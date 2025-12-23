สั่งสเต๊กร้านดัง 4 อย่างเกือบ 300 บาท กระแสตีกลับ 2 จุด ผิดตั้งแต่บิล จนดังในพันทิป

สั่งสเต๊กร้านดัง 4 อย่างราคาเกือบ 300 บาท แพงแถมไม่คุ้ม ชาวเน็ตขยี้ตา แถมดูบิล ก่อนสวนกลับไป 2 ข้อเน้น ๆ เจ้าของกระทู้ผิดตรงไหน
วันที่ 23 ธันวาคม 2568 คุณ สมาชิกหมายเลข 8378462 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการเล่าเรื่องการสั่งสเต๊กร้านหนึ่ง ราคาเกือบ 300 บาท แต่กลับไม่อิ่ม แล้วอาหารในจานที่ได้ก็ไม่น่าประทับใจ มีความอมน้ำมัน เนื้อเล็ก เรื่องนี้กลายเป็นกระทู้ฮิตของเว็บไซต์พันทิปดอทคอมทันทีที่โพสต์
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตไม่เห็นด้วย ข้อแรกคือ คำว่าราคาเกือบ 300 บาท แต่ในบิล 227 บาท มันยังห่างไกล แบบนี้ใช้คำว่าเกือบไม่ได้
อีกข้อหนึ่งคือ อาหาร 4 เมนูที่สั่ง มีทั้งสเต๊ก สลัด ข้าว ราคาประมาณ 200 บาท ก็ถือว่าไม่ได้แพงเกินไป เฉลี่ยราคาประมาณ 60 บาท ถือว่าราคาถูกแล้ว