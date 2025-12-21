เปิดวาร์ปเบอร์ 7 ไอซ์ฮอกกี้ไทย หล่อจนเป็นไวรัล ทำคนดูหลุดโฟกัส ที่แท้โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

เปิดวาร์ปหนุ่มฮอตเบอร์ 7 ทีมชาติไทย ภีม ธนัช นักไอซ์ฮอกกี้หล่อบอกต่อด้วย ที่แท้เป็นน้องชายแท้ ๆ ของ ภู BUS ดีกรีเป็นถึงศิลปินฝึกหัดค่ายดัง
ภาพจาก Instagram sonraymusic
ควันหลงที่เป็นกระแสไวรัลจากการแข่งขันกีฬาไอซ์ฮอกกี้ ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 เมื่อทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จ หลังพ่ายให้กับอินโดนีเซียไปอย่างสูสี 2-3 แต่ทว่าแฟนกีฬาหลาย ๆ คนกลับหลุดโฟกัสไปที่ความหล่อเท่ของผู้เล่นหมายเลข 7 ที่โชว์ออร่าโดดเด่นสะดุดตาทั่วทั้งสนาม จนกลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลทันที
สำหรับนักกีฬารายนี้คือ "ภีม ธนัช ลิ้มปัญญากุล" ในวัย 18 ปี ซึ่งนอกจากบทบาทการเป็นตัวแทนไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยแล้ว เขายังเป็นศิลปินฝึกหัด (Trainee) ของค่าย SONRAY MUSIC และเริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงให้แฟน ๆ ได้ติดตามกันบ้างแล้ว เช่น การร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลง "คาถาหาเธอ" ของวง Sugar 'N Spice
ทั้งนี้ แฟน ๆ สามารถติดตามผลงานและให้กำลังใจ ภีม ธนัช ได้ทาง Instagram: peemtanat และทาง Instagram: sonraymusic
