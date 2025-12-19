น้องมินิ จันทร์เก้า คว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025
ผลงานดังกล่าวทำให้ชื่อของ น้องมินิ จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ กลายเป็นดาวรุ่งที่ถูกจับตามองอย่างมากว่าเธอจะก้าวไปได้ไกลเพียงใดบนเส้นทางนี้ จากจุดเริ่มต้นบนบอร์ดแต่งร้านกาแฟ สู่ความจริงจังในเส้นทางนักกีฬามืออาชีพ
แม้อายุยังน้อย แต่ น้องมินิ จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ กลับสามารถสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่เกินวัย ด้วยความมุ่งมั่น วินัยในการฝึกซ้อม และความสามารถเฉพาะตัว ทำให้น้องมินิกลายเป็นนักกีฬาสเกตบอร์ดหญิงที่ถูกพูดถึงอย่างมาก
ประวัติ น้องมินิ จันทร์เก้า เจ้าหนูอายุ 10 ขวบ
จุดเริ่มต้นของการเล่นกีฬาสเกตบอร์ด
การเข้ามาแข่งกีฬาระดับชาติหรือซีเกมส์ 2025
หลังจากพัฒนาทักษะอย่างจริงจังจนมีผลงานโดดเด่น กวาดแชมป์รายการใหญ่ทั้งในและต่างประเทศมาแล้วอย่างต่อเนื่อง น้องมินิก็สามารถติดทีมชาติได้ในวัย 10 ขวบ และอยู่ในโครงการมุ่งสู่โอลิมปิกของทางสมาคม ก่อนจะคว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 มาครองได้สำเร็จ
ความโดดเด่นของ น้องมินิ จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ ในกีฬาสเกตบอร์ดมีครบ ทั้งด้านเทคนิค ความกล้าเล่นท่ายาก และการควบคุมบอร์ดได้อย่างมั่นใจ แม้ต้องแข่งขันกับนักกีฬาที่มีอายุมากกว่า แต่เธอก็สามารถทำผลงานได้อย่างสม่ำเสมอ จนก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยในวัยที่ยังถือว่าเล็กมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานการแข่งขันระดับนานาชาติ และล่าสุดสร้างชื่อเสียงและนำความภาคภูมิใจสู่ประเทศไทยในการแข่งขันซีเกมส์ 2025 (SEA Games ครั้งที่ 33)
สำหรับเหรียญทองที่ น้องมินิ จันทร์เก้า ได้มาจากการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ครั้งนี้ น้องบอกว่าจะขอมอบให้คุณพ่อและคุณแม่ ที่เป็นคนสอนให้น้องมินิเล่นสเกตบอร์ด และเป็นกำลังใจสำคัญที่ให้น้อง
ส่วนเป้าหมายหรือความฝันของน้องมินิ คือ อยากไปโอลิมปิก เพราะมี เอสที วารีรยา สุขเกษม เป็นไอดอล และอยากได้เหรียญทองโอลิมปิก พร้อมกันนี้น้องมินิยังขอบคุณคนไทยทุกคนที่เชียร์น้องมินิ และเชียร์พี่ ๆ น้อง ๆ นักกีฬาคนไทยอื่น ๆ ด้วย
น้องมินิ จันทร์เก้า ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมาก
หลังจบการแข่งขัน น้องมินิ จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ ได้รับคำชื่นชมจากทั้งผู้ฝึกสอน นักกีฬา และแฟนกีฬา ในเรื่องของทัศนคติ ความมุ่งมั่น และเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากพัฒนาฝีมือให้ก้าวไปไกลกว่านี้ และมีความฝันที่จะได้แข่งขันในเวทีระดับโลก รวมถึงโอลิมปิกในอนาคต
ขณะที่ชาวเน็ตต่างพากันชื่นชม น้องมินิ จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ ทั้งในด้านความสามารถทางกีฬา ทัศนคติ และการให้สัมภาษณ์ที่ฉะฉาน มองว่าเป็นเด็กฉลาด มีวุฒิภาวะ และเชื่อว่าเหรียญทองโอลิมปิกอาจไม่ไกลเกินเอื้อม