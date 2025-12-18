HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ในหลวง พระราชทานเหรียญทอง กีฬาเรือใบ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แด่พระราชินี


           ในหลวง พระราชทานเหรียญทอง พระราชินี คว้าอันดับ 1 กีฬาเรือใบ คีลโบ๊ท SSL 47 เป็นเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 

ในหลวง ราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

           วันที่ 18 ธนวาคม 2568 เวลา 17.58 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน เหรียญทอง แก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย ทำคะแนนสะสมเป็นลำดับที่ 1 จากการแข่งขันทั้ง 8 สนาม ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดชลบุรี 

           โอกาสนี้ สมเด็จพระราชินี ตุนกู ฮัจญา อซิซาห์ อมีนาห์ ไมมูนาห์ อิสกันดาริยาห์ พระมเหสีในสุลต่านแห่งรัฐปะหัง สหพันธรัฐมาเลเซีย เสด็จในการนี้ด้วย  

ในหลวง ราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน


           จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงร่วมพิธีเชิญธงชาติทีมชนะเลิศอันดับที่ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ขึ้นสู่ยอดเสา เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นรางวัลนักกีฬา เพื่อฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และนักกีฬาที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 ชาติ

ในหลวง ราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง ราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง ราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง ราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง ราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง ราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง ราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ในหลวง พระราชทานเหรียญทอง กีฬาเรือใบ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แด่พระราชินี โพสต์เมื่อ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 21:25:56
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 Tokyogurl ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย