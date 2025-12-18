HILIGHT
โรงแรมให้ต่างชาติพัก 2 ปี เปิดอีกทีจะเป็นลม หนูเข้าไปยังหลง สภาพเกินสยอง

 
            โรงแรมจีนเจอฉากสยอง หลังให้ลูกค้าต่างชาติพักยาว 2 ปี เปิดห้องมาอีกทีจะเป็นลม สภาพหนูเข้าไปยังหลงต้องใช้ GPS นำทาง  

สภาพเกินสยอง หนูยังต้องใช้ GPS
ภาพจาก Douyin 

            วันที่ 17 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า มีเหตุการณ์ชวนสยดสยองขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองฉางชุน มณฑลจี๋หลิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน เมื่อพนักงานได้เข้าไปทำความสะอาดห้องพัก ที่เปิดให้แขกชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในระยะยาว เป็นเวลา 2 ปี ภาพที่ปรากฏตรงหน้าสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนไปตาม ๆ กัน 

            ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า มีแขกชาวตะวันตกรายหนึ่งมาเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้ โดยใช้บริการเช่าพักระยะยาว ซึ่งจะไม่มีแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดห้อง กระทั่งผ่านไป 2 ปี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา แขกรายนี้ได้เช็กเอาท์ออกจากที่พัก ทางพนักงานจึงได้เข้าไปทำความสะอาด แต่ทันทีที่เปิดประตูห้องเข้าไป กลับเจอเซอร์ไพรส์อย่างที่คาดไม่ถึง สิ่งพวกเขาพบทำเอาแทบจะเป็นลม 

            มีกองขยะขนาดใหญ่อยู่ในห้องพัก สูงประมาณ 1 เมตร จนเกือบท่วมเก้าอี้ ทั้งขวดเครื่องดื่ม ห่ออาหาร กล่องกระดาษ พลาสติก และเศษของเหลือทิ้งอื่น ๆ อีกมากมาย ในห้องน้ำมีกระดาษชำระที่ใช้แล้วกองซ้อนกันจนสูงกว่าโถส้วม พื้นเต็มไปด้วยคราบสกปรก ส่งกลิ่นเหม็นฉุนชวนคลื่นไส้ กลายเป็นฉากที่น่าสยดสยองอย่างยิ่ง 

สภาพเกินสยอง หนูยังต้องใช้ GPS
ภาพจาก Douyin 

สภาพเกินสยอง หนูยังต้องใช้ GPS
ภาพจาก Douyin 

            ทางโรงแรมได้โพสต์คลิปวิดีโอสั้น ๆ บนโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่า "ใช้เวลา 3 วันในการทำความสะอาดห้องที่เต็มไปด้วยขยะ สิ่งของทั้งหมดถูกทิ้งและฆ่าเชื้อแล้ว" ทั้งนี้หลังจากเก็บกวาดขยะออกไปแล้วยังพบร่องรอยความเสียหายอยู่ตามมุมต่าง ๆ ซึ่งทางโรงแรมจำเป็นต้องปรับปรุงใหม่ก่อนที่จะเปิดให้บริการได้อีกครั้ง 

            พนักงานโรงแรมเผยว่า แขกรายนี้พักอยู่ที่โรงแรมมานานกว่า 2 ปีแล้ว โดยเขาแทบไม่ค่อยออกไปไหน และพนักงานก็แทบจะไม่เคยเจอหน้าเขาเลย นอกจากนี้ หลังจากเช็กเอาท์แล้ว เขายังคงค้างค่าห้องพักมากกว่า 10 วัน เป็นจำนวนเงินประมาณ 2,700 หยวน (ราว 12,000 บาท) ทางโรงแรมกำลังเจรจากับลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหา โดยยังไม่ได้แจ้งความกับทางตำรวจแต่อย่างใด

            หลังจากคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตต่างพากันตกตะลึงและประหลาดใจมาก เข้าไปแสดงความคิดเห็นกล่าววิพากษ์วิจารณ์ว่า "เกินสยองไปมาก !", "เห็นแล้วอยากจะอาเจียน", "ต่อให้หนูเข้ามาในห้องนี้ก็ยังหลงต้องใช้ GPS นำทาง" 

สภาพเกินสยอง หนูยังต้องใช้ GPS
ภาพจาก Douyin 

สภาพเกินสยอง หนูยังต้องใช้ GPS
ภาพจาก Douyin 


ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01



