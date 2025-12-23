หนุ่มน้อย 8 ขวบ ริเป็นสายเปย์ เอาสร้อยแม่ไปหั่น แจกทองเพื่อน แม่รู้ลมแทบจับ

เด็ก 8 ขวบ เอาทองไปแจกเพื่อน แม่รู้ที่มาลมแทบจับ แอบจิ๊กสร้อยแม่ไปหั่น แจกทั่วจนจำไม่ได้ เจอพ่อตีให้หลาบจำ อวสานสายเปย์
ภาพจาก Sina
วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า เกิดเหตุที่ทำเอาพ่อแม่ชาวจีนลมแทบจับ หลังเพิ่งรู้ความจริงเรื่องที่ลูกชายวัย 8 ขวบ ริทำตัวเป็นสายเปย์ตั้งแต่เล็ก แอบเอาสร้อยคอทองคำของแม่ไปหั่นเป็นชิ้น ๆ เพื่อแจกเพื่อนที่โรงเรียนเป็นของขวัญ
ที่แย่ไปยิ่งกว่านั้นคือ สร้อยดังกล่าวเป็นของขวัญที่พ่อมอบให้แม่ของเขาเป็นความทรงจำในวันแต่งงาน ดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เพียงเครื่องประดับมีค่า แต่ยังเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจ แต่น่าเศร้าที่ทองคำที่ถูกลูกแอบขโมยไปแจกเพื่อนนั้น ไม่สามารถนำกลับคืนมาได้แล้ว
รายงานเผยว่า ครอบครัวดังกล่าวอาศัยอยู่ในเมืองเจ้าจวง มณฑลซานตง ทางตะวันออกของจีน โดยแม่เพิ่งรู้วีรกรรมของลูกชายหลังผ่านไป 1 เดือน หลังจากลูกสาวมาเล่าให้ฟังว่า มีเพื่อนของน้องชายบอกว่าเขาเอาทองคำไปแจก
ภาพจาก Sina
"บางทีคุณอาจคิดว่านี่เป็นเรื่องแต่งขำ ๆ แต่มันเป็นเรื่องจริง" นางซุน แม่ของเด็ก กล่าวผ่านโซเชียลเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พร้อมยอมรับว่าเธอทั้งโกรธและอึ้งมาก
หลังจากพ่อแม่ทราบเรื่อง เด็กชายก็ยอมรับว่าทองที่เอาไปแจกเพื่อนร่วมชั้นนั้น เขาเอามาจากสร้อยของแม่
จากนั้นคู่สามีภรรยาใช้เวลาอยู่นานหลายชั่วโมง ในการไล่ดูภาพวงจรปิดย้อนหลัง กระทั่งในที่สุดจึงเห็นภาพตอนที่ลูกชายแอบมาเปิดตู้ของแม่ หยิบสร้อยทองออกไป จากนั้นก็พยายามตัดทองเป็นชิ้น ๆ โดยใช้มือหนึ่งจับคีม อีกมือจุดไฟเผาสร้อย แถมเขายังพยายามจะกัดทองเป็นชิ้นเล็ก ๆ ด้วย
เด็กชายยอมรับว่า จำไม่ได้ว่าแจกทองเพื่อนไปกี่คน รวมถึงจำไม่ได้ด้วยว่าเอาทองคำที่เหลือไปไว้ที่ไหน ท้ายที่สุดหลังจากการค้นหาอย่างสุดความสามารถ พ่อแม่ก็เจอเพียงชิ้นส่วนเล็ก ๆ ที่เหลืออยู่ของสร้อยเท่านั้น แต่ไม่สามารถตามเอาทองคืนมาได้
ภาพจาก Sina
เมื่อถามลูกชายว่ารู้หรือไม่ ว่าทองคำแพงแค่ไหน เด็กน้อยก็ตอบว่าไม่รู้ ซึ่งท้ายที่สุดเขาก็ถูกพ่อตี เป็นการลงโทษสำหรับวีรกรรมครั้งนี้
รายงานเผยว่า เครื่องประดับทองคำในจีนสามารถขายได้ราคา 1,200 หยวน (ราว 5,300 บาท) ต่อ 1 กรัม ขณะที่สร้อยทองของนางซุน มีน้ำหนักประมาณ 8 กรัม หรือก็คือประมาณ 42,000 บาท
ภาพจาก Sina
ทั้งนี้ ทนายความจากมณฑลเหอเป่ย์ ที่ใช้นามแฝงบนโลกออนไลน์ว่า ปี่เจี้ยนเซี่ยซัวฟา ออกมาแสดงความเห็นต่อกรณีนี้ว่า เด็กที่อายุต่ำกว่า 8 ขวบ ถูกมองว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถจำกัดตามกฎหมายจีน พฤติกรรมของเขาอยู่นอกเหนือความรู้ความเข้าใจ หรือความสามารถของตัวเอง และจะสามารถตัดสินโทษได้เมื่อพ่อแม่ยินยอมเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การตีเด็กถือว่าละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้เยาว์ของจีน
สิ่งที่เกิดขึ้นกลายมาเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงอย่างมากบนโลกออนไลน์ของจีน โดยมีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็น เช่น "เขาจำเป็นต้องได้รับการศึกษาอย่างจริงจัง ไม่อย่างนั้นวันหนึ่งเขาอาจจะขายบ้าน" และ "ถ้าเขาเอามันไปให้ผู้หญิง ก็ไม่ควรกดดันเขามากนัก บางทีหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นสะใภ้ของคุณในอนาคต"
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP