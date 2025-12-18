HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ในหลวง เสด็จฯ ไปส่ง พระราชินี ทรงแข่งเรือใบรอบชิงชนะเลิศ ซีเกมส์ 2025


          ในหลวง เสด็จฯ ไปส่ง พระราชินี ทรงแข่งเรือใบรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันซีเกมส์ 2025 โดยจะทรงพระราชทานเหรียญรางวัลการแข่งขันเรือใบ ด้วยพระองค์เอง

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          วันที่ 18 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก พระลาน รายงานว่า เมื่อเวลา 10.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภทเรือคีลโบ๊ท SSL 47 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือ ซีเกมส์ 2025 ณ บริเวณโอเชี่ยน มารีน่า ยอช์ท คลับ พัทยา (Ocean Marina Yacht Club Pattaya) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
          
          และทรงส่งเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับเรือใบ SSL 47 เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพื้นที่การแข่งขัน จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมโอเชี่ยน มารีน่า พัทยา แล้วเสด็จเข้าห้องประทับรับรอง
          
ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          อนึ่ง ในวันนี้ (18 ธันวาคม) จะมีการแข่งขันเรซที่ 8 ซึ่งเป็นเรซสุดท้ายในการแข่งขันเรือใบ ซึ่งก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยสามารถทำคะแนนทิ้งห่างจากทีมอื่น ๆ อย่างมาก ส่งผลให้การันตีเหรียญทองอย่างไม่เป็นทางการแก่ทีมชาติไทย 

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ในหลวง เสด็จฯ ไปส่ง พระราชินี ทรงแข่งเรือใบรอบชิงชนะเลิศ ซีเกมส์ 2025 โพสต์เมื่อ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 14:57:24 5,223 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 Tokyogurl ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย