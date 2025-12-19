HILIGHT
ไวรัล นึกว่าตุ๊กตาเกาะเสารถโดยสาร ดูชัด ๆ ทำเอายิ้ม เบื้องหลังเรื่องราวคนขับใจดี

 
            ไวรัลภาพแปลกตา นึกว่าตุ๊กตาเกาะเสารถโดยสาร ดูชัด ๆ ทำเอายิ้มไม่หุบ เบื้องหลังเรื่องราวคนขับใจดี กลายเป็นไวรัลสุดน่าประทับใจ 

โคอาลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Koala Rescue Brisbane South Inc.

            วันที่ 19 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ ABC News เผยว่า มีเหตุการณ์แปลกตาบนรถบัสโดยสารในเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย เมื่อผู้โดยสารกำลังจะขึ้นรถ แต่ปรากฏว่าเห็น "ตัวจิ๋ว" เกาะอยู่ที่เสาบนรถ มองไกล ๆ คิดว่าเป็นตุ๊กตา แต่เมื่อเห็นชัด ๆ ทำเอาตกตะลึงไม่น้อย เพราะมันคือเจ้าโคอาลาที่มีชีวิตของจริง ก่อนที่จะได้รู้เรื่องราวเบื้องหลังของคนขับใจดี จนกลายเป็นไวรัลที่น่าประทับใจ 

            เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา ในขณะที่คนขับรถบัสโดยสารกำลังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ระหว่างทางบริเวณถนน Wiles Street เขาสังเกตเห็นว่ามีโคอาลาตัวหนึ่งวิ่งข้ามถนนที่มีรถสัญจรผ่านไปมา แต่โชคดีที่มันไม่ถูกรถชน ด้วยความตกใจ เจ้าโคอาลาตัวนี้จึงปีนขึ้นไปเกาะอยู่ที่เสาไฟบนเกาะกลางถนน 

            ทางคนขับรถกังวลว่าเจ้าโคอาลาตัวนี้อาจปีนลงมา และวิ่งข้ามถนนไปโดนรถชน เขาจึงใช้เสื้อแจ็กเก็ตคลุมหัวมันแล้วพาขึ้นรถบัสไป แม้ว่าผู้โดยสารตัวจิ๋วขนปุยตัวนี้จะไม่มีเงินค่าโดยสาร แต่ด้วยความเมตตาและเห็นใจ มันจึงได้รับการต้อนรับอย่างไม่ลังเล แถมยังได้ "ที่นั่ง" พิเศษเป็นเสาให้เกาะอย่างสบายใจ

โคอาลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Koala Rescue Brisbane South Inc.

            คลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้ถูกนำมาเผยแพร่โดยเฟซบุ๊ก  Koala Rescue Brisbane South โดยจะเห็นว่า เจ้าโคอาลาตัวนี้เป็นเด็กเรียบร้อย มันเกาะเสาบนรถไปนิ่ง ๆ  ราวกับเป็นตุ๊กตาตัวน้อย จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถโดยสารจึงได้โทรศัพท์แจ้งเรื่องไปยังศูนย์ช่วยเหลือโคอาลา ในที่สุดเจ้าผู้โดยสารตัวน้อยตัวนี้จึงเดินทางไปถึงที่หมายได้โดยปลอดภัย ด้วยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อาสาช่วยเหลือสัตว์ 

            โคอาลาตัวนี้ถูกตั้งชื่อให้ว่า เพอริ ทางเจ้าหน้าที่ได้พาไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสัตว์ป่าของ RSPCA เนื่องจาก ไม่แน่ใจว่ามันจะได้รับบาดเจ็บมาหรือไม่ จากนั้นในวันต่อมา เจ้าเพอริก็ได้รับการวินิจฉัยว่ามีสุขภาพดี ก่อนจะถูกพากลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตอนุรักษ์ป่า เรื่องราวครั้งนี้ต้องขอบคุณคนขับรถบัสใจดีที่ตัดสินใจช่วยเหลือมันมา แม้ว่าจะเสี่ยงได้รับบาดเจ็บเนื่องจากมันมีกรงเล็บที่อันตรายมาก และสามารถกัดได้ด้วย  

โคอาลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Koala Rescue Brisbane South Inc.



ขอบคุณข้อมูลจาก ABC News, The dodo


