนี้ได้อัปโหลดคลิปวิดีโอเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา ในขณะที่ลูกค้านำชิ้นส่วนโลโก้ตัวอักษรสีทองภาษาอังกฤษคำว่า "WHISEN" ที่ติดอยู่ด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศ LG Electronics รุ่นผลิตปี 2005 (พ.ศ. 2548) มาให้ทางร้านประเมิน โดยกล่าวว่า "ในสมัยนั้นมีการโฆษณาว่าทำจากทองคำ"
หลังจากวิเคราะห์ชิ้นส่วนโลโก้สีทองเหล่านั้น ยูทูบเบอร์เจ้าของร้านขายเครื่องประดับ ยืนยันว่า เป็นทองคำจริง โดยทำจากทองคำบริสุทธิ์ และเสนอราคาประเมินที่สูงถึง 713,000 วอน (ราว 15,000 บาท) เธอบอกกับลูกค้าในวิดีโอว่า ตัวอักษรทั้ง 6 ตัวมีน้ำหนักรวมกันไม่ถึง 1 ดอน
หลังจากคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่มาก็ได้รับความสนใจและกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว มียอดวิวมากกว่า 1 ล้านครั้ง จากนั้นในวันที่ 15 ธันวาคม มีลูกค้าอีกรายหนึ่งได้ไปที่ร้านขายเครื่องประดับแห่งเดียวกัน พร้อมกับโลโก้ทองคำ WHISEN อีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งยูทูบเบอร์รายนี้ได้นำมาเปิดเผยในภายหลัง โดยโลโก้ทองคำชิ้นนี้ได้รับการประเมินราคาอยู่ที่ 748,000 วอน (ราว 15,900 บาท)
จากข้อมูลของ LG Electronics ยืนยันว่า มีการผลิตเครื่องปรับอากาศ Whisen รุ่นพิเศษ ซึ่งมีโลโก้สีทอง จำนวน 10,000 เครื่อง โดยจำหน่ายในปี 2005 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในฐานะแบรนด์เครื่องปรับอากาศที่ขายดีที่สุดในโลกขณะนั้น
ขณะที่บนโซเชียลมีเดียต่างพากันฮือฮา หลายคนเริ่มตรวจสอบเครื่องปรับอากาศเก่าที่บ้าน และบางคนก็พยายามตามล่าหาเครื่องปรับอากาศรุ่นดังกล่าวนี้ โดยหวังว่าจะเป็นผู้โชคดีเจอทองคำที่ซ่อนอยู่
ขอบคุณข้อมูลจาก The Straits Times