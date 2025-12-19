HILIGHT
เปิดประวัติ น้องมินิ จันทร์เก้า ดาวรุ่งวัย 10 ขวบ คว้าเหรียญทองสเกตบอร์ด ซีเกมส์ 2025

          น้องมินิ จันทร์เก้า  อุดมเพ็ญ ประวัติคือใคร หลังขึ้นแท่นอายุน้อยสุดของทัพนักกีฬาไทย แค่วัย 10 ขวบ สามารถคว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025 มาครองได้
น้องมินิ จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ นักสเกตบอร์ดทีมชาติไทย

ภาพจาก โรงเรียนสามเสนนอก สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

          ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา วงการกีฬาเอ็กซ์ตรีมของไทยได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกีฬาสเกตบอร์ดที่มีนักกีฬารุ่นใหม่ก้าวขึ้นมาสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ หนึ่งในนั้นคือ น้องมินิ จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ ดาวรุ่งวัยเยาว์ อายุเพียง 10 ขวบ ที่ถูกจับตามองว่าเป็นความหวังใหม่ของทีมชาติไทย เพราะเคยกวาดแชมป์รายการใหญ่ทั้งในและต่างประเทศมาแล้ว 

น้องมินิ จันทร์เก้า คว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025

          ล่าสุด น้องมินิ จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ โชว์ฟอร์มระดับมาสเตอร์ คว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025 ได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยคะแนนสูงถึง 160.34 คะแนน เอาชนะรุ่นพี่ร่วมชาติอย่าง เอสที วารีรยา สุขเกษม นักสเกตบอร์ดดีกรีโอลิมปิก มือ 30 ของโลก ได้อย่างน่าสนใจ ทำให้น้องมินิกลายเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่อายุน้อยที่สุดที่ทำได้ในประวัติศาสตร์การแข่งขัน และเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่มีอายุน้อยที่สุดคนหนึ่งที่สามารถคว้าเหรียญทองในรายการใหญ่ระดับภูมิภาคได้
น้องมินิ จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ นักสเกตบอร์ดทีมชาติไทย

ภาพจาก โรงเรียนสามเสนนอก สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

          ผลงานดังกล่าวทำให้ชื่อของ น้องมินิ จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ กลายเป็นดาวรุ่งที่ถูกจับตามองอย่างมากว่าเธอจะก้าวไปได้ไกลเพียงใดบนเส้นทางนี้ จากจุดเริ่มต้นบนบอร์ดแต่งร้านกาแฟ สู่ความจริงจังในเส้นทางนักกีฬามืออาชีพ

          แม้อายุยังน้อย แต่ น้องมินิ จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ กลับสามารถสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่เกินวัย ด้วยความมุ่งมั่น วินัยในการฝึกซ้อม และความสามารถเฉพาะตัว ทำให้น้องมินิกลายเป็นนักกีฬาสเกตบอร์ดหญิงที่ถูกพูดถึงอย่างมาก

ประวัติ น้องมินิ จันทร์เก้า เจ้าหนูอายุ 10 ขวบ

          สำหรับประวัติ น้องมินิ จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ นักกีฬาสเกตบอร์ดทีมชาติไทย อายุ 10 ขวบ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสามเสนนอก กรุงเทพมหานคร
น้องมินิ จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ นักสเกตบอร์ดทีมชาติไทย

ภาพจาก โรงเรียนสามเสนนอก สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

จุดเริ่มต้นของการเล่นกีฬาสเกตบอร์ด

          น้องมินิ เริ่มต้นเล่นสเกตบอร์ดตั้งแต่อายุเพียง 4 ขวบ จากการที่น้องมินิชอบขี่จักรยานเล่นไกลบ้าน แล้วคุณพ่อเป็นห่วงกลัวจะไปเล่นน้ำ จึงให้เล่นสเกตบอร์ดแทนเพื่อจะได้อยู่ใกล้ ๆ ก่อนจะพัฒนาทักษะอย่างจริงจังภายใต้การฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและมีระบบ

การเข้ามาแข่งกีฬาระดับชาติหรือซีเกมส์ 2025

          หลังจากพัฒนาทักษะอย่างจริงจังจนมีผลงานโดดเด่น กวาดแชมป์รายการใหญ่ทั้งในและต่างประเทศมาแล้วอย่างต่อเนื่อง น้องมินิก็สามารถติดทีมชาติได้ในวัย 10 ขวบ และอยู่ในโครงการมุ่งสู่โอลิมปิกของทางสมาคม ก่อนจะคว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 มาครองได้สำเร็จ 

          ความโดดเด่นของ น้องมินิ จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ ในกีฬาสเกตบอร์ดมีครบ ทั้งด้านเทคนิค ความกล้าเล่นท่ายาก และการควบคุมบอร์ดได้อย่างมั่นใจ แม้ต้องแข่งขันกับนักกีฬาที่มีอายุมากกว่า แต่เธอก็สามารถทำผลงานได้อย่างสม่ำเสมอ จนก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยในวัยที่ยังถือว่าเล็กมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานการแข่งขันระดับนานาชาติ และล่าสุดสร้างชื่อเสียงและนำความภาคภูมิใจสู่ประเทศไทยในการแข่งขันซีเกมส์ 2025 (SEA Games ครั้งที่ 33)  

น้องมินิ จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ นักสเกตบอร์ดทีมชาติไทย

ภาพจาก โรงเรียนสามเสนนอก สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

          สำหรับเหรียญทองที่ น้องมินิ จันทร์เก้า ได้มาจากการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ครั้งนี้ น้องบอกว่าจะขอมอบให้คุณพ่อและคุณแม่ ที่เป็นคนสอนให้น้องมินิเล่นสเกตบอร์ด และเป็นกำลังใจสำคัญที่ให้น้อง

          ส่วนเป้าหมายหรือความฝันของน้องมินิ คือ อยากไปโอลิมปิก เพราะมี เอสที วารีรยา สุขเกษม เป็นไอดอล และอยากได้เหรียญทองโอลิมปิก พร้อมกันนี้น้องมินิยังขอบคุณคนไทยทุกคนที่เชียร์น้องมินิ และเชียร์พี่ ๆ น้อง ๆ นักกีฬาคนไทยอื่น ๆ ด้วย 

น้องมินิ จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ นักสเกตบอร์ดทีมชาติไทย

ภาพจาก โรงเรียนสามเสนนอก สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

น้องมินิ จันทร์เก้า ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมาก

          หลังจบการแข่งขัน น้องมินิ จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ ได้รับคำชื่นชมจากทั้งผู้ฝึกสอน นักกีฬา และแฟนกีฬา ในเรื่องของทัศนคติ ความมุ่งมั่น และเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากพัฒนาฝีมือให้ก้าวไปไกลกว่านี้ และมีความฝันที่จะได้แข่งขันในเวทีระดับโลก รวมถึงโอลิมปิกในอนาคต 

          ขณะที่ชาวเน็ตต่างพากันชื่นชม น้องมินิ จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ ทั้งในด้านความสามารถทางกีฬา ทัศนคติ และการให้สัมภาษณ์ที่ฉะฉาน มองว่าเป็นเด็กฉลาด มีวุฒิภาวะ และเชื่อว่าเหรียญทองโอลิมปิกอาจไม่ไกลเกินเอื้อม

น้องมินิ จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ นักสเกตบอร์ดทีมชาติไทย

ภาพจาก โรงเรียนสามเสนนอก สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

          ทั้งหมดนี้คือ ประวัติน้องมินิ จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ หนึ่งในนักสเกตบอร์ดที่น่าจับตามองมากที่สุด และอาจเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้
เปิดประวัติ น้องมินิ จันทร์เก้า ดาวรุ่งวัย 10 ขวบ คว้าเหรียญทองสเกตบอร์ด ซีเกมส์ 2025 อัปเดตล่าสุด 19 ธันวาคม 2568
