ฝรั่งแข่งกินจุร้านดัง คว้ารางวัล 2 หมื่น ย้อนวงจรปิดชัด ที่แท้โกงด้วยทริกสุดแสบ

ร้าน Gold Curry แฉฝรั่งแสบแข่งกินจุ จานยักษ์น้ำหนัก 8 กิโลกรัม คว้าเงินรางวัล 2 หมื่นบาท ย้อนกล้องดูชัดใช้กลโกงเต็ม ๆ เตือนร้านอื่นระวังบุคคลนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gold Curry Bangkok
วันที่ 18 ธันวาคม 2568 Gold Curry Bangkok ร้านแกงกระหรี่ชื่อดัง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก แฉพฤติกรรมส่อแววคล้ายกับมิจฉาชีพ ? ของชาวต่างชาติรายหนึ่ง ที่เข้ามาในรูปแบบของนักกินจุ โดยมาท้าแข่งกินแกงกระหรี่จานยักษ์ คว้าเงินรางวัลไป 20,000 บาท แต่ร้านเพิ่งมารู้ภายหลังว่าเจ้าตัวใช้กลโกงในการทำให้อาหารหมดจานทั้งที่ไม่ได้กินหมดจริง
โพสต์ของร้านระบุว่า แจ้งให้ทุกท่านทราบ ว่าบุคคลนี้ที่สามารถพิชิตข้าวแกงกะหรี่จานยักษ์ 6 กิโลกรัม 8 กิโลกรัม ที่บุคคลนี้ทำได้ เป็นการโกงการแข่งขัน ซึ่งทางร้านจับได้ว่าเขาได้แอบเอาข้าวใส่ในกระเป๋า และแจ้งเตือนร้านค้าที่มีการแข่งกินแล้วมีเงินรางวัล โปรดระวังบุคคลนี้ด้วยครับ
จากคลิปพบว่าฝรั่งรายนี้แข่งกินจุด้วยการกินแบบใช้มือ โดยหยิบข้าวเป็นก้อน ๆ ใส่ในมือแล้วกินไปเรื่อย ๆ เพื่อรอจังหวะ ซึ่งบางช่วงที่ไม่มีคนเห็นก็จะเอานำข้าวในมือใส่กระเป๋ากางเกง พอยกมือขึ้นมาอีกครั้ง ข้าวในมือก็หายไปแล้วทั้งที่ไม่ได้กิน และมีการทำแบบนี้อยู่หลายอีกด้วย
ก่อนหน้านี้ ร้านได้ทำการโพสต์แสดงความยินดีกับชายคนดังกล่าว ระบุข้อความว่า "ยินดีกับผู้ชนะเลิศ ภารกิจพิชิต 8 กิโลกรัมสำเร็จแล้ว !ทําเวลาไป 40นาทีเหลือ 5 นาที คว้าเงินรางวัล 20,000 บาทไปครองได้สำเร็จ เก่งแบบนี้เอาไปเลย 10 เต็ม 10 ไม่หักค่ะ !"
