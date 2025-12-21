HILIGHT
ช่างเชื่อมฝาท่อห้างดัง เจอแรงระเบิดอัดร่าง ดับ 1 สาหัส 1 พบลูกค้าบาดเจ็บด้วย คาดมีแก๊สรั่ว


          ช็อก ช่างเชื่อมฝาท่อระบายน้ำห้างดัง เจอแรงระเบิดอัดร่าง ดับ 1 สาหัส 1 พบลูกค้าบาดเจ็บด้วย คาดมีแก๊สรั่ว เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่แล้ว

ช่างเชื่อมฝาท่อห้างดัง เจอแรงระเบิดอัดร่าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวศรีราชาท้องถิ่น

          วันที่ 21 ธันวาคม 2568 เดลินิวส์ รายงานว่า เกิดเหตุช่างซ่อมฝาท่อระบายน้ำที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ถูกแก๊สระเบิดเสียชีวิต โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นำกำลังกู้ภัยและทีมแพทย์ รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าชื่อดัง หลังได้รับแจ้งว่ามีเหตุแก๊สรั่ว ระเบิดภายในท่อระบายน้ำ มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต 
          
          พบว่าแรงอัดระเบิดทำพื้นปูนในพื้นที่โดยรอบพังเสียหาย บริเวณปากท่อระบายน้ำพบ นายสามารถ หมื่นดอน อายุ 35 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกแรงอัดระเบิดใส่ร่าง ขาขวาฉีกขาดเป็นแผลฉกรรจ์ เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
          
          ขณะเดียวกัน ภายในท่อระบายน้ำลึก 4 เมตร พบร่าง นายทินภัทร วงศ์มา อายุ 30 ปี เสียชีวิต เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันนำร่างขึ้นจากน้ำ นอกจากนี้ยังพบลูกค้าได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ 1 ราย 

ช่างเชื่อมฝาท่อห้างดัง เจอแรงระเบิดอัดร่าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวศรีราชาท้องถิ่น

          จากการสอบถามพนักงานห้างที่เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ผู้ที่ถูกแรงระเบิดเป็นช่างเชื่อม โดยมาด้วยกันทั้งหมด 4 คน แยกย้ายกันไปเชื่อมฝาท่อระบายน้ำและบ่อดักไขมัน จนทั้ง 2 คนมาเชื่อมฝาท่อระบายน้ำตรงจุดเกิดเหตุ แต่ระหว่างทำงาน มีประกายไฟตกลงไปในท่อ ทันใดนั้นก็เกิดแรงอัดระเบิดขึ้นมาจากท่อ ทำให้ช่างเชื่อมทั้ง 2 คน ถูกแรงอัดระเบิดเต็ม ๆ จน 1 คนตกลงไปในท่อ เสียชีวิต ส่วนอีกคนกระเด็นออกมา บาดเจ็บสาหัส 
          
          เบื้องต้นทางตำรวจได้ปิดกั้นจุดเกิดเหตุ โดยสันนิษฐานว่าภายในท่อระบายน้ำอาจมีแก๊สรั่วไหลอยู่ แต่จะมีการตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง

ช่างเชื่อมฝาท่อห้างดัง เจอแรงระเบิดอัดร่าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวศรีราชาท้องถิ่น

ช่างเชื่อมฝาท่อห้างดัง เจอแรงระเบิดอัดร่าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวศรีราชาท้องถิ่น

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ 

ช่างเชื่อมฝาท่อห้างดัง เจอแรงระเบิดอัดร่าง ดับ 1 สาหัส 1 พบลูกค้าบาดเจ็บด้วย คาดมีแก๊สรั่ว โพสต์เมื่อ 21 ธันวาคม 2568
