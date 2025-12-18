ช็อก ! หนุ่มแทงสตาฟฟ์วงไอดอล พบเป็นแฟนคลับ-ตกงาน หวังฆ่าเมมเบอร์ ตายไปด้วยกัน

ช็อก คนร้ายแทงสตาฟฟ์ HKT48 - หญิงอีกคน สารภาพเจตนามาดักทำร้ายเมมเบอร์ HKT48 ตั้งใจฆ่า ก่อนตายไปด้วยกัน ชี้เป็นแฟนคลับขาประจำ ตอนนี้ตกงาน ไม่มีเงิน
ทางตำรวจเผยว่า ผู้ก่อเหตุใช้มีดแทงเข้าที่หน้าอกของชายวัย 44 ปี บริเวณใกล้ ๆ กับโถงลิฟต์ของลานจอดรถ ในเวลาประมาณ 17.00 น. วันที่ 14 ธันวาคม 2568 โดยผู้บาดเจ็บเป็นสตาฟฟ์ของวงไอดอล HKT48 ซึ่งมีเธียเตอร์อยู่ในอาคาร และถูกทำร้ายโดยไม่ทันตั้งตัว หลังจากบอกให้ผู้ต้องสงสัยออกมาจากบริเวณดังกล่าว ซึ่งจำกัดไว้ให้เข้าได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ต่อมาผู้ก่อเหตุยังทำร้ายพนักงานบริษัทหญิงวัย 27 ปี โดยแทงเข้าที่หลัง ขณะเธอเดินทางมาร่วมงานอีเวนต์อื่นในสนามกีฬาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เหยื่อทั้ง 2 รายไม่ได้รับอันตรายถึงชีวิต
ขณะที่ล่าสุด (17 ธันวาคม) Yomiuri Shimbun รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานสอบสวน โดยพบว่า ยามางุจิ เป็นแฟนคลับของไอดอลวง HKT48 ที่มาร่วมงานอีเวนต์เป็นประจำเดือนละ 5-6 ครั้ง ตอนนี้กำลังลำบากเรื่องเงิน แถมยังตกงาน
ผู้ก่อเหตุได้รับสารภาพแล้วว่า ตั้งใจจะมาทำร้ายเมมเบอร์ของ HKT48 ให้ถึงตาย และตัวเองก็คิดจะตายด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าเคยมีคนเห็น ยามางุจิ อยู่ใกล้ ๆ โถงลิฟต์ที่เกิดเหตุมาก่อน ในช่วงเย็นวันที่ 13 ธันวาคม ก่อนจะถูกเจอตัวบริเวณดังกล่าวอีกครั้งในเย็นวันที่ 14 ธันวาคม ดังนั้น ทีมงานซึ่งรับผิดชอบด้านความปลอดภัยจึงเข้าไปเตือนว่า "หากยังมาดักรอตรงนี้อีก เราจะแบนคุณจากงาน" ยามางุจิจึงพ่นสเปรย์ใส่หน้าชายคนนั้น ก่อนจะใช้มีดแทงหน้าอกเขาแล้วหลบหนี โดยระหว่างทางยังแทงหญิงอีกคนด้วย
กลายเป็นข่าวช็อกญี่ปุ่น หลังเกิดเหตุชายวัย 30 ปี ถูกจับฐานพยายามฆ่า เหตุใช้อาวุธมีดทำร้ายชายและหญิง 2 คน ใกล้สนามกีฬา Mizuho PayPay Dome ในจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดอีเวนต์ของวงไอดอลชื่อดัง โดยทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือ นาโอยะ ยามางุจิ ซึ่งปัจจุบันกำลังตกงาน
ทั้งนี้ พบว่าผู้ต้องสงสัยหนีออกจากที่เกิดเหตุไปได้ ก่อนที่จะมีคนแจ้งเบาะแสจนนำมาสู่การจับกุมตัวในเช้าวันต่อมา โดย ยามางุจิ รับสารภาพว่าจงใจแทงสตาฟฟ์ชายเพื่อที่จะฆ่าให้ตาย พร้อมพูดเป็นนัยว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำร้ายหญิงอีกคนด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก NHK, The Japan Time, Yomiuri Shimbun