พระราชินี สร้างประวัติศาสตร์ ทรงนำทัพเรือใบไทย การันตีเหรียญทองซีเกมส์ ประเภท SSL47

พระราชินี ทรงนำทัพนักกีฬาเรือใบไทย ทิ้งห่างอันดับ 2 ขาดลอย การันตีคว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025 ในการแข่งขันประเภท SSL47
วันที่ 17 ธันวาคม 2568 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง สนามแข่งขันเรือใบ ซีเกมส์ 2025 ที่โรงแรม โอเชี่ยน มารีน่า จ.ชลบุรี โดยทรงร่วมแข่งขันเรือใบ เพื่อเก็บคะแนนการแข่งขันเรซที่ 6 และ 7 ประเภทเรือคีลโบ๊ท SSL47 ร่วมกับนักกีฬาจาก 4 ชาติ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเมียนมา
โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยังทรงทำหน้าที่สำคัญบนเรือ ด้วยทรงเป็นนักกลยุทธ์ และเนวิเกเตอร์ อันเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่ง ทรงวางแผนเกมการเล่นในทีมให้มีความสอดคล้องกับสภาพคลื่นลมในทะเล เพราะถ้าคำนวณทิศทางลมได้อย่งแม่นยำเท่าไรก็จะยิ่งชิงความได้เปรียนนำพาเรือแล่นเข้าสู่เส้นชัยได้รวดเร็วเท่านั้น
ท่ามกลางสภาพคลื่นลมอันแปรเปลี่ยนในทะเล บวกกับกระแสลมที่ไม่สามารถกำหนดได้ อันเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่สุดของนักกีฬาเรือใบทุกคน หากแต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยังทรงทำหน้าที่บนเรือได้อย่างดีเยี่ยม ทรงใช้เข็มทิศเพื่อสังเกตุและวิเคราะห์ความได้เปรียบเสียเปรียบและวางแผนทิศทางของลมเพื่อที่จะตัดสินใจนำเรือไปในทิศทางที่ได้เปรียบที่สุด สลับกับช่วยสมาชิกทุกคนในทีม ทำหน้าที่ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทรงช่วยโหนเรืออย่างสุดกำลัง เพื่อรักษาสมดุลของเรือ อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการมีทักษะขั้นสูง ทั้งความแข็งแรง ความแม่นยำ และการทำงานเป็นทีมต้องร่วมใจกันเป็นหนึ่ง เนื่องด้วยเรือ SSL ไม่มีเชือกกันตกบนเรือเหมือนเรือ TP52 ดังนั้นทุกวินาทีของการโหนเรือจึงเต็มไปด้วยความอันตราย
สรุปผลงานในวันที่ 3 ทัพนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย สามารถทำคะแนนทิ้งห่างเพิ่ม มีคะแนนเสีย 10 คะแนน ส่วนทีมอันดับ 2 อย่างประเทศมาเลเซีย มีคะแนนเสีย 17 คะแนน และทีมอันดับ 3 ประเทศเมียนมา มีคะแนนเสีย 21 คะแนน
จากผลงานดังกล่าว ส่งผลให้นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย การันตีคว้าเหรียญทองอย่างไม่เป็นทางการ แม้จะเหลือการแข่งขันอีก 1 เรซ แต่คะแนนทิ้งห่างอันดับ 2 เกิน 7 คะแนน จึงเป็นที่แน่นอนแล้วว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย คว้าเหรียญทองเรือใบ ซีเกมส์ ประเภทคีลโบ๊ท SSL47 เหรียญแรกในประวัติศาสตร์ เป็นของขวัญให้คนไทยได้สำเร็จ
ทั้งนี้ วันที่ 18 ธันวาคม จะมีการแข่งขันเรซที่ 8 ซึ่งเป็นเรซสุดท้าย และในเวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนิน ไปพระราชทานเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเรือใบ SSL47 ในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ บริเวณ Ocean Marina Yacht Club Pattaya อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยพระองค์เอง เพื่อทรงเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาทุกคน
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก พระลาน