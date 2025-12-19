HILIGHT
ครูเห็นภาพวาดนักเรียน รีบโทร. หาแม่ให้พาไปหาหมอ ชี้จุดผิดปกติที่หลายคนดูไม่ออก

          ครูเห็นภาพวาดนักเรียนในชั้น รีบโทรศัพท์หาแม่ให้พาไปหาหมอตรวจสุขภาพ ชี้จุดผิดปกติที่หลายคนดูไม่ออก  

ภาพวาดนักเรียน
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 18 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า เมื่อไม่นานมานี้มีภาพวาดชิ้นหนึ่งกลายเป็นประเด็นถกเถียงบนโลกออนไลน์ เป็นภาพวาดผลงานของเด็กนักเรียนรายหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนภาพวาดธรรมดาทั่วไป หลายคนเห็นแล้วก็ไม่พบความแปลกประหลาดใด ๆ แต่ปรากฏว่าความจริงภาพนี้มี "ความผิดปกติ" ซึ่งคุณครูสังเกตเห็น และรีบแจ้งให้ครอบครัวพาลูกของพวกเขาไปตรวจสุขภาพโดยเร็ว 

          เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีน คุณแม่รายหนึ่งได้พาลูกสาวไปเข้าชั้นเรียนวิชาศิลปะ แต่หลังจากเรียนไปได้เพียงไม่กี่วัน คุณแม่ของเด็กก็ได้รับสายโทรศัพท์ที่น่าตกใจจากคุณครูในชั้นเรียนแจ้งว่า "โปรดพาลูกของคุณไปหาหมอตรวจสุขภาพ" ทำให้คุณแม่สับสนมาก เนื่องจากลูกสาวของเธอประพฤติตัวดี แทบจะไม่เคยแสดงอาการหงุดหงิด หรือพฤติกรรมผิดปกติใด ๆ เลย  

          คุณครูอธิบายเหตุผลว่า ในชั้นเรียนศิลปะของเด็ก ๆ เมื่อให้วาดภาพบ้าน เด็กส่วนใหญ่จะวาดสมาชิกในครอบครัว แต่ในภาพวาดของเด็กนักเรียนรายนี้ กลับไม่มีแม้แต่แม่ของเธอเอง และสิ่งผิดปกติที่สำคัญคือ ในชั้นเรียนมีกล่องสีเทียนให้หลากสีสัน นักเรียนคนอื่น ๆ ต่างก็วุ่นอยู่กับการเติมสีสันสดใสลงในผลงานศิลปะของตนเอง แต่นักเรียนคนนี้กลับใช้ดินสอสีดำเพียงสีเดียว อีกทั้งใบหน้าของบุคคลในภาพก็ดูเศร้าสลด และต้นไม้ก็ดูหดหู่ 

          "แม่พาเด็กมาเรียนศิลปะ แต่ในภาพกลับไม่มีแม่ เด็กอาจจะกำลังโกรธแม่ ซึ่งก็เข้าใจได้ แต่ภาพวาดสีเดียวแบบนี้อันตรายมาก มันบ่งชี้ว่าเด็กอาจกำลังมีปัญหาทางจิตใจหรือได้รับบาดเจ็บทางอารมณ์..." คุณครู กล่าว 

          คุณแม่ครุ่นคิดถึงเรื่องนี้และรู้สึกไม่สบายใจ ทำให้ในวันถัดมาเธอได้ตัดสินใจพาลูกสาวไปเข้ารับการประเมินทางจิตวิทยา และภายหลังจากที่แพทย์ได้พิจารณาตรวจสอบภาพวาดของเด็กหญิงอย่างละเอียด ก็ได้เผยผลการวิเคราะห์ที่ทำให้ผู้เป็นแม่ถึงกับพูดไม่ออก 

          แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ระบุว่า ภาพวาดทั้งหมดสร้างขึ้นโดยใช้สีเพียงสีเดียว คือ ดินสอสีดำ โดยไม่มีสีสดใสใด ๆ รายละเอียดต่าง ๆ เช่น ต้นไม้ หญ้า และหิน ถูกวาดด้วยเส้นที่ยุ่งเหยิงและไม่เป็นระเบียบ ขาดความนุ่มนวล ประตูหลักของบ้านปิดอยู่ ในขณะที่ประตูข้างและหน้าต่างเปิดอยู่ มีคนแปลก ๆ ที่ไม่ใช่แม่ยืนอยู่ข้างนอก 

          "ภาพที่เห็นบ่งชี้ว่า เด็กกำลังเผชิญกับความกดดันทางจิตใจอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะต้องการหลีกหนีจากสภาพแวดล้อมในครอบครัว หลีกเลี่ยงบุคคลบางคน ค่อย ๆ สูญเสียความรู้สึกปลอดภัยและความไว้วางใจ"  

          หลังจากได้ฟังการวิเคราะห์แล้ว คุณแม่ก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เธอสารภาพว่า ตั้งแต่ลูกเริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาล เธอแทบไม่เคยปล่อยให้ลูกเล่นเหมือนเด็กคนอื่น ๆ เลย แต่จะฝึกฝนให้ลูกอ่านหนังสือ เรียนตัวอักษร และตัวเลขตามตารางเวลาที่จัดไว้ ซึ่งแตกต่างจากเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกัน หากปราศจากการสังเกตอย่างละเอียดของครูและการตรวจทางแพทย์อย่างทันท่วงที คุณแม่คงไม่รู้เลยว่าลูกของเธอกำลังเผชิญกับบาดแผลทางใจที่มองไม่เห็นอยู่

          นักจิตวิทยาได้เน้นย้ำว่า เด็กเล็กมักขาดความสามารถในการแสดงอารมณ์ออกมาเป็นคำพูดได้อย่างชัดเจน เมื่ออยู่ภายใต้ความกดดัน เด็กมักจะเลือกใช้วิธีทางอ้อม เช่น การวาดภาพ การเขียน หรือการเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้น พ่อแม่ควรใส่ใจและสังเกตความเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อทำความเข้าใจสาเหตุ แทนที่จะเพิกเฉยหรือมองข้าม เพราะบางครั้ง แม้แต่ภาพวาดที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยอะไร ก็อาจกำลังเป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลืออย่างเงียบ ๆ  

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha


อัปเดตล่าสุด 19 ธันวาคม 2568
