ดราม่า ลีซอ โพสต์ถึงรุ่นพี่ทีมชาติ คาดปมด่าแรงใส่ โค้ชวัง ด้าน โจ้ 5 หลา เคลื่อนไหวแล้ว

 
          ลีซอ ธีรเทพ โพสต์ถึงรุ่นพี่ทีมชาติ หลังด่าโค้ชวังแรง ปมไทยพ่ายเวียดนามในซีเกมส์ 2025 โยงประโยคเดือดของ โจ้ 5 หลา ล่าสุดเจ้าตัวลบโพสต์แล้ว 

วงการบอลไทย ระอุต่อเนื่อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Teeratep Winothai

          กลายเป็นประเด็นเดือด หลังจบเกมที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยแพ้เวียดนาม ศึกซีเกมส์ 2025 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 2-3 ส่งผลให้ทัพ "ช้างศึก" พลาดการได้เหรียญทองฟุตบอลชายในฐานะเจ้าภาพในรอบ 50 ปี จนมีแฟน ๆ และคนในวงการฟุตบอลบางส่วนออกมาวิจารณ์อย่างหนัก

          ล่าสุด (19 ธันวาคม 2568) ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย อดีตผู้เล่นทีมชาติไทย ออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้ความเห็นของอดีตนักเตะคนหนึ่ง ที่ออกมาด่าแรงถึง โค้ชวัง ธวัชชัย ดำรงค์อ่องตระกูล กุนซือทีมช้างศึกชุดซีเกมส์ มองว่าหากจะวิจารณ์นั้นสามารถทำได้ แต่ไม่ควรไปด่าคนที่เป็นรุ่นพี่ในวงการ และควรจะให้เกียรติคนอื่นด้วย

วงการบอลไทย ระอุต่อเนื่อง
ภาพจาก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

          โพสต์ของ ลีซอ ระบุว่า "ให้กำลังใจกันสิ จะไปด่ากันทำไม คุณก็ทีมชาติเก่านะ วิเคราะห์วิจารณ์ไปสิ ไม่ใช่ไปด่าเขา ตอนคุณเล่นคุณก็ไม่ชอบให้คนด่านี่ ให้เกียรติคนอื่นเขาบ้าง เขารุ่นพี่คุณทั้งนั้น"

วงการบอลไทย ระอุต่อเนื่อง

          ขณะที่ แคมป์ สรรวัชญ์ เดชมิตร อีกหนึ่งอดีตนักเตะทีมชาติ เข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกับลีซอ พร้อมโพสต์ภาพที่ตนเองเข้าไปคอมเมนต์ในเพจของ ศรายุทธ ชัยคำดี หรือ โจ้ 5 หลา อดีตกองหน้าทีมชาติไทย ระบุว่า "ลูกพี่ เข้าใจสิ่งที่พี่คิดเห็นนะ ฟุตบอล … อะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่ผลสกอร์มันออกมา ทุกอย่างมันต้องมีอะไร ที่ได้พาดพิงกัน สมัยพี่สมัยผม ก็โดนกันมาเยอะ แต่สิ่งที่ผมพูด ถ้าอยากให้ก้าวหน้ากันนะ พวกเราอย่าปิดกั้นกัน กับสิ่งที่เราต้องไปยืนจุดๆ นั้นให้ได้ แล้วเราทำได้ ไม่มีใครมาตราหน้า หรือด่าแน่นอน"

วงการบอลไทย ระอุต่อเนื่อง

ย้อนต้นตอดราม่า ปมโพสต์ โจ้ 5 หลา ด่าสั้น ๆ ถึงโค้ชว่า โครตโง่


          ก่อนหน้านี้ โจ้ ศรายุทธ ออกมาโพสต์แรงหลังจบเกมที่ไทยแพ้เวียดนาม ระบุว่า "ขออนุญาตพูดในการที่เป็นโค้ชเหมือนกันกับโค้ชหลาย ๆ คนที่ไม่เคยได้รับโอกาสแบบนั้น โคตรโง่ !!"    

วงการบอลไทย ระอุต่อเนื่อง

          ล่าสุด  โจ้ ศรายุทธ ลบโพสต์ดังกล่าวออกไป พร้อมกับโพสต์ใหม่ว่า "ตอนผมโพสต์ชม ผมโพสต์เชียร์ ก็เอาโพสต์นั้นไปทำข่าวบ้างนะครับ ผมก็แฟนบอลคนหนึ่งที่ไม่อยากให้ใครมาเอาแชมป์ในบ้านเรา"

วงการบอลไทย ระอุต่อเนื่อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศรายุทธ ชัยคำดี

วงการบอลไทย ระอุต่อเนื่อง


