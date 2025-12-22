HILIGHT
เดินซูเปอร์มาร์เกตเจอแม่มักง่าย พาลูกฉี่ใส่ถังขยะ - ทำรถเข็นสกปรก ทั้งที่ห้องน้ำก็มี !

 
              ลูกค้าเดินซูเปอร์มาร์เกต เจอแม่มักง่าย พาลูกฉี่ใส่ถังขยะ ทำรถเข็นสกปรก ทั้งที่ด้านในก็มีห้องน้ำ คนรังเกียจจนต้องเดินออก 

พาลูกฉี่ใส่ถังขยะ ซูเปอร์มาร์เกต
ภาพจาก Threads

             วันที่ 21 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีเหตุการณ์ที่สร้างความไม่พอใจให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากคลิปวิดีโอเผยให้เห็นพฤติกรรมของผู้ปกครองสุดมักง่าย พาลูกปัสสาวะใส่ถังขยะภายในซูเปอร์มาร์เกต สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่ไปเดินเลือกซื้อของและต้องมาเห็นภาพดังกล่าว 

             เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซูเปอร์มาร์เกตแห่งหนึ่งในเมืองริมบายู รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย จากคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาเผยแพร่แสดงให้เห็นว่า มีผู้หญิง 2 คนกำลังทำท่าทางแปลก ๆ อยู่ตรงโซนเก็บรถเข็น หน้าทางเข้าซูเปอร์มาร์เกต เมื่อลูกค้าที่มาเดินซื้อของเข้าไปใกล้ ๆ เพื่อจะนำรถเข็นออกมา เขากลับได้เห็นภาพที่น่าตกใจ หญิงรายหนึ่งกำลังอุ้มเด็กน้อยที่น่าจะเป็นลูกของเธอให้ปัสสาวะใส่ถังขยะที่อยู่บริเวณนั้น

พาลูกฉี่ใส่ถังขยะ ซูเปอร์มาร์เกต
ภาพจาก Threads

             โดยผู้ที่เห็นเหตุการณ์กล่าวว่า "กำลังจะหยิบรถเข็น แต่กลับเห็นผู้ปกครองคนฉลาดปล่อยให้ลูกน้อย 2 คน เด็กชายและเด็กหญิงปัสสาวะลงถังขยะ นี่มันน่ารังเกียจมาก พวกเธอไม่มีสามัญสำนึกเลย" นอกจากนี้เจ้าของโพสต์ยังเผยว่า มีเด็กคนหนึ่งปัสสาวะใส่ด้ามจับของรถเข็นด้วย  

             "ฉันโมโหมาก เพิ่งเข้าไปแค่ 10 นาทีก็เดินออกมาเลย หมดอารมณ์จะซื้อของต่อ ซื้อแค่ของที่ลูก ๆ ขอเท่านั้น ไม่คิดจะทำอาหารต่อด้วยซ้ำ สกปรกมาก !" ผู้โพสต์กล่าว โดยหลังจากนั้นได้มีการแจ้งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้จัดการซูเปอร์มาร์เกต รวมไปเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ดำเนินการต่อไป

พาลูกฉี่ใส่ถังขยะ ซูเปอร์มาร์เกต
ภาพจาก Threads

             หลังจากคลิปวิดีโอนี้ถูกแชร์ต่อกันออกไปในวงกว้างก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดุเดือด หลายคนแสดงความรังเกียจต่อ "พฤติกรรมมักง่าย" ในที่สาธารณะ และเรียกร้องให้ผู้ปกครองมีความรับผิดชอบ ชี้ว่าภายในซูเปอร์มาร์เกตก็มีห้องน้ำ ในขณะเดียวกันก็มีบางรายร้องเรียนไปยังซูเปอร์มาร์เกตให้เข้มงวดเกี่ยวกับมาตรการด้านความสะอาดสำหรับผู้มาใช้บริการมากขึ้น 


ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz




เดินซูเปอร์มาร์เกตเจอแม่มักง่าย พาลูกฉี่ใส่ถังขยะ - ทำรถเข็นสกปรก ทั้งที่ห้องน้ำก็มี ! อัปเดตล่าสุด 22 ธันวาคม 2568
