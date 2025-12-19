ชื่นชม พี่นิ่ม เจ้าของรถเครน ยอมเสียรายได้หลักแสน ยกคานสะพานลอยถล่มช่วยชีวิตคน

เปิดเรื่องราวของ พี่นิ่ม เจ้าของรถเครนผู้เสียสละ ยอมทิ้งรายได้หลักแสน รีบมาจากชลบุรี ช่วยเหตุสะพานลอยถล่มเส้นบางนา-ตราด เผยชีวิตคนมีค่ามากกว่าเงิน
จากอุบัติเหตุรถบรรทุก 18 ล้อ ดัมพ์ค้างและวิ่งชนกับสะพานลอยถนนบางนา-ตราด กม.34 พังถล่ม ทับรถกระบะพังเสียหายยับ เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย เหตุเกิดช่วงเช้าวันที่ 18 ธันวาคม 2568 ต่อมา มีรถเครน 2 คันมาถึงจุดเกิดเหตุ และยกแท่งคอนกรีตสะพานลอยที่ถล่มทับรถบรรทุกและรถกระบะออก ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาจากรถได้
วันที่ 18 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก ฅนข่าว ต้นปราการ โพสต์ภาพของ พี่นิ่ม นายกิตติพันธุ์ ระพีกุล เจ้าของรถเครนระพีกุล ระบุว่า เป็นฮีโร่ผู้อยู่เบื้องหลังชีวิตคน เพราะชีวิตคนสำคัญกว่าธุรกิจและเงิน พร้อมชื่นชมพี่นิ่ม ที่เมื่อทราบเหตุได้รีบนำรถเครนจากจังหวัดชลบุรีมาช่วยที่เกิดเหตุ เพื่อยกคานปูนสะพานลอย โดยไม่หวังค่าตอบแทนใด ๆ
ขอขอบคุณ พี่นิ่ม นายกิตติพันธุ์ ระพีกุล เจ้าของรถเครนระพีกุล ที่จังหวัดชลบุรี ที่นำรถเครนมาช่วยที่เกิดเหตุจำนวนสองคัน เพื่อยกคานสะพานลอย ช่วยชีวิตคนขับรถบรรทุกได้ทันเวลา คำพูดที่น่าจดจำและชื่นชมคือ "เพราะชีวิตคนมันสำคัญกว่าเงินหรือธุรกิจ" ขอบคุณพี่มาก ขอให้เจริญ ๆ และขอให้ธุรกิจเครนของพี่มีคนจ้างเยอะ ๆ
ครั้งนี้ เมื่อทราบว่าคานสะพานลอยยังทับรถพ่วง 18 ล้ออยู่ และมีคนติดอยู่ในรถ พี่นิ่มจึงรีบสั่งรถเครนจากจังหวัดชลบุรีมาที่จังหวัดสมุทรปราการทันที โดยไม่มีการเอ่ยปากเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะคิดเพียงว่าผู้บาดเจ็บยังรอความหวังที่จะกลับไปหาครอบครัว ยิ่งช่วยเร็วเท่าไรยิ่งดี เรื่องเงินเป็นเรื่องเล็ก แต่ชีวิตคนสำคัญที่สุด
เมื่อเสร็จภารกิจ พี่นิ่มพร้อมรถเครนทุกคันที่นำมาช่วยก็เดินทางกลับบริษัททันที เพื่อให้รถเครนกลับไปปฏิบัติงานตามปกติ ทุกชีวิตต้องปลอดภัยกลับไปหาครอบครัว
ขณะที่ความเห็นจากโลกออนไลน์วิเคราะห์ว่า งานยกชิ้นส่วนสะพานลอยออกถือเป็นงานขนาดใหญ่ ซึ่งโดยปกติมีค่าใช้จ่ายสูง คาดว่าอาจสูงถึงหลัก 100,000 บาทเลยทีเดียว
