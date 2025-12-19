สาวมาจากหาดใหญ่ จับสลากงานกาชาด 2568 ผลที่ได้ชวนขำ รางวัลเอากลับบ้านยังไง

สาวมาจากหาดใหญ่ จับสลากงานกาชาด 2568 ผลที่ได้ชวนขำ จะเอากลับบ้านยังไง รางวัลมันใหญ่มาก ชาวเน็ตช่วยแก้ไขปัญหา
ภาพจาก TikTok @mewtanaa
วันที่ 19 ธันวาคม 2568 TikTok @mewtanaa มีการเล่าเรื่องราวการไปงานกาชาด 2568 โดยเดินทางจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การจับรางวัล เจ้าตัวตั้งใจมาจับแบบสนุก ๆ แต่รางวัลที่ได้รับกลับทำผงะ สิ่งที่เธอได้รับคือ รางวัลที่ 2 ตู้เย็น
ภาพจาก TikTok @mewtanaa
เจอแบบนี้เข้าไป จะเอากลับหาดใหญ่ยังไงเนี่ย แต่ก็มีคนคอมเมนต์แนะนำว่า สามารถติดต่อบูธไปรษณีย์เพื่อให้นำส่งที่บ้านได้ หมดปัญหาคนแบกกลับไม่ไหว
ภาพจาก TikTok @mewtanaa