เดินซูเปอร์มาร์เกตเจอแม่มักง่าย พาลูกฉี่ใส่ถังขยะ - ทำรถเข็นสกปรก ทั้งที่ห้องน้ำก็มี !

ลูกค้าเดินซูเปอร์มาร์เกต เจอแม่มักง่าย พาลูกฉี่ใส่ถังขยะ ทำรถเข็นสกปรก ทั้งที่ด้านในก็มีห้องน้ำ คนรังเกียจจนต้องเดินออก
ภาพจาก Threads
วันที่ 21 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีเหตุการณ์ที่สร้างความไม่พอใจให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากคลิปวิดีโอเผยให้เห็นพฤติกรรมของผู้ปกครองสุดมักง่าย พาลูกปัสสาวะใส่ถังขยะภายในซูเปอร์มาร์เกต สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่ไปเดินเลือกซื้อของและต้องมาเห็นภาพดังกล่าว
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซูเปอร์มาร์เกตแห่งหนึ่งในเมืองริมบายู รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย จากคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาเผยแพร่แสดงให้เห็นว่า มีผู้หญิง 2 คนกำลังทำท่าทางแปลก ๆ อยู่ตรงโซนเก็บรถเข็น หน้าทางเข้าซูเปอร์มาร์เกต เมื่อลูกค้าที่มาเดินซื้อของเข้าไปใกล้ ๆ เพื่อจะนำรถเข็นออกมา เขากลับได้เห็นภาพที่น่าตกใจ หญิงรายหนึ่งกำลังอุ้มเด็กน้อยที่น่าจะเป็นลูกของเธอให้ปัสสาวะใส่ถังขยะที่อยู่บริเวณนั้น
ภาพจาก Threads
"ฉันโมโหมาก เพิ่งเข้าไปแค่ 10 นาทีก็เดินออกมาเลย หมดอารมณ์จะซื้อของต่อ ซื้อแค่ของที่ลูก ๆ ขอเท่านั้น ไม่คิดจะทำอาหารต่อด้วยซ้ำ สกปรกมาก !" ผู้โพสต์กล่าว โดยหลังจากนั้นได้มีการแจ้งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้จัดการซูเปอร์มาร์เกต รวมไปเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ดำเนินการต่อไป
ภาพจาก Threads
ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz