HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดชอตไทยถล่มยิงกาสิโน ศูนย์สแกมเมอร์เขมร ทำลายฐานปฏิบัติการจนสิ้นสภาพ !

 
             เปิดภาพกองทัพไทยถล่มยิงกาสิโน-ศูนย์สแกมเมอร์กัมพูชา จุดช่องสายตะกู ทำลายฐานปฏิบัติการ-แหล่งเงินเทา จนสิ้นสภาพ ย้ำไทยมุ่งโจมตีเป้าหมายทางทหาร


เปิดภาพไทยถล่มยิงกาสิโน ศูนย์สแกมเมอร์เขมร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force

              ก้าวเข้าสู่วันที่ 11 แล้ว สำหรับปฏิบัติการตอบโต้และรักษาอธิปไตยของไทย บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยที่ผ่านมาได้ปรากฏภาพที่กองทัพไทย ดำเนินการโจมตีกาสิโนและศูนย์สแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชา ซึ่งถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหาร คลังอาวุธ หรือแม้แต่ศูนย์ควบคุมโดรนมาหลายแห่ง

              โดยพบว่าเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 เพจ กองทัพบก ทันกระแส เผยแพร่คลิปปฏิบัติการขณะกองทัพไทยโจมตีกาสิโนที่กัมพูชา ตามที่ได้รับอนุญาตจาก ทภ.2 พร้อมระบุข้อความ 

              "แหล่งเงินเทา และเป้าหมายทางทหาร สิ้นสภาพ !!! แหล่ง Scammer กาสิโน ที่กัมพูชา ใช้เป็นจุดขึ้นโดรนบินโจมตีไทย พื้นที่ช่องสายตะกู ทหารราบ ม้า ปืน แห่งกองทัพ ระดมยิงถล่มจนไฟไหม้สิ้นสภาพ"

เปิดภาพไทยถล่มยิงกาสิโน ศูนย์สแกมเมอร์เขมร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์ 

              ขณะที่เพจ Army Military Force เผยแพร่ภาพชุดเดียวกัน พร้อมระบุว่า "หน่วยทหารม้ารถถังของไทยได้ปฏิบัติการทางทหารตอบโต้ โดยใช้รถถังทำการยิงถล่มอาคารบ่อนกาสิโนและฐานสแกมเมอร์ของกัมพูชาในพื้นที่ ช่องสายตะกู 

              การโจมตีครั้งนี้มีขึ้นหลังจากพบว่า ทหารกัมพูชาได้ใช้ตึกสูงแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางทหาร สำหรับปล่อยโดรนโจมตีประเทศไทย การยิงถล่มดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายฐานปฏิบัติการจนสิ้นสภาพ

เปิดภาพไทยถล่มยิงกาสิโน ศูนย์สแกมเมอร์เขมร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force
              ขณะที่ล่าสุด ช่วงเย็นวานนี้ (17 ธันวาคม) ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ตอบคำถามว่าด้วยเรื่อง กรณีการโจมตีเป้าหมายทางทหาร เป็นการปราบสแกมเมอร์ไปด้วยหรือไม่ โดยให้คำตอบว่า การปฏิบัติการของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนและจำกัดขอบเขตอยู่ที่เป้าหมายทางทหาร ตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเท่านั้น ไม่ได้มีนโยบาย หรือคำสั่งให้โจมตีเป้าหมายพลเรือน หรือโครงสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องทางทหารโดยตรง

              การปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น สแกมเมอร์ เป็นภารกิจด้านการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งดำเนินการผ่านหน่วยงาน พลเรือนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจ หน่วยข่าวกรอง และความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา สแกมเมอร์จึงไม่ใช่เป้าหมายของปฏิบัติการทางทหารโดยตรง

              อย่างไรก็ดี หากโครงสร้างหรือพื้นที่ใดถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสนับสนุน ทางทหารอย่างชัดเจน และเข้าเกณฑ์เป็นเป้าหมายทางทหารตามกฎหมายระหว่างประเทศ การดำเนินการจะพิจารณาเป็นรายกรณี ด้วยความรอบคอบสูงสุด โดยคำนึงถึงการคุ้มครอง พลเรือนเป็นสำคัญ

              สรุป : ปฏิบัติการทางทหารของไทย ไม่ใช่การปราบสแกมเมอร์โดยตรง การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมดังกล่าวยังคงใช้กลไกด้านกฎหมายความร่วมมือระหว่างประเทศ และมาตรการที่เหมาะสม ตามกรอบสันติวิธีเป็นหลัก
 
เปิดภาพไทยถล่มยิงกาสิโน ศูนย์สแกมเมอร์เขมร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force

เปิดภาพไทยถล่มยิงกาสิโน ศูนย์สแกมเมอร์เขมร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force

เปิดภาพไทยถล่มยิงกาสิโน ศูนย์สแกมเมอร์เขมร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force

เปิดภาพไทยถล่มยิงกาสิโน ศูนย์สแกมเมอร์เขมร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดชอตไทยถล่มยิงกาสิโน ศูนย์สแกมเมอร์เขมร ทำลายฐานปฏิบัติการจนสิ้นสภาพ ! โพสต์เมื่อ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 11:08:26
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 Tokyogurl ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย