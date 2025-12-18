HILIGHT
กรุงเทพฯ ยืนหนึ่ง ! ครองแชมป์ เมืองที่ต่างชาติมาเยือนมากที่สุดในโลก ปี 2568


          กรุงเทพฯ ยืนหนึ่ง เมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนมากที่สุดในโลก ปี 2568 บินมาแล้ว 30.3 ล้านคน นี่แหละจุดหมายที่ต่างชาติหลงรัก

กรุงเทพฯ เมืองที่ต่างชาติมาเยือนมากที่สุดในโลก 2568

          วันที่ 18 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Euromonitor International เผยรายงานดัชนี 100 เมืองท่องเที่ยวชั้นนำ ประจำปี 2569 (Top 100 City Destinations Index 2025) พบข้อมูลที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง เมื่อพบว่าในปีนี้ กรุงเทพฯ ยืนหนึ่ง ในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่ต่างชาติมาเยือนมากที่สุดในโลก ถึง 30.3 ล้านคน แม้จะเผชิญอุปสรรคด้านการท่องเที่ยวจากค่าเงินท้องถิ่นที่แข็งค่าขึ้น ความกังวลด้านความปอดภัล และการแข่งขันในภูมิภาคที่ดุเดือดขึ้น
          
          ส่วน ฮ่องกง ตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือน 23.2 ล้านคน โดยเป็นตัวเลขที่เติบโตขึ้น 6% ส่วนหนึ่งที่เมืองนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยว มาจากการเปิดตัวสนามกีฬาไคตั๊ก เพื่อจัดอีเวนต์การแข่งขันฟุตบอลนานาชาติ และกลับมาเปิดอาคารผู้โดยสาร 2 ของท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง
          
          โดยสำหรับ 10 อันดับ เมืองท่องเที่ยวชั้นนำ ประจำปี 2568 มีดังนี้
          
          1. กรุงเทพฯ ประเทศไทย จำนวนนักท่องเที่ยว 30.3 ล้านคน
          
          2. ฮ่องกง จำนวนนักท่องเที่ยว 23.2 ล้านคน
          
          3. ลอนดอน สหราชอาณาจักร จำนวนนักท่องเที่ยว 22.7 ล้านคน
          
          4. มาเก๊า จำนวนนักท่องเที่ยว 20.4 ล้านคน
          
          5. อิสตันบูล ตุรกี จำนวนนักท่องเที่ยว 19.7 ล้านคน
          
          6. ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำนวนนักท่องเที่ยว 19.5 ล้านคน
          
          7. เมกกะ ซาอุดีอาระเบีย จำนวนนักท่องเที่ยว 18.7 ล้านคน
          
          8. อันตัลยา ตุรกี จำนวนนักท่องเที่ยว 18.6 ล้านคน
          
          9. ปารีส ฝรั่งเศส จำนวนนักท่องเที่ยว 18.3 ล้านคน
          
          10. กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย จำนวนนักท่องเที่ยว 17.3 ล้านคน

ขอบคุณข้อมูลจาก Euromonitor International

