กองทัพเรือไทยเปิดหลักฐานพบเหมืองต่อต้านบุคลากร - เอกสารฝึกทหาร ชี้กัมพูชาละเมิดอนุสัญญาออตตาวา

           กองทัพเรือไทยเปิดเผยหลักฐานพบเหมืองต่อต้านบุคลากรและเอกสารฝึกใช้งานของทหารกัมพูชา ชี้ชัดเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง

ไทย กัมพูชา
ภาพจากเฟซบุ๊ก โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson

           เพจ โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson เปิดเผยข้อมูลและหลักฐานที่พบระหว่างการปฏิบัติภารกิจของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด (CTBDC) ในพื้นที่บ้านหนองรี ซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นของทหารกัมพูชา พบเหมืองต่อต้านบุคลากรจำนวน 16 ลูก และเอกสารฝึกใช้งานเหมือง PMN-2 ของทหารกัมพูชา ชี้เป็นการกระทำอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่อุบัติเหตุ และเข้าข่ายละเมิดอนุสัญญาออตตาวา รวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง พร้อมประณามและเรียกร้องให้กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวทันที เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน 

ไทย กัมพูชา
ภาพจากเฟซบุ๊ก โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson

           สำหรับข้อความที่โพสต์ระบุดังนี้ 

           กองทัพเรือไทยพบหลักฐานการละเมิดกัมพูชาต่ออนุสัญญาออตตาวาและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

           พลเรือตรี พาราช รัตนใจพันธ์ โฆษกกองทัพเรือไทย ระบุว่า ติดตามการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี - ตราด (CTBDC) ควบคุมพื้นที่บริเวณบ้านหนองรี ซึ่งก่อนหน้านี้เคยใช้เป็นป้อมปราการของทหารกัมพูชา กองกําลังไทยได้ดําเนินการกวาดล้าง พื้นที่และค้นพบการเก็บเหมืองต่อต้านบุคลากร 16 อัน ดัดแปลงจากเหมืองต่อต้านรถถังและพร้อมใช้งานอย่างเต็มที่ การกระทําดังกล่าวถือเป็นเจตนาที่จะสร้างอันตรายและก่อให้เกิดภัยร้ายแรงต่อทั้งทหารและพลเรือน

ไทย กัมพูชา
ภาพจากเฟซบุ๊ก โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson

           ยิ่งไปกว่านั้น ระหว่างการจับกุมและตรวจสอบฐานพลูกดรามีย์ (บริเวณบ้านสามหลัง) เจ้าหน้าที่ไทยค้นพบเอกสารทหารกัมพูชา เอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยบันทึกการฝึกอบรมที่เป็นของบุคลากรที่อยู่ระหว่างคําสั่งการใช้เหมืองแร่ต่อต้านบุคลากร PMN-2 ซึ่งครอบคลุมลักษณะทั่วไปของเหมืองแร่ การย้าย และขั้นตอนการกวาดล้าง เอกสารระบุชัดเจน จัดอบรมในวันที่ 7 ตุลาคม 2024 หลักฐานนี้แสดงให้เห็นว่ากองกําลังกัมพูชาได้ฝึกกองกําลังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการใช้กองกําลังต่อต้านบุคลากร PMN-2 แทนที่จะมีการกระทําดังกล่าวโดยบังเอิญหรือถูกแยกออกไป สิ่งนี้สะท้อนถึงเจตนาที่ชัดเจนในการจ้าง "การรบบนระเบิดต่อต้านบุคลากร" ต่อต้าน ประเทศไทย และแก้ไขการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

ไทย กัมพูชา
ภาพจากเฟซบุ๊ก โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson

           กองทัพเรือไทยเน้นย้ําว่าการกระทําเหล่านี้โดยกัมพูชาถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและข้อผูกพันระหว่างประเทศหลายประการ รวมถึง

ไทย กัมพูชา
ภาพจากเฟซบุ๊ก โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson

           - อนุสัญญาออตาวา 1997 ซึ่งห้ามการใช้ การผลิต และการเก็บกักเก็บของระเบิดต่อต้านบุคลากร และ
           - โปรโตคอลเพิ่มเติมที่ 1 สําหรับการประชุมเจนีวาซึ่งทําให้หลักการของความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค์ทางทหารและพลเรือนและห้ามใช้อาวุธหรือวิธีการรบที่ไม่สามารถสั่งให้เฉพาะเป้าหมายทางทหาร

ไทย กัมพูชา
ภาพจากเฟซบุ๊ก โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson

           โฆษกของกองทัพเรือไทยระบุเพิ่มเติมว่าการใช้ การครอบครองและการปรับเปลี่ยนของระเบิดต่อต้านบุคลากร รวมถึงเจตนาที่แสดงให้เห็นถึงการจ้างระเบิดต่อต้านบุคลากร PMN-2 ไม่เพียงแต่ละเมิดภาระผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความไม่สนใจต่อหลักการมนุษยธรรมขั้นพื้นฐาน กองทัพเรือไทยประณามการกระทําเหล่านี้โดยกัมพูชาและเรียกร้องให้ฝั่งกัมพูชาหยุดการกระทําทั้งหมดที่ฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศทันที และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประชาชนในพื้นที่ชายแดน

ไทย กัมพูชา
ภาพจากเฟซบุ๊ก โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson

           ประเทศไทย ยืนยันความมุ่งมั่นในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความปลอดภัยของประชาชน ตามกฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรม

สํานักงานโฆษกกองทัพเรือไทย หลวง
18 ธันวาคม 2025 


โพสต์เมื่อ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 10:47:00
