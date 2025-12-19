ชาวบ้านเข้าสวนเตรียมปลูกมันสำปะหลัง ได้ยินเสียงร้องปริศนาจากกอหญ้า ก่อนพบลูกเสือปลาสัตว์ป่าคุ้มครองหายาก 3 พี่น้อง สภาพไร้แม่คอยดูแล ด้านเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือแล้ว
วันที่ 18 ธันวาคม 2568 นายไพรัช ผมไผ ปลัดอำเภอสบปราบ รักษาราชการแทนนายอำเภอสบปราบ พร้อมด้วยสมาชิก อส.สบปราบที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบลูกเสือปลาซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ภายในสวนมันสำปะหลัง บ้านสมัยเสรี หมู่ 11 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
จากการประสานงานกับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยที่ 4 และปศุสัตว์อำเภอสบปราบ เพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกัน พบลูกเสือปลาอายุประมาณ 1 สัปดาห์ จำนวน 3 ตัว แบ่งเป็นเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 2 ตัว
เจ้าของสวนให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า ในระหว่างกำลังเตรียมพื้นที่เพื่อเพาะปลูก ได้ยินเสียงร้องดังมาจากพงหญ้า เมื่อเข้าไปตรวจสอบจึงพบว่าเป็นลูกเสือ แต่ไม่พบแม่เสือวนเวียนอยู่ในบริเวณดังกล่าวแต่อย่างใด จึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านและทางอำเภอให้เข้ามาตรวจสอบทันที
ภายหลังการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบลูกเสือปลาทั้งหมดให้กับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เพื่อนำไปอนุบาลและดูแลตามขั้นตอนของกรมอุทยานแห่งชาติต่อไป
