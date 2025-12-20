อัปเดตอาการ ตะวันฉาย หลังถูกเตะขาหัก ต้องผ่าตัดวันนี้ ได้กำลังใจดีถึงข้างเตียง

อัปเดตอาการ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย หลังถูกนักชกจีน เตะขาหักกลางสังเวียน ศึก ONE ลุมพินี 137 ตอนนี้ผ่าตัดแล้ว ภรรยาอุ้มลูกน้อย ให้กำลังใจ
ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม
ทำเอาแฟนมวยช็อกไปตาม ๆ กัน ภายหลัง ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย ถูกนักชกคู่ต่อสู้เตะเข้าที่ขาขวาจนทรุด ในศึก ONE ลุมพินี 137 เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา (19 ธันวาคม 2568) จนถูกกรรมการสั่งยุติการแข่งขัน และพ่ายแพ้ให้กับ หลิว เมิงหยาง นักชกชาวจีน ก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาด่วน
ต่อมา เสือคิม นักมวยรุ่นพี่ ได้ออกมาโพสต์ตอบกระแดดราม่าที่เกิดขึ้นหลังการชก ผ่านเฟซบุ๊ก เสือคิม ศิษย์สท.แต๋ว ระบุว่า "ผมเข้าใจนะว่าคิกบ็อกซิ่งมันยากผมยอมรับเขาซ้อมลูกนี้จริง และเขาทำได้ดีจริง ๆ แต่ตะวันฉายเจ็บตัวมากถึงขนาดนี้ มึงจะขำจะทับถมกันทำไมวะ กดหัวเราะกันทำไมวะ ผมเจ็บถึงใจ"
รวมถึงอัปเดตอาการว่า "ปวดใจผมมาก สรุปน้องขาหัก ผมปวดใจมาก น้องจะปวดใจขนาดไหน สู้กับสู้ให้เต็มหัวใจนะน้อง"
ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม
ล่าสุด (20 ธันวาคม) น้องฟีม สาวิตา ภรรยาสาวของตะวันฉาย ได้โพสต์ภาพของสามี พร้อมอัปเดตว่าตะวันฉายได้เข้ารับการผ่าตัด ขณะนี้ออกจากห้องผ่าตัดแล้ว และยิ้มออกเมื่อเจอ น้องคิริน ลูกน้อยที่เป็นกำลังใจคนสำคัญ
Sawita Yingchuan
โดยก่อนหน้านั้น น้องฟีม ยังโพสต์ส่งกำลังใจถึงตะวันฉายว่า "#ให้กำลังใจกันนะคะ ขอให้หัวหน้าครอบครัวของเราหายไวไว ไม่ว่าจะต้องพักนานแค่ไหน หนูจะทำงานแทนเอง ไม่ต้องคิดอะไรเลย"
Sawita Yingchuan
ทั้งนี้ ก็มีแฟนมวยเข้ามาร่วมส่งกำลังใจกันเป็นจำนวนมาก
โดยสามารถชมคลิปนาที ตะวันฉาย ถูกนักชกจีนเตะขา ที่นี่คลิก
Sawita Yingchuan