อัปเดตอาการ ตะวันฉาย หลังถูกเตะขาหัก ต้องผ่าตัดวันนี้ ได้กำลังใจดีถึงข้างเตียง


          อัปเดตอาการ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย หลังถูกนักชกจีน เตะขาหักกลางสังเวียน ศึก ONE ลุมพินี 137 ตอนนี้ผ่าตัดแล้ว ภรรยาอุ้มลูกน้อย ให้กำลังใจ

ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม

          ทำเอาแฟนมวยช็อกไปตาม ๆ กัน ภายหลัง ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย ถูกนักชกคู่ต่อสู้เตะเข้าที่ขาขวาจนทรุด ในศึก ONE ลุมพินี 137 เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา (19 ธันวาคม 2568) จนถูกกรรมการสั่งยุติการแข่งขัน และพ่ายแพ้ให้กับ หลิว เมิงหยาง นักชกชาวจีน ก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาด่วน
          
          ต่อมา เสือคิม นักมวยรุ่นพี่ ได้ออกมาโพสต์ตอบกระแดดราม่าที่เกิดขึ้นหลังการชก ผ่านเฟซบุ๊ก เสือคิม ศิษย์สท.แต๋ว ระบุว่า "ผมเข้าใจนะว่าคิกบ็อกซิ่งมันยากผมยอมรับเขาซ้อมลูกนี้จริง และเขาทำได้ดีจริง ๆ แต่ตะวันฉายเจ็บตัวมากถึงขนาดนี้ มึงจะขำจะทับถมกันทำไมวะ กดหัวเราะกันทำไมวะ ผมเจ็บถึงใจ"
          
          รวมถึงอัปเดตอาการว่า "ปวดใจผมมาก สรุปน้องขาหัก ผมปวดใจมาก น้องจะปวดใจขนาดไหน สู้กับสู้ให้เต็มหัวใจนะน้อง"

ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม
          
          ล่าสุด (20 ธันวาคม) น้องฟีม สาวิตา ภรรยาสาวของตะวันฉาย ได้โพสต์ภาพของสามี พร้อมอัปเดตว่าตะวันฉายได้เข้ารับการผ่าตัด ขณะนี้ออกจากห้องผ่าตัดแล้ว และยิ้มออกเมื่อเจอ น้องคิริน ลูกน้อยที่เป็นกำลังใจคนสำคัญ
          
ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sawita Yingchuan

          โดยก่อนหน้านั้น น้องฟีม ยังโพสต์ส่งกำลังใจถึงตะวันฉายว่า "#ให้กำลังใจกันนะคะ ขอให้หัวหน้าครอบครัวของเราหายไวไว ไม่ว่าจะต้องพักนานแค่ไหน หนูจะทำงานแทนเอง ไม่ต้องคิดอะไรเลย"

ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sawita Yingchuan
          
          ทั้งนี้ ก็มีแฟนมวยเข้ามาร่วมส่งกำลังใจกันเป็นจำนวนมาก
          
          โดยสามารถชมคลิปนาที ตะวันฉาย ถูกนักชกจีนเตะขา ที่นี่คลิก 

ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sawita Yingchuan

อัปเดตอาการ ตะวันฉาย หลังถูกเตะขาหัก ต้องผ่าตัดวันนี้ ได้กำลังใจดีถึงข้างเตียง โพสต์เมื่อ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 16:18:49 1,786 อ่าน
