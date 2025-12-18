HILIGHT
สภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ลุ้นหนาวต่อช่วงปลายปี อากาศเย็นจะกลับมาไหม


           กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 18 - 24 ธ.ค. 2568 อุณหภูมิลดลงอีกครั้งในหลายพื้นที่ เตรียมสัมผัสอากาศเย็นได้ตอนเช้า 



สภาพอากาศ

           วันที่ 18 ธันวาคม 2568 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วัน คาดหมายอากาศ 7 วัน ระหว่างวันที่ 
18 – 24 ธันวาคม 2568 โดยระบุว่า

คาดหมายอากาศทั่วไป 18 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2568


          ในช่วงวันที่ 19 – 24 ธันวาคม ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า ยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง เนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบน 

          สำหรับภาคใต้มีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร                                     

ข้อควรระวัง


          ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง (ออกประกาศ 18 ธันวาคม 2568 12.00 น.)




คาดหมายอากาศรายภาค (18 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

ภาคเหนือ

          ในช่วงวันที่ 19 – 24 ธันวาคม อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส 
          อุณหภูมิต่ำสุด 14 – 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส 
          บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 3 - 10 องศาเซลเซียส
          ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส 
          อุณหภูมิต่ำสุด 14 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 32 องศาเซลเซียส 
          บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 - 14 องศาเซลเซียส
          ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. 

ภาคกลาง

          อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 2 องศาเซลเซียส
          อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 33 องศาเซลเซียส 
          ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

          ในช่วงวันที่ 19 – 24 ธันวาคม อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 2 องศาเซลเซียส
          อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 33 องศาเซลเซียส
          ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

          ในช่วงวันที่ 19 – 24 ธันวาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค
          ตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
          ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
          อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

          ในช่วงวันที่ 19 – 24 ธันวาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่
          ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
          อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส

กรุงเทพและปริมณฑล

          อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 2 องศาเซลเซียส
          อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 33 องศาเซลเซียส 
          ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม.

สภาพอากาศ



