สั่งสเต๊กร้านดัง 4 อย่างเกือบ 300 บาท กระแสตีกลับ 2 จุด ผิดตั้งแต่บิล จนดังในพันทิป

          สั่งสเต๊กร้านดัง 4 อย่างราคาเกือบ 300 บาท แพงแถมไม่คุ้ม ชาวเน็ตขยี้ตา แถมดูบิล ก่อนสวนกลับไป 2 ข้อเน้น ๆ เจ้าของกระทู้ผิดตรงไหน

ร้านสเต๊ก
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 8378462 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

          วันที่ 23 ธันวาคม 2568 คุณ สมาชิกหมายเลข 8378462 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการเล่าเรื่องการสั่งสเต๊กร้านหนึ่ง ราคาเกือบ 300 บาท แต่กลับไม่อิ่ม แล้วอาหารในจานที่ได้ก็ไม่น่าประทับใจ มีความอมน้ำมัน เนื้อเล็ก เรื่องนี้กลายเป็นกระทู้ฮิตของเว็บไซต์พันทิปดอทคอมทันทีที่โพสต์

ร้านสเต๊ก
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 8378462 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

ร้านสเต๊ก
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 8378462 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

ร้านสเต๊ก
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 8378462 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

          อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตไม่เห็นด้วย ข้อแรกคือ คำว่าราคาเกือบ 300 บาท แต่ในบิล 227 บาท มันยังห่างไกล แบบนี้ใช้คำว่าเกือบไม่ได้

ร้านสเต๊ก
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 8378462 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

          อีกข้อหนึ่งคือ อาหาร 4 เมนูที่สั่ง มีทั้งสเต๊ก สลัด ข้าว ราคาประมาณ 200 บาท ก็ถือว่าไม่ได้แพงเกินไป เฉลี่ยราคาประมาณ 60 บาท ถือว่าราคาถูกแล้ว


สั่งสเต๊กร้านดัง 4 อย่างเกือบ 300 บาท กระแสตีกลับ 2 จุด ผิดตั้งแต่บิล จนดังในพันทิป โพสต์เมื่อ 23 ธันวาคม 2568
