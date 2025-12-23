HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เกมเปลี่ยนในพริบตา ! ชักเย่อสุดสูสี แต่พอวิกหลุดทีมขำจนหมดแรง

          ไวรัลชักเย่อสุดฮา เมื่อตัวนำดึงเชือกแรงจัดจนวิกกระเด็นตกพื้น ทำเอาเพื่อนร่วมทีมขำหนักมาก ก่อนหมดแรงพ่ายแพ้ไปหมดรูป

ไวรัลชักเย่อสุดฮา
ภาพจาก TikTok @sureerat0545

          เป็นหนึ่งในกีฬายอดฮิตประจำการแข่งขันหลาย ๆ รายการ สำหรับ "ชักเย่อ" ซึ่ง "ตัวนำ" คือหัวใจหลักของทีม ที่ต้องเป็นจุดเด่นและแบกความหวังของเพื่อน ๆ รวมถึงกองเชียร์เอาไว้ แต่ในทางตรงกันข้าม หากเกิดเหตุไม่คาดคิดกับตำแหน่งนี้ ก็อาจทำให้ทีมต้องพ่ายแพ้ไปในพริบตาได้เช่นกัน

ไวรัลชักเย่อสุดฮา
ภาพจาก TikTok @sureerat0545

ไวรัลชักเย่อสุดฮา
ภาพจาก TikTok @sureerat0545

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2568 ผู้ใช้ TikTok @sureerat0545 โพสต์คลิปการแข่งขันกีฬาชักเย่อ ซึ่งงานนี้แต่ละทีมส่งตัวแทนออกมาร่วมประลองกำลังกันแบบไม่จำกัดเพศ ชนิดที่ว่าบางคนยังสวมชุดไทยสวยงามต่อเนื่องมาจากกิจกรรมก่อนหน้านี้

ไวรัลชักเย่อสุดฮา
ภาพจาก TikTok @sureerat0545

ไวรัลชักเย่อสุดฮา
ภาพจาก TikTok @sureerat0545

          ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่แถวหน้า ซึ่งเป็นพี่น้อง LGBTQ ในชุดไทยที่มาช่วยดึงเชือกอย่างสุดกำลัง แต่ด้วยจังหวะที่โยกย้ายขยับตัวแรงเกินไป ส่งผลให้วิกผมหลุดกระเด็น เผยให้เห็นผมจริงที่ตัดสั้นเกรียน ทำเอาเจ้าตัวและเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ด้านหลังหลุดขำออกมาอย่างห้ามไม่ได้ ตัดภาพมาอีกทีก็สู้ต่อไม่ไหวกับลุคใหม่เวอร์ชั่นนี้ จนเจ้าตัวถึงกับล้มลงไปนอนขำบนพื้น ก่อนที่ทั้งทีมจะพ่ายแพ้ไปอย่างรวดเร็ว

          ไวรัลนี้เรียกเสียงฮาให้กับชาวเน็ตได้เป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้ามาคอมเมนต์แซวเพียบ เช่น แป๊บเดียวจากแม่ใหญ่กลายเป็นคุณตา, วิกผมมีผลต่อพลังสุด ๆ พอหลุดทีเดียวถึงกับแพ้, และที่หนักสุดคือคนที่อยู่ข้างหลังซึ่งต้องมาเห็นช็อตเด็ดในระยะประชิดจนไม่มีแรงดึงเชือกต่อ กลายเป็นอาการขำจนหมดแรงกันทั้งแถวเลยทีเดียว

ไวรัลชักเย่อสุดฮา
ภาพจาก TikTok @sureerat0545

ไวรัลชักเย่อสุดฮา
ภาพจาก TikTok @sureerat0545

ไวรัลชักเย่อสุดฮา
ภาพจาก TikTok @sureerat0545

ไวรัลชักเย่อสุดฮา
ภาพจาก TikTok @sureerat0545

ไวรัลชักเย่อสุดฮา
ภาพจาก TikTok @sureerat0545

ไวรัลชักเย่อสุดฮา
ภาพจาก TikTok @sureerat0545

ไวรัลชักเย่อสุดฮา
ภาพจาก TikTok @sureerat0545

ไวรัลชักเย่อสุดฮา
ภาพจาก TikTok @sureerat0545


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เกมเปลี่ยนในพริบตา ! ชักเย่อสุดสูสี แต่พอวิกหลุดทีมขำจนหมดแรง โพสต์เมื่อ 23 ธันวาคม 2568 เวลา 15:05:00 1,087 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย