HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เทพไรเดอร์ หนุ่มวัย 25 ส่งอาหารจนปลดหนี้หลักแสน มีเงินเก็บ 5 ล้าน เผยวิธีทำเงิน

 
            สุดยอดไรเดอร์ หนุ่มวัย 25 ปี ขี่รถส่งอาหารจนปลดหนี้หลักแสน แถมมีเงินเก็บ 5 ล้าน จนได้ฉายาว่าราชา เผยวิธีทำเงิน 
ไรเดอร์หนุ่มจีนวัย 25 ส่งอาหารจนปลดหนี้หลักแสน
ภาพจาก Weibo 

            วันที่ 18 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยเรื่องราวของไรเดอร์หนุ่มรายหนึ่งในประเทศจีน ที่ถูกพูดถึงและได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากบนโลกออนไลน์ เมื่อช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เขาทำงานขี่รถส่งอาหารจนสามารถปลดหนี้เงินแสน และมีเงินเก็บมากกว่า 5 ล้าน สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนไปตาม ๆ กัน  

            จาง เสวี่ยฉาง อายุ 25 ปี ก่อนหน้านี้เขาได้ลงทุนร่วมกันกับเพื่อน เปิดร้านอาหารเช้าในเมืองจางโจว มณฑลฟูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดจนร้านต้องปิดตัวลง และทำให้เขาเป็นหนี้มากถึง 50,000 หยวน (ราว 222,000 บาท) ในปี 2563 เขาจึงตัดสินใจเดินทางไปยังเมืองเซี่ยงไฮ้ เพื่อทำงานไรเดอร์ขี่รถส่งสินค้าให้กับแพลตฟอร์มออนไลน์แห่งหนึ่ง 

            จนกระทั่งในเดือนพฤศจิกายน 2568 ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยความภาคภูมิใจผ่านทางโซเชียลมีเดีย กล่าวว่า จากการขยันขันแข็งทำงานเป็นไรเดอร์มาเป็นเวลานาน 5 ปี เขาหาเงินได้ถึง 1.4 ล้านหยวน (ราว 6.2 ล้านบาท) และสามารถนำไปใช้หนี้ได้ทั้งหมด และหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตแล้ว ทำให้เขามีเงินเก็บเหลือ 1.12 ล้านหยวน (ราว 5 ล้านบาท) 

ไรเดอร์หนุ่มจีนวัย 25 ส่งอาหารจนปลดหนี้หลักแสน
ภาพจาก Weibo 

            เรื่องราวของเสวี่ยฉางสร้างความฮือฮาบนโซเชียลมีเดียของจีน ผู้คนบนโลกออนไลน์ต่างพากันชื่นชมในความมุ่งมั่นและพยายามของเขา ต่อมา เสวี่ยฉางได้เผยกับรายงานของสื่อท้องถิ่นถึงวิธีการทำงานหาเงินและเก็บออม โดยเขากล่าวว่า "ผมทำงานประมาณ 13 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ นอกจากการกินและการนอนแล้ว ผมใช้เวลาทั้งหมดไปกับการส่งอาหารให้ลูกค้า ส่วนเรื่องค่าใช้จ่าย ผมมีแค่สิ่งจำเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวันเท่านั้น" 

            โดยเสี่ยวจางจะเริ่มทำงานในเวลา 10.40 น. และเลิกงานเวลา 1.00 น. ของวันถัดไป เขาใช้เวลานอนหลับอย่างเพียงพอ 8 ชั่วโมงครึ่งทุกวัน เพื่อให้มีพลังในการทำงานวันต่อไป เขาหยุดพักเพียงไม่กี่วันในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน 

ไรเดอร์หนุ่มจีนวัย 25 ส่งอาหารจนปลดหนี้หลักแสน
ภาพจาก Weibo 

            ในระยะเวลา 1 เดือนเสี่ยวจางมียอดออร์เดอร์มากกว่า 300 รายการ โดยแต่ละรายการเขาจะใช้เวลาในการส่งโดยเฉลี่ยประมาณ 25 ​​นาที รวมตลอดระยะเวลาที่เขาทำงานไรเดอร์มา ทำให้เขาเดินทางเป็นระยะทางทั้งหมด 324,000 กิโลเมตร 

            เพื่อนในที่ทำงานต่างพากันนับถือในความขยันของเสี่ยวจาง และขนานนามเขาว่าเป็น "เทพไรเดอร์" และ "ราชาแห่งการออร์เดอร์" ผู้อำนวยการศูนย์ส่งอาหารในเขตหมินหางของเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเสี่ยวจางทำงานอยู่ ได้กล่าวว่า "เขาไม่ใช่คนพูดมาก มีแต่ตั้งใจส่งอาหาร ผมไม่เคยเห็นเขาเดินเลย เขาเอาแต่วิ่ง เขาทั้งทำงานหนักและยังประหยัดมากด้วย" 

            เสี่ยวจาง เผยว่า เขายังไม่ล้มเลิกความฝันที่จะเปิดร้านอาหารอีกครั้ง แม้ว่าครั้งก่อนจะไม่สำเร็จ แต่เขาก็อยากจะลองอีกสักตั้ง โดยเขาวางแผนที่จะใช้เงิน 800,000 หยวน (ราว 3.5 ล้านบาท) เพื่อเปิดร้านอาหารเช้า 2 แห่งในเซี่ยงไฮ้ในปีหน้า  



ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เทพไรเดอร์ หนุ่มวัย 25 ส่งอาหารจนปลดหนี้หลักแสน มีเงินเก็บ 5 ล้าน เผยวิธีทำเงิน โพสต์เมื่อ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 09:41:56 6,416 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 Tokyogurl ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย