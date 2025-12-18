HILIGHT
เคสทองที่ชิงโชคได้มา ไปที่ไหนก็บอกเก๊ มาตอนนี้เพิ่งรู้ราคาจริง อึ้งเหมือนถูกหวย

          เคสทองที่ชิงโชคได้มา ไปที่ไหนก็บอกเก๊ มาตอนนี้เพิ่งรู้ราคาจริง อึ้งเหมือนถูกหวย ราคาไม่ธรรมดา รุ่นนี้มีมานาน โชคดีที่ยังเก็บไว้ 
เคสโทรศัพท์ทองคำ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

          ในขณะที่หลายคนเคยเป็นผู้โชคดีจากกิจกรรมชิงโชคต่าง ๆ แต่บางครั้งก็อดสงสัยไม่ได้จริง ๆ ว่าของที่ได้รับมานั้นจะเป็นของมีค่าจริง ๆ ตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากจะเห็นคนนำของรางวัล "ทองคำ" ไปให้ร้านต่าง ๆ ตรวจสอบ ซึ่งก็คงใจแป้วหากได้คำตอบของไม่ใช่ทองแท้ 

เคสโทรศัพท์ทองคำ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

          อย่างไรก็ตาม ไม่นานมานี้ผู้ใช้ TikTok @bussabongsomphamit ได้เผยคลิปจากนะโมบ้านช่างทอง บันทึกภาพการตรวจสอบเคสโทรศัพท์ทองคำจากลูกค้ารายหนึ่ง ที่ลูกค้าชิงโชคฝาเครื่องดื่มได้มา โดยทางลูกค้าชี้ว่านำไปเช็กที่ไหนก็บอกว่าไม่ใช่ทองแท้ แต่ก็น่าสนใจว่ามูลค่าจริง ๆ ของเคสทองคำชิ้นนี้ จะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ และเป็นทองปลอมแบบที่ร้านอื่นอ้างหรือไม่ 

เคสโทรศัพท์ทองคำ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

          ผลปรากฏว่า เมื่อนำไปเอกซเรย์ดู พบว่าเคสโทรศัพท์ชิ้นนี้เป็นทองคำแท้ โดยมีเปอร์เซ็นต์ก่อนหลอมที่ 96.63% แถมยังหลอมออกมาได้ทองคำแท่งเหลืองอร่าม

เคสโทรศัพท์ทองคำ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

          ทั้งนี้ หลังลอมได้เปอร์เซ็นต์ที่ 96.58% น้ำหนัก 45.81 กรัม โดยสามารถขายได้ที่ราคากว่า 188,000 บาท เรียกว่าโชคดีเหมือนถูกลอตเตอรี่เลยทีเดียว

เคสโทรศัพท์ทองคำ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

เคสโทรศัพท์ทองคำ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit
          โดยมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า รางวัลเคสโทรศัพท์ทองคำนี้มีมานานหลายปีแล้ว เมื่อก่อนแจกหลายรางวัลมาก ๆ ซึ่งที่นำมาหลอมครั้งนี้เป็นของรุ่น iPhone5 ส่วนที่ร้านอื่นบอกว่าปลอม อาจจะเพราะสมัยก่อนยังไม่มีเครื่องเช็กเปอร์เซ็นต์ทอง ทำให้ไม่มีใครกล้าซื้อ หรือแม้กระทั่งมองว่าเป็นทองปลอมนั่นเอง 
 
ขอบคุณภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

โพสต์เมื่อ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 12:13:07
