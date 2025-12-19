HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวมาจากหาดใหญ่ จับสลากงานกาชาด 2568 ผลที่ได้ชวนขำ รางวัลเอากลับบ้านยังไง

          สาวมาจากหาดใหญ่ จับสลากงานกาชาด 2568 ผลที่ได้ชวนขำ จะเอากลับบ้านยังไง รางวัลมันใหญ่มาก ชาวเน็ตช่วยแก้ไขปัญหา

จับสลากงานกาชาด 2568

จับสลากงานกาชาด 2568
ภาพจาก TikTok @mewtanaa

          วันที่ 19 ธันวาคม 2568 TikTok @mewtanaa มีการเล่าเรื่องราวการไปงานกาชาด 2568 โดยเดินทางจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การจับรางวัล เจ้าตัวตั้งใจมาจับแบบสนุก ๆ แต่รางวัลที่ได้รับกลับทำผงะ สิ่งที่เธอได้รับคือ รางวัลที่ 2 ตู้เย็น

จับสลากงานกาชาด 2568
ภาพจาก TikTok @mewtanaa

          เจอแบบนี้เข้าไป จะเอากลับหาดใหญ่ยังไงเนี่ย แต่ก็มีคนคอมเมนต์แนะนำว่า สามารถติดต่อบูธไปรษณีย์เพื่อให้นำส่งที่บ้านได้ หมดปัญหาคนแบกกลับไม่ไหว

จับสลากงานกาชาด 2568
ภาพจาก TikTok @mewtanaa


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวมาจากหาดใหญ่ จับสลากงานกาชาด 2568 ผลที่ได้ชวนขำ รางวัลเอากลับบ้านยังไง อัปเดตล่าสุด 19 ธันวาคม 2568 เวลา 10:24:18 15,370 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 Tokyogurl ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย