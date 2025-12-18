HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >
  2. ข่าวในพระราชสำนัก

พระราชินี สร้างประวัติศาสตร์ ทรงนำทัพเรือใบไทย การันตีเหรียญทองซีเกมส์ ประเภท SSL47

          พระราชินี ทรงนำทัพนักกีฬาเรือใบไทย ทิ้งห่างอันดับ 2 ขาดลอย การันตีคว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025 ในการแข่งขันประเภท SSL47 
พระราชินี ทรงนำทัพเรือใบไทย คว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          วันที่ 17 ธันวาคม 2568 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง สนามแข่งขันเรือใบ ซีเกมส์ 2025 ที่โรงแรม โอเชี่ยน มารีน่า จ.ชลบุรี โดยทรงร่วมแข่งขันเรือใบ เพื่อเก็บคะแนนการแข่งขันเรซที่ 6 และ 7 ประเภทเรือคีลโบ๊ท SSL47 ร่วมกับนักกีฬาจาก 4 ชาติ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเมียนมา
พระราชินี ทรงนำทัพเรือใบไทย คว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยังทรงทำหน้าที่สำคัญบนเรือ ด้วยทรงเป็นนักกลยุทธ์ และเนวิเกเตอร์ อันเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่ง ทรงวางแผนเกมการเล่นในทีมให้มีความสอดคล้องกับสภาพคลื่นลมในทะเล เพราะถ้าคำนวณทิศทางลมได้อย่งแม่นยำเท่าไรก็จะยิ่งชิงความได้เปรียนนำพาเรือแล่นเข้าสู่เส้นชัยได้รวดเร็วเท่านั้น

พระราชินี ทรงนำทัพเรือใบไทย คว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

พระราชินี ทรงนำทัพเรือใบไทย คว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

พระราชินี ทรงนำทัพเรือใบไทย คว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          ท่ามกลางสภาพคลื่นลมอันแปรเปลี่ยนในทะเล บวกกับกระแสลมที่ไม่สามารถกำหนดได้ อันเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่สุดของนักกีฬาเรือใบทุกคน หากแต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยังทรงทำหน้าที่บนเรือได้อย่างดีเยี่ยม ทรงใช้เข็มทิศเพื่อสังเกตุและวิเคราะห์ความได้เปรียบเสียเปรียบและวางแผนทิศทางของลมเพื่อที่จะตัดสินใจนำเรือไปในทิศทางที่ได้เปรียบที่สุด สลับกับช่วยสมาชิกทุกคนในทีม ทำหน้าที่ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทรงช่วยโหนเรืออย่างสุดกำลัง เพื่อรักษาสมดุลของเรือ อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการมีทักษะขั้นสูง ทั้งความแข็งแรง ความแม่นยำ และการทำงานเป็นทีมต้องร่วมใจกันเป็นหนึ่ง เนื่องด้วยเรือ SSL ไม่มีเชือกกันตกบนเรือเหมือนเรือ TP52 ดังนั้นทุกวินาทีของการโหนเรือจึงเต็มไปด้วยความอันตราย
พระราชินี ทรงนำทัพเรือใบไทย คว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

พระราชินี ทรงนำทัพเรือใบไทย คว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          สรุปผลงานในวันที่ 3 ทัพนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย สามารถทำคะแนนทิ้งห่างเพิ่ม มีคะแนนเสีย 10 คะแนน ส่วนทีมอันดับ 2 อย่างประเทศมาเลเซีย มีคะแนนเสีย 17 คะแนน และทีมอันดับ 3 ประเทศเมียนมา มีคะแนนเสีย 21 คะแนน
พระราชินี ทรงนำทัพเรือใบไทย คว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          จากผลงานดังกล่าว ส่งผลให้นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย การันตีคว้าเหรียญทองอย่างไม่เป็นทางการ แม้จะเหลือการแข่งขันอีก 1 เรซ แต่คะแนนทิ้งห่างอันดับ 2 เกิน 7 คะแนน จึงเป็นที่แน่นอนแล้วว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย คว้าเหรียญทองเรือใบ ซีเกมส์ ประเภทคีลโบ๊ท SSL47 เหรียญแรกในประวัติศาสตร์ เป็นของขวัญให้คนไทยได้สำเร็จ
พระราชินี ทรงนำทัพเรือใบไทย คว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

พระราชินี ทรงนำทัพเรือใบไทย คว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          ทั้งนี้ วันที่ 18 ธันวาคม จะมีการแข่งขันเรซที่ 8 ซึ่งเป็นเรซสุดท้าย และในเวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนิน ไปพระราชทานเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเรือใบ SSL47 ในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ บริเวณ Ocean Marina Yacht Club Pattaya อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยพระองค์เอง เพื่อทรงเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาทุกคน

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พระราชินี สร้างประวัติศาสตร์ ทรงนำทัพเรือใบไทย การันตีเหรียญทองซีเกมส์ ประเภท SSL47 อัปเดตล่าสุด 18 ธันวาคม 2568 เวลา 10:56:55 1,293 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 Tokyogurl ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย