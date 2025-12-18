ในหลวง พระราชทานเหรียญทอง กีฬาเรือใบ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แด่พระราชินี

ในหลวง พระราชทานเหรียญทอง พระราชินี คว้าอันดับ 1 กีฬาเรือใบ คีลโบ๊ท SSL 47 เป็นเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน
วันที่ 18 ธนวาคม 2568 เวลา 17.58 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน เหรียญทอง แก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย ทำคะแนนสะสมเป็นลำดับที่ 1 จากการแข่งขันทั้ง 8 สนาม ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดชลบุรี
โอกาสนี้ สมเด็จพระราชินี ตุนกู ฮัจญา อซิซาห์ อมีนาห์ ไมมูนาห์ อิสกันดาริยาห์ พระมเหสีในสุลต่านแห่งรัฐปะหัง สหพันธรัฐมาเลเซีย เสด็จในการนี้ด้วย
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงร่วมพิธีเชิญธงชาติทีมชนะเลิศอันดับที่ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ขึ้นสู่ยอดเสา เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นรางวัลนักกีฬา เพื่อฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และนักกีฬาที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 ชาติ
