สาวเชียร์ซีเกมส์มันจนล้นอก จังหวะกล้องจับพอดี ทำคนดูสะดุ้ง เจ้าตัวอธิบายสาเหตุ

สาวเชียร์แข่งวอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 สุดมันข้างสนามจนล้นอก จังหวะกล้องจับพอดี ทำคนดูถ่ายทอดสดสะดุ้ง เจ้าตัวขออธิบายสาเหตุ
ภาพจาก X @MikLib
วันที่ 18 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ MS News เผยว่า มีภาพเหตุการณ์น่าตกใจจากการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 (SEA Games 2025) ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย ในสนามการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย กองเชียร์สาวหุ่นแซ่บรายหนึ่งเกิดเรื่องไม่คาดฝัน เมื่อเธอใส่พลังในการเชียร์ออกมาอย่างสุดแรงจนทำให้เกิดความผิดพลาด "ของลับ" ออกมาโชว์หราต่อหน้ากล้องถ่ายทอดสด ซึ่งจังหวะนั้นกำลังจับภาพไปที่เธอพอดี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา ระหว่างการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย ที่สนามกีฬาอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ โดยทีมชาติฟิลิปปินส์ พบทีมชาติอินโดนีเซีย ในเซตแรก ขณะที่ฟิลิปปินส์คะแนนตามหลังอินโดนีเซีย 11-16 และสามารถทำคะแนนตามมาเป็น 12-16 ได้ กองเชียร์ทีมฟิลิปปินส์ข้างสนามต่างพากันส่งเสียงเชียร์แสดงความดีใจอย่างสุดกำลัง
หนึ่งในนั้นมีสาวเซ็กซี่รายหนึ่งซึ่งนั่งอยู่กับหนุ่มเสื้อสีขาว เธอสวมชุดเดรสแหวกอกเว้าลึก และเมื่อเห็นว่ากล้องจับภาพไปที่เธอ เธอก็แสดงความตื่นเต้นรีบชูธงชาติฟิลิปปินส์โบกให้กล้อง พร้อมกับส่ายหน้าอกไปมาจนทำให้จุกโผล่ออกมาอย่างไม่ได้ตั้งใจ แต่ภาพได้ถูกถ่ายทอดสดออกไปเรียบร้อยแล้ว กล้องจึงรีบตัดสลับภาพไปในสนามอย่างรวดเร็ว
เธอกล่าวว่า "ฉันไม่ได้ตั้งใจจะโชว์หน้าอกในระหว่างการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหรอกนะ ไม่ใช่ความผิดของฉัน แต่แผ่นปิดหัวนมมันติดไม่อยู่น่ะสิ" ซึ่งมีผู้ใช้โซเชียลหลายคนเข้าไปให้กำลังใจ เข้าใจว่าความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้
อย่างไรก็ดี แม้จะได้รับแรงเชียร์อย่างเต็มที่จากแฟน ๆ แต่ทีมชาติฟิลิปปินส์ก็ไม่สามารถเอาชนะแชมป์เก่าอย่างอินโดนีเซียได้ โดยพ่ายแพ้ไป 3 เซตรวด ด้วยคะแนน 17-25, 25-27 และ 24-26
