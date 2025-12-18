HILIGHT
เปิดตัวนางเอก AV ลูกครึ่งหน้าใหม่ ผันตัวจากวงการนางแบบ เทียบชั้นระดับตำนาน

          เปิดตัวนางเอก AV ลูกครึ่งหน้าใหม่ อามาเนะ มิเชล ผันตัวจากวงการนางแบบ ส่วนสูง 178 เซนติเมตร เทียบชั้นระดับตำนาน 

อามาเนะ มิเชล
ภาพจาก Instagram amane.michael

          เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า เมื่อไม่นานมานี้มีนักแสดงสาว AV ลูกครึ่งน้องใหม่ สร้างความฮือฮาให้กับแฟน ๆ หลังจากผันตัวมาจากวงการนางแบบ ด้วยส่วนสูงถึง 178 เซนติเมตร ท่อนขาเรียวยาว ผิวขาวเนียนใสอมชมพู และหน้าอกอวบอิ่มขนาดคัพ E การปรากฏตัวของเธอจึงดึงดูดความสนใจเป็นอย่างยิ่ง จนถูกนำไปเปรียบเทียบกับระดับนางเอก AV ลูกครึ่งระดับตำนาน  

อามาเนะ มิเชล
ภาพจาก Instagram amane.michael

          อามาเนะ มิเชล (Amane Michelle) เป็นนางแบบลูกครึ่งนอร์เวย์-แคนาดา และเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะนักแสดง AV กับค่าย IdeaPocket รูปร่างและสัดส่วนของเธอโดดเด่นเป็นที่จับตา มาพร้อมเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังมีความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่วและสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ รวมไปถึงการถ่ายทอดอารมณ์ ผลงานเดบิวต์ของเธอจึงออกมาเป็นที่น่าประทับใจ 

อามาเนะ มิเชล
ภาพจาก Instagram amane.michael

          ด้าน อวี้เจียน ฮวน ชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญ AV ของญี่ปุ่นในไต้หวัน ได้เขียนบทความชื่นชมมิเชล โดยกล่าวว่า เธอเป็นดาวรุ่งต่างชาติที่แตกต่างจากนักแสดงสาวญี่ปุ่นโดยทั่วไป เธอมีใบหน้าที่คมชัดและดูโดดเด่นกว่าคนท้องถิ่นอย่างชัดเจน เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างสไตล์นอร์ดิกกับแนวอีโรติกแบบญี่ปุ่นอย่างลงตัว  

อามาเนะ มิเชล
ภาพจาก Instagram amane.michael

          ที่น่าสนใจคือ มิเชลมีส่วนสูงถึง 178 เซนติเมตร โดยมีช่วงขาที่ยาวถึง 90 เซนติเมตร นับว่าสูงที่สุดในกลุ่มนักแสดงรุ่นเดียวกัน และเป็นนักแสดงหญิงที่สูงที่สุดจากค่าย IdeaPocket จากจำนวนทั้งหมดกว่า 1,000 คน 

          ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและส่วนสูงที่น่าทึ่งของเธอทำให้นึกถึง 2 นักแสดงสาวรุ่นพี่ระดับตำนานอย่าง มาเรีย โอซาวา (Maria Ozawa) หรือ มิยาบิ และ โรลา ทาคิซาวะ (Rola Takizawa) ซึ่งเป็นนางเอกสาว AV ที่เคยมีอิทธิพลอย่างมากในยุคหนึ่ง และเชื่อว่ามิเชลอาจจะเป็นดาวรุ่งสาว AV ลูกครึ่งคนต่อไปที่จะมาเฉิดฉายในวงการนี้ 

อามาเนะ มิเชล
ภาพจาก Instagram amane.michael

อามาเนะ มิเชล
ภาพจาก Instagram amane.michael

อามาเนะ มิเชล
ภาพจาก Instagram amane.michael


ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media





