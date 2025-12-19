HILIGHT
รวบ มนัส บุญจำนงค์ ถูกสั่งจำคุก 2 ปี 9 เดือน ย้อนเส้นทางเหรียญทองโอลิมปิกสู่คดีฉ้อโกง

          ตำรวจรวบ มนัส บุญจำนงค์ คาห้องพัก คดีหลอกขายโควตาหวย 2 ล้าน ศาลสั่งจำคุกรวม 2 ปี 9 เดือน เจ้าตัวบ่นอุบพลาดดูมวยซีเกมส์ 2025 พร้อมย้อนเส้นทางที่เคยรุ่งเรืองในวงการมวย

มนัส บุญจำนงค์
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

          วันที่ 19 ธันวาคม 2568 ตำรวจ บก.ปทส. นำกำลังจับกุม นายมนัส บุญจำนงค์ อายุ 45 ปี อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก จาก 2 หมายจับข้อหาฉ้อโกง จับกุมตัวได้ที่หน้าห้องพักในคอนโดแห่งหนึ่งย่าน รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

          สืบเนื่องจากเมื่อปี 2564 มีผู้เสียหายแจ้งความที่ สน.ดอนเมือง ว่าถูกนายมนัส หลอกขายโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยอ้างว่าได้โควตามาจาก นายสมรักษ์ คำสิงห์ อดีตนักมวยฮีโร่โอลิมปิกรุ่นพี่อีกทอดหนึ่ง ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ โอนเงินให้ไปจำนวน 2 ล้านบาท แต่เมื่อถึงกำหนดกลับไม่ได้รับโควตาสลากตามที่ตกลงกันไว้ เมื่อพยายามทวงถามขอเงินคืนกลับถูกบ่ายเบี่ยง จึงเชื่อว่าถูกหลอก

มนัส บุญจำนงค์
เฟซบุ๊ก ช่อง44เชฟบุญธรรม

          ต่อมาตำรวจจึงเรียกตัว นายมนัส เข้ามาแจ้งข้อกล่าวก่อนจะอนุญาตให้ประกันตัว แต่เมื่อคดีเข้าสู่ชั้นศาล นายมนัสกลับมีพฤติกรรมหลบหนี ไม่มาฟังคำพิพากษา ต่อมาศาลมีคำพิพากษาในคดีที่ 1 จำคุก 1 ปี 6 เดือน และคดีที่ 2 จำคุก 1 ปี 3 เดือน รวมโทษจำคุก 2 ปี 9 เดือน โดยหลังถูกจับกุม ศาลมีคำสั่งส่งตัวไปจำคุกที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมา

          รายงานข่าวแจ้งว่า ระหว่างการควบคุมตัวนายมนัสไปส่งศาลแขวงดอนเมือง เจ้าตัวกล่าวด้วยน้ำเสียงกึ่งหยอกกึ่งจริงว่า วันนี้จะมีการชิงแชมป์มวยซีเกมส์ 12 รุ่น ไม่น่าถูกจับวันนี้ อดเชียร์มวยเลย

มนัส บุญจำนงค์
เฟซบุ๊ก ช่อง44เชฟบุญธรรม

ประวัติ มนัส บุญจำนงค์ และเส้นทางสู่โอลิมปิก


          มนัส เกิดวันที่ 24 มิถุนายน 2523 จ.ราชบุรี ในครอบครัวนักมวย ฝึกชกมวยมาตั้งแต่เด็กเพื่อเลี้ยงชีพ ฉายแววตั้งแต่อายุ 15 ปี จนถูกตาต้องใจ ฮวน ฟอนตาเนียล โค้ชทีมชาติไทย ด้วยสไตล์การชกที่ชาญฉลาด ไอคิวมวยสูง และการป้องกันตัวที่เป็นเลิศ จนได้รับฉายาว่ามีสไตล์การชกที่เป็นคิวบายิ่งกว่านักมวยคิวบา

          ตลอดช่วงที่อยู่ในวงการ มนัส สามารถคว้ารางวัลและชื่อเสียงมาต่อเนื่อง เช่น เหรียญทองโอลิมปิก 2004 (เอเธนส์), เหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2006 (โดฮา)และเหรียญเงินโอลิมปิก 2008 (ปักกิ่ง) เป็นต้น


ขอบคุณข้อมูลจาก
สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว


รวบ มนัส บุญจำนงค์ ถูกสั่งจำคุก 2 ปี 9 เดือน ย้อนเส้นทางเหรียญทองโอลิมปิกสู่คดีฉ้อโกง โพสต์เมื่อ 19 ธันวาคม 2568
