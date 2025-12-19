HILIGHT
ชื่นชม พี่นิ่ม เจ้าของรถเครน ยอมเสียรายได้หลักแสน ยกคานสะพานลอยถล่มช่วยชีวิตคน

 
             เปิดเรื่องราวของ พี่นิ่ม เจ้าของรถเครนผู้เสียสละ ยอมทิ้งรายได้หลักแสน รีบมาจากชลบุรี ช่วยเหตุสะพานลอยถล่มเส้นบางนา-ตราด เผยชีวิตคนมีค่ามากกว่าเงิน
พี่นิ่ม เจ้าของรถเครน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฅนข่าว ต้นปราการ

              จากอุบัติเหตุรถบรรทุก 18 ล้อ ดัมพ์ค้างและวิ่งชนกับสะพานลอยถนนบางนา-ตราด กม.34 พังถล่ม ทับรถกระบะพังเสียหายยับ เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย เหตุเกิดช่วงเช้าวันที่ 18 ธันวาคม 2568 ต่อมา มีรถเครน 2 คันมาถึงจุดเกิดเหตุ และยกแท่งคอนกรีตสะพานลอยที่ถล่มทับรถบรรทุกและรถกระบะออก ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาจากรถได้

              วันที่ 18 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก ฅนข่าว ต้นปราการ โพสต์ภาพของ พี่นิ่ม นายกิตติพันธุ์ ระพีกุล  เจ้าของรถเครนระพีกุล ระบุว่า เป็นฮีโร่ผู้อยู่เบื้องหลังชีวิตคน เพราะชีวิตคนสำคัญกว่าธุรกิจและเงิน พร้อมชื่นชมพี่นิ่ม ที่เมื่อทราบเหตุได้รีบนำรถเครนจากจังหวัดชลบุรีมาช่วยที่เกิดเหตุ เพื่อยกคานปูนสะพานลอย โดยไม่หวังค่าตอบแทนใด ๆ

              ขอขอบคุณ พี่นิ่ม นายกิตติพันธุ์ ระพีกุล เจ้าของรถเครนระพีกุล ที่จังหวัดชลบุรี ที่นำรถเครนมาช่วยที่เกิดเหตุจำนวนสองคัน เพื่อยกคานสะพานลอย ช่วยชีวิตคนขับรถบรรทุกได้ทันเวลา คำพูดที่น่าจดจำและชื่นชมคือ "เพราะชีวิตคนมันสำคัญกว่าเงินหรือธุรกิจ" ขอบคุณพี่มาก ขอให้เจริญ ๆ และขอให้ธุรกิจเครนของพี่มีคนจ้างเยอะ ๆ

พี่นิ่ม เจ้าของรถเครน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฅนข่าว ต้นปราการ

              ด้านเฟซบุ๊ก คนข่าวบางปะกง ระบุว่า พี่นิ่ม เจ้าของระพีกุลเครน คือฮีโร่ที่มีอยู่ในชีวิตจริง เป็นผู้ที่มีจิตอาสาทุกลมหายใจ ไม่ว่าใครจะเดือดร้อนในรูปแบบใดก็ช่วยเหลือทุกเคส

              ครั้งนี้ เมื่อทราบว่าคานสะพานลอยยังทับรถพ่วง 18 ล้ออยู่ และมีคนติดอยู่ในรถ พี่นิ่มจึงรีบสั่งรถเครนจากจังหวัดชลบุรีมาที่จังหวัดสมุทรปราการทันที โดยไม่มีการเอ่ยปากเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะคิดเพียงว่าผู้บาดเจ็บยังรอความหวังที่จะกลับไปหาครอบครัว ยิ่งช่วยเร็วเท่าไรยิ่งดี เรื่องเงินเป็นเรื่องเล็ก แต่ชีวิตคนสำคัญที่สุด

              เมื่อเสร็จภารกิจ พี่นิ่มพร้อมรถเครนทุกคันที่นำมาช่วยก็เดินทางกลับบริษัททันที เพื่อให้รถเครนกลับไปปฏิบัติงานตามปกติ ทุกชีวิตต้องปลอดภัยกลับไปหาครอบครัว

              ขณะที่ความเห็นจากโลกออนไลน์วิเคราะห์ว่า งานยกชิ้นส่วนสะพานลอยออกถือเป็นงานขนาดใหญ่ ซึ่งโดยปกติมีค่าใช้จ่ายสูง คาดว่าอาจสูงถึงหลัก 100,000 บาทเลยทีเดียว

พี่นิ่ม เจ้าของรถเครน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

พี่นิ่ม เจ้าของรถเครน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

พี่นิ่ม เจ้าของรถเครน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

พี่นิ่ม เจ้าของรถเครน
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์. เฟซบุ๊ก คนข่าวบางปะกง เฟซบุ๊ก คนข่าวบางปะกง, เฟซบุ๊ก ฅนข่าว ต้นปราการ

