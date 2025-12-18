โรงแรมให้ต่างชาติพัก 2 ปี เปิดอีกทีจะเป็นลม หนูเข้าไปยังหลง สภาพเกินสยอง

โรงแรมจีนเจอฉากสยอง หลังให้ลูกค้าต่างชาติพักยาว 2 ปี เปิดห้องมาอีกทีจะเป็นลม สภาพหนูเข้าไปยังหลงต้องใช้ GPS นำทาง
วันที่ 17 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า มีเหตุการณ์ชวนสยดสยองขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองฉางชุน มณฑลจี๋หลิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน เมื่อพนักงานได้เข้าไปทำความสะอาดห้องพัก ที่เปิดให้แขกชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในระยะยาว เป็นเวลา 2 ปี ภาพที่ปรากฏตรงหน้าสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนไปตาม ๆ กัน
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า มีแขกชาวตะวันตกรายหนึ่งมาเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้ โดยใช้บริการเช่าพักระยะยาว ซึ่งจะไม่มีแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดห้อง กระทั่งผ่านไป 2 ปี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา แขกรายนี้ได้เช็กเอาท์ออกจากที่พัก ทางพนักงานจึงได้เข้าไปทำความสะอาด แต่ทันทีที่เปิดประตูห้องเข้าไป กลับเจอเซอร์ไพรส์อย่างที่คาดไม่ถึง สิ่งพวกเขาพบทำเอาแทบจะเป็นลม
มีกองขยะขนาดใหญ่อยู่ในห้องพัก สูงประมาณ 1 เมตร จนเกือบท่วมเก้าอี้ ทั้งขวดเครื่องดื่ม ห่ออาหาร กล่องกระดาษ พลาสติก และเศษของเหลือทิ้งอื่น ๆ อีกมากมาย ในห้องน้ำมีกระดาษชำระที่ใช้แล้วกองซ้อนกันจนสูงกว่าโถส้วม พื้นเต็มไปด้วยคราบสกปรก ส่งกลิ่นเหม็นฉุนชวนคลื่นไส้ กลายเป็นฉากที่น่าสยดสยองอย่างยิ่ง
พนักงานโรงแรมเผยว่า แขกรายนี้พักอยู่ที่โรงแรมมานานกว่า 2 ปีแล้ว โดยเขาแทบไม่ค่อยออกไปไหน และพนักงานก็แทบจะไม่เคยเจอหน้าเขาเลย นอกจากนี้ หลังจากเช็กเอาท์แล้ว เขายังคงค้างค่าห้องพักมากกว่า 10 วัน เป็นจำนวนเงินประมาณ 2,700 หยวน (ราว 12,000 บาท) ทางโรงแรมกำลังเจรจากับลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหา โดยยังไม่ได้แจ้งความกับทางตำรวจแต่อย่างใด
หลังจากคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตต่างพากันตกตะลึงและประหลาดใจมาก เข้าไปแสดงความคิดเห็นกล่าววิพากษ์วิจารณ์ว่า "เกินสยองไปมาก !", "เห็นแล้วอยากจะอาเจียน", "ต่อให้หนูเข้ามาในห้องนี้ก็ยังหลงต้องใช้ GPS นำทาง"
