ในหลวง เสด็จฯ ไปส่ง พระราชินี ทรงแข่งเรือใบรอบชิงชนะเลิศ ซีเกมส์ 2025

ในหลวง เสด็จฯ ไปส่ง พระราชินี ทรงแข่งเรือใบรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันซีเกมส์ 2025 โดยจะทรงพระราชทานเหรียญรางวัลการแข่งขันเรือใบ ด้วยพระองค์เอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน
วันที่ 18 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก พระลาน รายงานว่า เมื่อเวลา 10.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภทเรือคีลโบ๊ท SSL 47 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือ ซีเกมส์ 2025 ณ บริเวณโอเชี่ยน มารีน่า ยอช์ท คลับ พัทยา (Ocean Marina Yacht Club Pattaya) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
และทรงส่งเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับเรือใบ SSL 47 เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพื้นที่การแข่งขัน จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมโอเชี่ยน มารีน่า พัทยา แล้วเสด็จเข้าห้องประทับรับรอง
อนึ่ง ในวันนี้ (18 ธันวาคม) จะมีการแข่งขันเรซที่ 8 ซึ่งเป็นเรซสุดท้ายในการแข่งขันเรือใบ ซึ่งก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยสามารถทำคะแนนทิ้งห่างจากทีมอื่น ๆ อย่างมาก ส่งผลให้การันตีเหรียญทองอย่างไม่เป็นทางการแก่ทีมชาติไทย
