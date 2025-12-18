HILIGHT
นศ. ต่างชาติ เจ็บหนักเพราะกระบะฝ่าไฟแดง อัดคลิปพูดไทย คู่กรณีหนีหาย ต้องจ่ายค่ารักษาเอง

          นศ. ต่างชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อัดคลิปพูดไทยร้องทุกข์ ถูกกระบะฝ่าไฟแดงชนจนกระดูกหัก 2 จุด คู่กรณีหายตัวไม่รับผิดชอบ ต้องจ่ายค่ารักษาเอง

นศ.ต่างชาติ อัดคลิปพูดไทยร้องทุกข์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ชีพเทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย

          วันที่ 15 ธันวาคม 2568 โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวร้องทุกข์จากหญิงสาวชาวต่างชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อัดคลิปผ่านช่อง TikTok @laminkhaing05 เล่าว่าเธอนั้น ถูกรถชนกระดูกหัก ซึ่งคู่กรณีที่เป็นต้นเหตุยังไม่ได้รับผิดชอบใด ๆ กับเธอและผู้เสียชีวิตอีกราย

นศ.ต่างชาติ อัดคลิปพูดไทยร้องทุกข์
ภาพจาก TikTok @laminkhaing05

          เบื้องต้นพบว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยรถกระบะขับฝ่าไฟแดง บริเวณแยกไฟแดงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย พุ่งชนใส่คนขี่รถจักรยานยนต์ และกระเด็นมาชนหญิงเจ้าของคลิป จนบาดเจ็บบริเวณหลังและสะโพก แขนซ้ายและข้อมือขวาผิดรูป ก่อนที่กู้ภัยจะพาส่งโรงพยาบาล ส่วนคนขี่จักรยานยนต์นั้นเจ็บสาหัส ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา

นศ.ต่างชาติ อัดคลิปพูดไทยร้องทุกข์
ภาพจาก TikTok @laminkhaing05

          หญิงสาวเล่าใจความว่า หลังเกิดเรื่องเธอพยายามหัดพูดภาษาไทยให้เยอะขึ้นเพื่อช่วยในการเรียกร้องความเป็นธรรม โดยอาการบาดเจ็บของเธอมีกระดูกข้อมือกับกระดูกไหปลาร้าหัก ซึ่งส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิต ไม่สามารถทำกิจกรรมออกกำลังกายที่ชื่นชอบได้ รวมทั้งยังกระทบกับการเรียนโดยตรง เนื่องจากไม่สามารถใช้มือในการทดลองต่าง ๆ ในคลาสได้ เพราะยังต้องพักฟื้นอาการบาดเจ็บ 

นศ.ต่างชาติ อัดคลิปพูดไทยร้องทุกข์
ภาพจาก TikTok @laminkhaing05

          นอกจากอุบัติเหตุนี้จะกระทบกับการใช้ชีวิตอย่างมาก เธอยังต้องเดือดร้อนแบกรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเองในส่วนที่ประกันภัยไม่ได้ครอบคลุม ซึ่งตั้งแต่เกิดเรื่อง คู่กรณีคนขับกระบะยังไม่ติดต่อมาพูดคุยและเยียวยาแต่อย่างใด

นศ.ต่างชาติ อัดคลิปพูดไทยร้องทุกข์
ภาพจาก TikTok @laminkhaing05

          ล่าสุดเจ้าของคลิปเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยเตรียมเข้าช่วยเหลือ โดยจัดหาทนายความเพื่อเข้าเจรจากับฝ่ายคู่กรณีที่สถานีตำรวจในสัปดาห์หน้า



โพสต์เมื่อ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 12:07:44
