เทพไรเดอร์ หนุ่มวัย 25 ส่งอาหารจนปลดหนี้หลักแสน มีเงินเก็บ 5 ล้าน เผยวิธีทำเงิน

สุดยอดไรเดอร์ หนุ่มวัย 25 ปี ขี่รถส่งอาหารจนปลดหนี้หลักแสน แถมมีเงินเก็บ 5 ล้าน จนได้ฉายาว่าราชา เผยวิธีทำเงิน
ภาพจาก Weibo
วันที่ 18 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยเรื่องราวของไรเดอร์หนุ่มรายหนึ่งในประเทศจีน ที่ถูกพูดถึงและได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากบนโลกออนไลน์ เมื่อช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เขาทำงานขี่รถส่งอาหารจนสามารถปลดหนี้เงินแสน และมีเงินเก็บมากกว่า 5 ล้าน สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนไปตาม ๆ กัน
จาง เสวี่ยฉาง อายุ 25 ปี ก่อนหน้านี้เขาได้ลงทุนร่วมกันกับเพื่อน เปิดร้านอาหารเช้าในเมืองจางโจว มณฑลฟูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดจนร้านต้องปิดตัวลง และทำให้เขาเป็นหนี้มากถึง 50,000 หยวน (ราว 222,000 บาท) ในปี 2563 เขาจึงตัดสินใจเดินทางไปยังเมืองเซี่ยงไฮ้ เพื่อทำงานไรเดอร์ขี่รถส่งสินค้าให้กับแพลตฟอร์มออนไลน์แห่งหนึ่ง
จนกระทั่งในเดือนพฤศจิกายน 2568 ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยความภาคภูมิใจผ่านทางโซเชียลมีเดีย กล่าวว่า จากการขยันขันแข็งทำงานเป็นไรเดอร์มาเป็นเวลานาน 5 ปี เขาหาเงินได้ถึง 1.4 ล้านหยวน (ราว 6.2 ล้านบาท) และสามารถนำไปใช้หนี้ได้ทั้งหมด และหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตแล้ว ทำให้เขามีเงินเก็บเหลือ 1.12 ล้านหยวน (ราว 5 ล้านบาท)
ภาพจาก Weibo
โดยเสี่ยวจางจะเริ่มทำงานในเวลา 10.40 น. และเลิกงานเวลา 1.00 น. ของวันถัดไป เขาใช้เวลานอนหลับอย่างเพียงพอ 8 ชั่วโมงครึ่งทุกวัน เพื่อให้มีพลังในการทำงานวันต่อไป เขาหยุดพักเพียงไม่กี่วันในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน
ภาพจาก Weibo
ในระยะเวลา 1 เดือนเสี่ยวจางมียอดออร์เดอร์มากกว่า 300 รายการ โดยแต่ละรายการเขาจะใช้เวลาในการส่งโดยเฉลี่ยประมาณ 25 นาที รวมตลอดระยะเวลาที่เขาทำงานไรเดอร์มา ทำให้เขาเดินทางเป็นระยะทางทั้งหมด 324,000 กิโลเมตร
เพื่อนในที่ทำงานต่างพากันนับถือในความขยันของเสี่ยวจาง และขนานนามเขาว่าเป็น "เทพไรเดอร์" และ "ราชาแห่งการออร์เดอร์" ผู้อำนวยการศูนย์ส่งอาหารในเขตหมินหางของเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเสี่ยวจางทำงานอยู่ ได้กล่าวว่า "เขาไม่ใช่คนพูดมาก มีแต่ตั้งใจส่งอาหาร ผมไม่เคยเห็นเขาเดินเลย เขาเอาแต่วิ่ง เขาทั้งทำงานหนักและยังประหยัดมากด้วย"
เสี่ยวจาง เผยว่า เขายังไม่ล้มเลิกความฝันที่จะเปิดร้านอาหารอีกครั้ง แม้ว่าครั้งก่อนจะไม่สำเร็จ แต่เขาก็อยากจะลองอีกสักตั้ง โดยเขาวางแผนที่จะใช้เงิน 800,000 หยวน (ราว 3.5 ล้านบาท) เพื่อเปิดร้านอาหารเช้า 2 แห่งในเซี่ยงไฮ้ในปีหน้า
ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post