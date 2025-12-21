HILIGHT
เปิดวาร์ปเบอร์ 7 ไอซ์ฮอกกี้ไทย หล่อจนเป็นไวรัล ทำคนดูหลุดโฟกัส ที่แท้โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

 
              เปิดวาร์ปหนุ่มฮอตเบอร์ 7 ทีมชาติไทย ภีม ธนัช นักไอซ์ฮอกกี้หล่อบอกต่อด้วย ที่แท้เป็นน้องชายแท้ ๆ ของ ภู BUS ดีกรีเป็นถึงศิลปินฝึกหัดค่ายดัง

ภีม ธนัช ลิ้มปัญญากุล นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ 2025
ภาพจาก Instagram sonraymusic

             ควันหลงที่เป็นกระแสไวรัลจากการแข่งขันกีฬาไอซ์ฮอกกี้ ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 เมื่อทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จ หลังพ่ายให้กับอินโดนีเซียไปอย่างสูสี 2-3 แต่ทว่าแฟนกีฬาหลาย ๆ คนกลับหลุดโฟกัสไปที่ความหล่อเท่ของผู้เล่นหมายเลข 7 ที่โชว์ออร่าโดดเด่นสะดุดตาทั่วทั้งสนาม จนกลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลทันที

             สำหรับนักกีฬารายนี้คือ "ภีม ธนัช ลิ้มปัญญากุล" ในวัย 18 ปี ซึ่งนอกจากบทบาทการเป็นตัวแทนไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยแล้ว เขายังเป็นศิลปินฝึกหัด (Trainee) ของค่าย SONRAY MUSIC และเริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงให้แฟน ๆ ได้ติดตามกันบ้างแล้ว เช่น การร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลง "คาถาหาเธอ" ของวง Sugar 'N Spice

ภีม ธนัช ลิ้มปัญญากุล นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ 2025
ภาพจาก Instagram sonraymusic

ภีม ธนัช ลิ้มปัญญากุล นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ 2025
ภาพจาก Instagram sonraymusic

ภีม ธนัช ลิ้มปัญญากุล นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ 2025
ภาพจาก Instagram sonraymusic

             ยิ่งไปกว่านั้น ภีม ธนัช ยังเป็นน้องชายแท้ ๆ ของ "ภู ธัชชัย ลิ้มปัญญากุล" สมาชิกวงบอยกรุ๊ปชื่อดังอย่าง BUS (Because of you I shine) โดยหลังจบการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ ภีมได้ร่วมเฟรมถ่ายภาพคู่กับพี่ชายที่เดินทางมาให้กำลังใจถึงขอบสนาม เผยให้เห็นดีกรีความหล่อแบบแพ็กคู่ที่กินกันไม่ลงจริง ๆ

             ทั้งนี้ แฟน ๆ สามารถติดตามผลงานและให้กำลังใจ ภีม ธนัช ได้ทาง Instagram: peemtanat และทาง Instagram: sonraymusic
 
ภีม ธนัช ลิ้มปัญญากุล นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ 2025
ภาพจาก Instagram sonraymusic

ภีม ธนัช ลิ้มปัญญากุล นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ 2025
ภาพจาก Instagram sonraymusic

ภีม ธนัช ลิ้มปัญญากุล นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ 2025
ภาพจาก Instagram sonraymusic

ภีม ธนัช ลิ้มปัญญากุล นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ 2025
ภาพจาก Instagram sonraymusic





