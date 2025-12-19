HILIGHT
ไขคำตอบ ทำไม F-16 บินทิ้งบอมบ์กาสิโนกัมพูชาแต่ตึกไม่พัง เบื้องลึกเหตุที่ต้องทำลาย

          ทหารไทยเปิดเผยเหตุผล F-16 ทิ้งระเบิดตึกกาสิโนกัมพูชาพบใช้เป็นฐานทัพโจมตีไทย แม้ดูจากภายนอกเหมือนไม่พัง แต่ภายในเสียหายหนัก

          วันที่ 19 ธันวาคม 2568 หน่วยงานความมั่นคง เปิดเผยการปฏิบัติการทางทหารทำลายตึกกาสิโนหลายแห่งของกัมพูชา เนื่องจาก ตึกกาสิโนเหล่านี้ ด้านหน้าถูกดัดแปลงเป็นที่ตั้งบัญชาการทางทหารส่วนหน้า ของระดับ ผบ. ยุทธบริเวณในการบัญชาการรบ ทำหน้าที่อำนวยการยุทธให้กับยุทธบริเวณ พื้นที่ดังกล่าว ทุกครั้งที่มีการสู้รบทำให้ฝ่ายไทยเสียเปรียบโดยตลอด เพราะเป็นตึกสูงข่ม การตรวจการณ์ดี ด้วยระบบเครื่องมือเฝ้าตรวจสนามรบ มองเห็นภาพ ทำให้ประเมินสถานการณ์ได้ดี

          อีกทั้งยังเป็นจุดปล่อยโดรนทั้งแบบตรวจการณ์ โดรนโจมตี และโดรนทิ้งระเบิด รวมทั้งมีระบบ Anti Drone ควบคุมแนวยุทธบริเวณนั้น นอกจากสร้างอันตรายต่อกำลังหน้าแนวพื้นที่แล้ว ยังสามารถจำกัดการใช้ยุทธวิธีโดรนของฝ่ายไทยได้อีกด้วย

          นอกจากนี้ กัมพูชายังใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นฐานยิงปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้อง BM-21 โจมตีมายังฝั่งไทย ไม่เว้นแม้แต่เขตพลเรือน และก่อนหน้านี้ ตึกกาสิโนเหล่านี้ เป็นตึกเชิงอิทธิพล ซึ่งมีกลุ่มทุนสีเทาเข้ามาลงทุนและก็ใช้กำลังสุดความสามารถในการปกป้องธุรกิจ เปรียบเป็นที่บัญชาการทางทหารแบบครบวงจร และเป็นรายได้หลักของ ผบ.หน่วยทหารในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมา สนับสนุนการรบ สร้างความแข็งแกร่งให้กับกำลังหน้าแนว เป็น คลังเสบียง สิ่งอุปกรณ์ทางเทคนิค อาวุธ กระสุน 

          สำหรับข้อสังเกตการปฏิบัติการทางอากาศเครื่องบิน F-16 ที่ไม่สามารถระเบิดตึกกาสิโนหลายแห่งให้พังทลายลงมาให้สิ้นซากนั้น เนื่องจากตึกเหล่านี้มีการออกแบบพิเศษ มีระบบโครงสร้างที่หนาแน่นปลอดภัยและแข็งแรง จึงใช้วิธีการยิงปืนใหญ่ จำนวน 5 ลูก เพื่อทำลายกำแพง ผนังด้านข้างของตึก จากนั้นใช้ F-16 ทิ้งระเบิดบริเวณดาดฟ้าเปิดช่อง เพื่อทิ้งระเบิดอีกลูกใช้วิธีหน่วงเวลาให้ระเบิดภายใน แม้จากภายนอกตึกยังคงแข็งแรง แต่ภายในพังเสียหายทั้งหมด เช่น กาสิโนทมอดา 

โพสต์เมื่อ 19 ธันวาคม 2568
