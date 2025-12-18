เปิดชอตไทยถล่มยิงกาสิโน ศูนย์สแกมเมอร์เขมร ทำลายฐานปฏิบัติการจนสิ้นสภาพ !

เปิดภาพกองทัพไทยถล่มยิงกาสิโน-ศูนย์สแกมเมอร์กัมพูชา จุดช่องสายตะกู ทำลายฐานปฏิบัติการ-แหล่งเงินเทา จนสิ้นสภาพ ย้ำไทยมุ่งโจมตีเป้าหมายทางทหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force
ก้าวเข้าสู่วันที่ 11 แล้ว สำหรับปฏิบัติการตอบโต้และรักษาอธิปไตยของไทย บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยที่ผ่านมาได้ปรากฏภาพที่กองทัพไทย ดำเนินการโจมตีกาสิโนและศูนย์สแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชา ซึ่งถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหาร คลังอาวุธ หรือแม้แต่ศูนย์ควบคุมโดรนมาหลายแห่ง
โดยพบว่าเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 เพจ กองทัพบก ทันกระแส เผยแพร่คลิปปฏิบัติการขณะกองทัพไทยโจมตีกาสิโนที่กัมพูชา ตามที่ได้รับอนุญาตจาก ทภ.2 พร้อมระบุข้อความ
"แหล่งเงินเทา และเป้าหมายทางทหาร สิ้นสภาพ !!! แหล่ง Scammer กาสิโน ที่กัมพูชา ใช้เป็นจุดขึ้นโดรนบินโจมตีไทย พื้นที่ช่องสายตะกู ทหารราบ ม้า ปืน แห่งกองทัพ ระดมยิงถล่มจนไฟไหม้สิ้นสภาพ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์
การโจมตีครั้งนี้มีขึ้นหลังจากพบว่า ทหารกัมพูชาได้ใช้ตึกสูงแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางทหาร สำหรับปล่อยโดรนโจมตีประเทศไทย การยิงถล่มดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายฐานปฏิบัติการจนสิ้นสภาพ
การปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น สแกมเมอร์ เป็นภารกิจด้านการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งดำเนินการผ่านหน่วยงาน พลเรือนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจ หน่วยข่าวกรอง และความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา สแกมเมอร์จึงไม่ใช่เป้าหมายของปฏิบัติการทางทหารโดยตรง
อย่างไรก็ดี หากโครงสร้างหรือพื้นที่ใดถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสนับสนุน ทางทหารอย่างชัดเจน และเข้าเกณฑ์เป็นเป้าหมายทางทหารตามกฎหมายระหว่างประเทศ การดำเนินการจะพิจารณาเป็นรายกรณี ด้วยความรอบคอบสูงสุด โดยคำนึงถึงการคุ้มครอง พลเรือนเป็นสำคัญ
สรุป : ปฏิบัติการทางทหารของไทย ไม่ใช่การปราบสแกมเมอร์โดยตรง การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมดังกล่าวยังคงใช้กลไกด้านกฎหมายความร่วมมือระหว่างประเทศ และมาตรการที่เหมาะสม ตามกรอบสันติวิธีเป็นหลัก
