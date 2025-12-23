ไวรัลชักเย่อสุดฮา เมื่อตัวนำดึงเชือกแรงจัดจนวิกกระเด็นตกพื้น ทำเอาเพื่อนร่วมทีมขำหนักมาก ก่อนหมดแรงพ่ายแพ้ไปหมดรูป
ภาพจาก TikTok @sureerat0545
เป็นหนึ่งในกีฬายอดฮิตประจำการแข่งขันหลาย ๆ รายการ สำหรับ "ชักเย่อ" ซึ่ง "ตัวนำ" คือหัวใจหลักของทีม ที่ต้องเป็นจุดเด่นและแบกความหวังของเพื่อน ๆ รวมถึงกองเชียร์เอาไว้ แต่ในทางตรงกันข้าม หากเกิดเหตุไม่คาดคิดกับตำแหน่งนี้ ก็อาจทำให้ทีมต้องพ่ายแพ้ไปในพริบตาได้เช่นกัน
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2568 ผู้ใช้ TikTok @sureerat0545 โพสต์คลิปการแข่งขันกีฬาชักเย่อ ซึ่งงานนี้แต่ละทีมส่งตัวแทนออกมาร่วมประลองกำลังกันแบบไม่จำกัดเพศ ชนิดที่ว่าบางคนยังสวมชุดไทยสวยงามต่อเนื่องมาจากกิจกรรมก่อนหน้านี้
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่แถวหน้า ซึ่งเป็นพี่น้อง LGBTQ ในชุดไทยที่มาช่วยดึงเชือกอย่างสุดกำลัง แต่ด้วยจังหวะที่โยกย้ายขยับตัวแรงเกินไป ส่งผลให้วิกผมหลุดกระเด็น เผยให้เห็นผมจริงที่ตัดสั้นเกรียน ทำเอาเจ้าตัวและเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ด้านหลังหลุดขำออกมาอย่างห้ามไม่ได้ ตัดภาพมาอีกทีก็สู้ต่อไม่ไหวกับลุคใหม่เวอร์ชั่นนี้ จนเจ้าตัวถึงกับล้มลงไปนอนขำบนพื้น ก่อนที่ทั้งทีมจะพ่ายแพ้ไปอย่างรวดเร็ว
ไวรัลนี้เรียกเสียงฮาให้กับชาวเน็ตได้เป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้ามาคอมเมนต์แซวเพียบ เช่น แป๊บเดียวจากแม่ใหญ่กลายเป็นคุณตา, วิกผมมีผลต่อพลังสุด ๆ พอหลุดทีเดียวถึงกับแพ้, และที่หนักสุดคือคนที่อยู่ข้างหลังซึ่งต้องมาเห็นช็อตเด็ดในระยะประชิดจนไม่มีแรงดึงเชือกต่อ กลายเป็นอาการขำจนหมดแรงกันทั้งแถวเลยทีเดียว
