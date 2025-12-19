HILIGHT
ชาวบ้านได้ยินเสียงปริศนาในไร่มัน แหวกพงหญ้าเจอลูกเสือปลา 3 ตัว สัตว์ป่าคุ้มครองหายาก

          ชาวบ้านเข้าสวนเตรียมปลูกมันสำปะหลัง ได้ยินเสียงร้องปริศนาจากกอหญ้า ก่อนพบลูกเสือปลาสัตว์ป่าคุ้มครองหายาก 3 พี่น้อง สภาพไร้แม่คอยดูแล ด้านเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือแล้ว


ลูกเสือปลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวสารลำปางนิวส์
          วันที่ 18 ธันวาคม 2568 นายไพรัช ผมไผ ปลัดอำเภอสบปราบ รักษาราชการแทนนายอำเภอสบปราบ พร้อมด้วยสมาชิก อส.สบปราบที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบลูกเสือปลาซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ภายในสวนมันสำปะหลัง บ้านสมัยเสรี หมู่ 11 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ลูกเสือปลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวสารลำปางนิวส์

ลูกเสือปลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวสารลำปางนิวส์

          จากการประสานงานกับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยที่ 4 และปศุสัตว์อำเภอสบปราบ เพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกัน พบลูกเสือปลาอายุประมาณ 1 สัปดาห์ จำนวน 3 ตัว แบ่งเป็นเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 2 ตัว

          เจ้าของสวนให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า ในระหว่างกำลังเตรียมพื้นที่เพื่อเพาะปลูก ได้ยินเสียงร้องดังมาจากพงหญ้า เมื่อเข้าไปตรวจสอบจึงพบว่าเป็นลูกเสือ แต่ไม่พบแม่เสือวนเวียนอยู่ในบริเวณดังกล่าวแต่อย่างใด จึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านและทางอำเภอให้เข้ามาตรวจสอบทันที

ลูกเสือปลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวสารลำปางนิวส์

ลูกเสือปลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวสารลำปางนิวส์

          ภายหลังการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบลูกเสือปลาทั้งหมดให้กับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เพื่อนำไปอนุบาลและดูแลตามขั้นตอนของกรมอุทยานแห่งชาติต่อไป

ลูกเสือปลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวสารลำปางนิวส์

ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก ข่าวสารลำปางนิวส์


