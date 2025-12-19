HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แฟนบอลทัวร์ลง มาดามแป้ง หลังเคลื่อนไหวล่าสุด จบเกมทีมชาติไทย ชวดแชมป์ ซีเกมส์ คาบ้าน

 
            แฟนบอลไทยทัวร์ลงมาดามแป้ง หลังโพสต์ยินดีเวียดนามคว้าแชมป์ ขณะที่ช้างศึกชวดทองซีเกมส์คาบ้านในรอบ 50 ปี

มาดามแป้ง เจอแฟนบอลทัวร์ลง หลังบอลไทยชวดแชมป์ซีเกมส์คาบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ

            จากกรณีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย แพ้ เวียดนาม ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 2-3 ส่งผลให้ทัพ "ช้างศึก" ได้เพียงเหรียญเงิน 3 สมัยติดต่อกัน และพลาดการได้เหรียญทองฟุตบอลชายในฐานะเจ้าภาพในรอบ 50 ปี นับตั้งแต่ปี 1975 นั้น

            วันที่ 18 ธันวาคม 2568 มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจบเกม โดยกล่าวเพียงว่า "อกหัก"

มาดามแป้ง เจอแฟนบอลทัวร์ลง หลังบอลไทยชวดแชมป์ซีเกมส์คาบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

            ส่วนความเคลื่อนไหวในโซเชียลของ มาดามแป้ง มีการโพสต์คลิปที่ถ่ายร่วมยินดีกับสมาคมฟุตบอลของเวียดนามที่คว้าแชมป์ ซีเกมส์ 2025 โดยระบุข้อความว่า  "Congratulations to Vietnam’s National Football Team #seagamesthailand2025"

มาดามแป้ง เจอแฟนบอลทัวร์ลง หลังบอลไทยชวดแชมป์ซีเกมส์คาบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ

            ขณะที่ในช่องคอมเมนต์ ปรากฏว่ามีแฟนบอลไทยจำนวนมากต่างแสดงความไม่พอใจ โดยเฉพาะวิสัยทัศน์การทำงานของฝ่ายเทคนิคของสมาคม ซึ่งหลายคนต่างรู้สึกผิดหวังกับฟอร์มการเล่นและการตัดสินใจของโค้ช จากนำก่อน 2-0 กลับโดนเวียดนามแซงชนะ 2-3 คาบ้านทั้งที่เป็นเจ้าภาพ เป็นต้น

มาดามแป้ง เจอแฟนบอลทัวร์ลง หลังบอลไทยชวดแชมป์ซีเกมส์คาบ้าน

มาดามแป้ง เจอแฟนบอลทัวร์ลง หลังบอลไทยชวดแชมป์ซีเกมส์คาบ้าน

มาดามแป้ง เจอแฟนบอลทัวร์ลง หลังบอลไทยชวดแชมป์ซีเกมส์คาบ้าน

มาดามแป้ง เจอแฟนบอลทัวร์ลง หลังบอลไทยชวดแชมป์ซีเกมส์คาบ้าน

มาดามแป้ง เจอแฟนบอลทัวร์ลง หลังบอลไทยชวดแชมป์ซีเกมส์คาบ้าน

มาดามแป้ง เจอแฟนบอลทัวร์ลง หลังบอลไทยชวดแชมป์ซีเกมส์คาบ้าน

มาดามแป้ง เจอแฟนบอลทัวร์ลง หลังบอลไทยชวดแชมป์ซีเกมส์คาบ้าน

มาดามแป้ง เจอแฟนบอลทัวร์ลง หลังบอลไทยชวดแชมป์ซีเกมส์คาบ้าน

มาดามแป้ง เจอแฟนบอลทัวร์ลง หลังบอลไทยชวดแชมป์ซีเกมส์คาบ้าน




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แฟนบอลทัวร์ลง มาดามแป้ง หลังเคลื่อนไหวล่าสุด จบเกมทีมชาติไทย ชวดแชมป์ ซีเกมส์ คาบ้าน โพสต์เมื่อ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 09:17:32 8,285 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 Tokyogurl ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย