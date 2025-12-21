ไทยปิดฉากซีเกมส์ 2025 กลับเจอชอตฮือฮา ธรรมนัส พูดเปิดการแข่งขัน ในพิธีปิด

พิธีปิดซีเกมส์ 2025 ไทยส่งต่อธงเจ้าภาพให้มาเลเซีย แต่กลับปรากฏชอตฮือฮา ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า กล่าว "เปิดการแข่งขัน" ในพิธีปิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SEA GAMES Thailand 2025
ปิดฉากกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือซีเกมส์ 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้จัดพิธีปิดซีเกมส์กันไปในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา (20 ธันวาคม 2568) ณ ราชมังคลากีฬาสถาน พร้อมส่งธงต่อให้มาเลเซีย เป็นเจ้าภาพการแข่งขันครั้งที่ 34 ในปี 2027
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SEA GAMES Thailand 2025
โดยในงานนี้มี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิด พร้อมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะผู้บริหาร นักกีฬา เจ้าหน้าที่ จากชาติต่าง ๆ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีปิดอย่างคับคั่ง
ในพิธีปิด เริ่มต้นด้วยการยืนสงบนิ่งถวายอาลัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนจะมีการจัดโชว์แสง สี เสียง ในชุด "The Sound of Whistle…เสียงสะท้อนจากการแข่งขัน" โดยได้ 2 ศิลปินดัง ต้าห์อู๋ พิทยา และ กระแต อาร์สยาม มาร่วมสร้างสีสัน ก่อนที่ขบวนพาเหรดนักกีฬาจะเดินเข้าสู่สนาม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองประชาสัมพันธ์ กกท.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SEA GAMES Thailand 2025
อย่างไรก็ตาม กลับปรากฏเหตุการณ์ซึ่งกลายมาเป็นที่พูดถึงกันอีกครั้ง กับโมเมนต์ขณะที่ ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวปิดการแข่งขัน โดย ร้อยเอก ธรรมนัส พูดขึ้นว่า "และบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ บัดนี้"
อนึ่ง สำหรับผลงานของทัพนักกีฬาไทยในซีเกมส์ 2025 ไทยกลับมาเป็นเจ้าเหรียญทองอีกครั้งในรอบ 10 ปี โดยคว้า 233 เหรียญทอง 154 เหรียญเงิน 112 เหรียญทองแดง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SEA GAMES Thailand 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SEA GAMES Thailand 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SEA GAMES Thailand 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองประชาสัมพันธ์ กกท.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SEA GAMES Thailand 2025