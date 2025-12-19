เงินเยนร่วงหลุด 20 บาท แม้แบงก์ชาติญี่ปุ่นงัดไม้ตายขึ้นดอกเบี้ยสูงสุดในรอบ 30 ปี ขณะที่สายเที่ยวไทยยังต้องลุ้น จะแลกเงินตอนนี้หรือรอจังหวะใหม่
วันที่ 19 ธันวาคม 2568 คุณชยนนท์ รักกาญจนันท์ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง FINNOMENA แพลตฟอร์มให้บริการด้านการลงทุน โพสต์บทความผ่าน X @MrMessenger ถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของญี่ปุ่น หลังจากล่าสุดค่าเงินเยนหลุด 20 บาทต่อ 100 เยน ทำจุดต่ำสุดใหม่ ท่ามกลางการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยครั้งประวัติศาสตร์ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการอ่อนค่าของเงินเยนได้
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า ค่าเงินเยน หลุด 20 บาทแล้ว มาพร้อมการขึ้นดอกเบี้ยสูงสุดในรอบ 30 ปีของ BOJ อะไรที่ไม่เคยเห็น ก็ได้เห็น วันนี้ค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินบาท (JPY/THB) ทำจุดต่ำสุดใหม่ โดยหลุดระดับ 20 บาทต่อ 100 เยน ลงมาอยู่ที่ 19.94 บาท
หลายคนอาจจะสงสัยว่า ในเมื่อข่าวบอกว่าญี่ปุ่นเพิ่งขึ้นดอกเบี้ย ปกติการขึ้นดอกเบี้ยต้องทำให้เงินแข็งค่าขึ้นไม่ใช่หรือ ตามทฤษฎีควรเป็นเช่นนั้น แต่วันนี้ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับ "กับดักทางเศรษฐกิจ" ที่ซับซ้อนกว่านั้นมาก และนี่คือสาเหตุว่าทำไมการขึ้นดอกเบี้ยครั้งประวัติศาสตร์นี้ ถึงยังไม่สามารถดึงให้ค่าเงินเยนแข็งค่ากลับมาได้
1. BOJ ขึ้นดอกเบี้ยสูงสุดในรอบ 30 ปี แต่ยังไม่เพียงพอ ?
BOJ ตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ย 0.25% มาอยู่ที่ 0.75% ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1995 โดยให้เหตุผลว่าเพื่อสู้กับเงินเฟ้อที่สูงเกินเป้าหมาย 2% ติดต่อกันยาวนานถึง 44 เดือน
แต่ความย้อนแย้งคือ แม้จะขึ้นดอกเบี้ยแล้ว BOJ ก็ยอมรับว่า อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate) ยังคงติดลบอยู่มาก หมายความว่าสภาวะการเงินยังคงผ่อนคลายเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อ
2. ขึ้นดอกเบี้ยท่ามกลางเศรษฐกิจถดถอย
นี่คือจุดที่นักลงทุนกังวลที่สุด เพราะ BOJ กำลังเหยียบเบรกด้วยการขึ้นดอกเบี้ย ในขณะที่เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกำลังดับ เห็นได้จากตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ปี 2025 ที่หดตัวลง -0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า การขึ้นดอกเบี้ยในภาวะนี้จึงยิ่งซ้ำเติมให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงไปอีก
3. หนี้สาธารณะที่พุ่งสูง (Fiscal Strain)
ญี่ปุ่นมีหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงที่สุดในโลกที่เกือบ 230% การที่ดอกเบี้ยพันธบัตรพุ่งสูงขึ้น หมายความว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะมีภาระต้นทุนในการจ่ายดอกเบี้ยมหาศาล จนอาจเกิดภาวะตึงตัวทางการคลังอย่างหนัก
แม้รัฐบาลจะพยายามแก้เกมด้วยการอัดฉีดงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 21.3 ล้านล้านเยน แต่นั่นกลับเป็นการก่อหนี้เพิ่มในช่วงที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น กลายเป็นวงจรที่แก้ได้ยาก
4. ฝ่ายการเมืองยอมจำนนต่อธนาคารกลาง
นายกฯ ทาคาอิชิ ที่เคยประกาศจุดยืนชัดเจนว่าต้องการให้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สุดท้ายก็ต้องยอมให้ BOJ ขึ้นดอกเบี้ย เพราะไม่สามารถทนต่อค่าครองชีพที่พุ่งสูงจากผลของเงินเยนอ่อนค่าได้ การกลับลำครั้งนี้สะท้อนว่าญี่ปุ่นไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว
บทสรุป
ปรากฏการณ์ 100 เยน ต่ำกว่า 20 บาทในวันนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันคือการส่งสัญญาณจากตลาดการเงินโลกว่า "ญี่ปุ่นกำลังติดกับดัก Stagflation"
หากขึ้นดอกเบี้ย: เศรษฐกิจพังและภาระหนี้เพิ่มขึ้น
หากไม่ขึ้นดอกเบี้ย: เงินเฟ้อพุ่งและค่าเงินพัง
ญี่ปุ่นเลือกทางแรก คือยอมเสี่ยงให้เศรษฐกิจชะลอตัวเพื่อคุมค่าเงินและเงินเฟ้อ แต่นักวิเคราะห์เริ่มกังวลว่าพื้นฐานเศรษฐกิจที่เปราะบางจะรับมือกับดอกเบี้ยขาขึ้นไหวหรือไม่ จนทำให้เงินทุนยังคงไหลออกต่อเนื่อง และกดดันให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐด้วยเช่นกัน
สำหรับคนไทย ใครที่วางแผนไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้ อาจจะยังสรุปไม่ได้ว่าเป็น นาทีทอง หรือไม่ เพราะปัญหาที่แก้ไม่ตกนี้อาจทำให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงไปได้มากกว่านี้อีก
ส่วนตัวผมเองแลกมาตั้งแต่ 20.5 บาท ตอนนั้นคิดว่าถูกแล้ว แต่ตอนนี้เจอที่ถูกกว่า และที่สำคัญคือช่วงคริสต์มาสนี้ ค่าโรงแรมและที่พักในญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้นกันหมด สรุปแล้วไปเที่ยวรอบนี้อาจไม่ได้ใช้เงินน้อยลงเลย