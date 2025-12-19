แฟนบอลทัวร์ลง มาดามแป้ง หลังเคลื่อนไหวล่าสุด จบเกมทีมชาติไทย ชวดแชมป์ ซีเกมส์ คาบ้าน

แฟนบอลไทยทัวร์ลงมาดามแป้ง หลังโพสต์ยินดีเวียดนามคว้าแชมป์ ขณะที่ช้างศึกชวดทองซีเกมส์คาบ้านในรอบ 50 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ
จากกรณีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย แพ้ เวียดนาม ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 2-3 ส่งผลให้ทัพ "ช้างศึก" ได้เพียงเหรียญเงิน 3 สมัยติดต่อกัน และพลาดการได้เหรียญทองฟุตบอลชายในฐานะเจ้าภาพในรอบ 50 ปี นับตั้งแต่ปี 1975 นั้น
วันที่ 18 ธันวาคม 2568 มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจบเกม โดยกล่าวเพียงว่า "อกหัก"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย
ส่วนความเคลื่อนไหวในโซเชียลของ มาดามแป้ง มีการโพสต์คลิปที่ถ่ายร่วมยินดีกับสมาคมฟุตบอลของเวียดนามที่คว้าแชมป์ ซีเกมส์ 2025 โดยระบุข้อความว่า "Congratulations to Vietnam’s National Football Team #seagamesthailand2025"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ