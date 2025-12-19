HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวเชียร์ซีเกมส์มันจนล้นอก จังหวะกล้องจับพอดี ทำคนดูสะดุ้ง เจ้าตัวอธิบายสาเหตุ

 
            สาวเชียร์แข่งวอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 สุดมันข้างสนามจนล้นอก จังหวะกล้องจับพอดี ทำคนดูถ่ายทอดสดสะดุ้ง เจ้าตัวขออธิบายสาเหตุ 
สาวเซ็กซี่
ภาพจาก X @MikLib

            วันที่ 18 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ MS News เผยว่า มีภาพเหตุการณ์น่าตกใจจากการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 (SEA Games 2025) ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย ในสนามการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย กองเชียร์สาวหุ่นแซ่บรายหนึ่งเกิดเรื่องไม่คาดฝัน เมื่อเธอใส่พลังในการเชียร์ออกมาอย่างสุดแรงจนทำให้เกิดความผิดพลาด "ของลับ" ออกมาโชว์หราต่อหน้ากล้องถ่ายทอดสด ซึ่งจังหวะนั้นกำลังจับภาพไปที่เธอพอดี  

            เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา ระหว่างการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย ที่สนามกีฬาอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ โดยทีมชาติฟิลิปปินส์ พบทีมชาติอินโดนีเซีย ในเซตแรก ขณะที่ฟิลิปปินส์คะแนนตามหลังอินโดนีเซีย 11-16 และสามารถทำคะแนนตามมาเป็น 12-16 ได้ กองเชียร์ทีมฟิลิปปินส์ข้างสนามต่างพากันส่งเสียงเชียร์แสดงความดีใจอย่างสุดกำลัง 

            หนึ่งในนั้นมีสาวเซ็กซี่รายหนึ่งซึ่งนั่งอยู่กับหนุ่มเสื้อสีขาว เธอสวมชุดเดรสแหวกอกเว้าลึก และเมื่อเห็นว่ากล้องจับภาพไปที่เธอ เธอก็แสดงความตื่นเต้นรีบชูธงชาติฟิลิปปินส์โบกให้กล้อง พร้อมกับส่ายหน้าอกไปมาจนทำให้จุกโผล่ออกมาอย่างไม่ได้ตั้งใจ แต่ภาพได้ถูกถ่ายทอดสดออกไปเรียบร้อยแล้ว กล้องจึงรีบตัดสลับภาพไปในสนามอย่างรวดเร็ว

สาวเซ็กซี่
ภาพจาก X @MikLib

สาวเซ็กซี่
ภาพจาก X @MikLib

            คลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่สะพัดไปบนโซเชียลมีเดีย และกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างร้อนแรง จนกระทั่งหญิงสาวชาวฟิลิปปินส์รายดังกล่าว ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยเธออธิบายว่า จริง ๆ แล้วเธอแปะแผ่นปิดจุกนมเซฟเอาไว้อยู่ แต่มันดันหลุดแล้วไปติดอยู่ข้างในเสื้อ 

            เธอกล่าวว่า "ฉันไม่ได้ตั้งใจจะโชว์หน้าอกในระหว่างการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหรอกนะ ไม่ใช่ความผิดของฉัน แต่แผ่นปิดหัวนมมันติดไม่อยู่น่ะสิ" ซึ่งมีผู้ใช้โซเชียลหลายคนเข้าไปให้กำลังใจ เข้าใจว่าความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้ 

            อย่างไรก็ดี แม้จะได้รับแรงเชียร์อย่างเต็มที่จากแฟน ๆ แต่ทีมชาติฟิลิปปินส์ก็ไม่สามารถเอาชนะแชมป์เก่าอย่างอินโดนีเซียได้ โดยพ่ายแพ้ไป 3 เซตรวด ด้วยคะแนน 17-25, 25-27 และ 24-26

สาวเซ็กซี่
ภาพจาก X @MikLib

สาวเซ็กซี่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jasmine Arancillo  

ขอบคุณข้อมูลจาก MS News







เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวเชียร์ซีเกมส์มันจนล้นอก จังหวะกล้องจับพอดี ทำคนดูสะดุ้ง เจ้าตัวอธิบายสาเหตุ โพสต์เมื่อ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 13:55:36 6,458 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 Tokyogurl ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย