เปิดตัวนางเอก AV ลูกครึ่งหน้าใหม่ ผันตัวจากวงการนางแบบ เทียบชั้นระดับตำนาน

เปิดตัวนางเอก AV ลูกครึ่งหน้าใหม่ อามาเนะ มิเชล ผันตัวจากวงการนางแบบ ส่วนสูง 178 เซนติเมตร เทียบชั้นระดับตำนาน
ภาพจาก Instagram amane.michael
ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและส่วนสูงที่น่าทึ่งของเธอทำให้นึกถึง 2 นักแสดงสาวรุ่นพี่ระดับตำนานอย่าง มาเรีย โอซาวา (Maria Ozawa) หรือ มิยาบิ และ โรลา ทาคิซาวะ (Rola Takizawa) ซึ่งเป็นนางเอกสาว AV ที่เคยมีอิทธิพลอย่างมากในยุคหนึ่ง และเชื่อว่ามิเชลอาจจะเป็นดาวรุ่งสาว AV ลูกครึ่งคนต่อไปที่จะมาเฉิดฉายในวงการนี้
เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า เมื่อไม่นานมานี้มีนักแสดงสาว AV ลูกครึ่งน้องใหม่ สร้างความฮือฮาให้กับแฟน ๆ หลังจากผันตัวมาจากวงการนางแบบ ด้วยส่วนสูงถึง 178 เซนติเมตร ท่อนขาเรียวยาว ผิวขาวเนียนใสอมชมพู และหน้าอกอวบอิ่มขนาดคัพ E การปรากฏตัวของเธอจึงดึงดูดความสนใจเป็นอย่างยิ่ง จนถูกนำไปเปรียบเทียบกับระดับนางเอก AV ลูกครึ่งระดับตำนาน
อามาเนะ มิเชล (Amane Michelle) เป็นนางแบบลูกครึ่งนอร์เวย์-แคนาดา และเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะนักแสดง AV กับค่าย IdeaPocket รูปร่างและสัดส่วนของเธอโดดเด่นเป็นที่จับตา มาพร้อมเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังมีความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่วและสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ รวมไปถึงการถ่ายทอดอารมณ์ ผลงานเดบิวต์ของเธอจึงออกมาเป็นที่น่าประทับใจ
ด้าน อวี้เจียน ฮวน ชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญ AV ของญี่ปุ่นในไต้หวัน ได้เขียนบทความชื่นชมมิเชล โดยกล่าวว่า เธอเป็นดาวรุ่งต่างชาติที่แตกต่างจากนักแสดงสาวญี่ปุ่นโดยทั่วไป เธอมีใบหน้าที่คมชัดและดูโดดเด่นกว่าคนท้องถิ่นอย่างชัดเจน เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างสไตล์นอร์ดิกกับแนวอีโรติกแบบญี่ปุ่นอย่างลงตัว
ที่น่าสนใจคือ มิเชลมีส่วนสูงถึง 178 เซนติเมตร โดยมีช่วงขาที่ยาวถึง 90 เซนติเมตร นับว่าสูงที่สุดในกลุ่มนักแสดงรุ่นเดียวกัน และเป็นนักแสดงหญิงที่สูงที่สุดจากค่าย IdeaPocket จากจำนวนทั้งหมดกว่า 1,000 คน
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media