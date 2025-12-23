พบปลาคล้ายฉลามใกล้หาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ทำคนหวาดผวา ก่อนรู้แท้จริงคือปลาอะไร

พบปลาคล้ายปลาฉลามใกล้ชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ก่อนรู้ที่แท้คือปลาโรนัน รณรงค์อย่ากินเพราะปลาขยายพันธุ์ได้ช้า เสี่ยงสูญพันธุ์
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอแนะนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ "ปลาโรนัน" (Guitarfish) หรือที่รู้จักกันในชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Rhinobatos
- ปลาโรนัน เป็นปลากระดูกอ่อนชนิดหนึ่งในวงศ์ Rhinobatidae ซึ่งมีลักษณะที่น่าสนใจคือ เป็นรอยต่อของวิวัฒนาการระหว่างปลาฉลามและปลากระเบน ทำให้มีรูปร่างคล้ายปลาฉลาม แต่มีส่วนหัวที่แบนและแหลมคล้ายปลากระเบน รูปร่างคล้ายกีตาร์ เป็นที่มาของชื่อ "Guitarfish" ในภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีลำตัวยาวเรียวและส่วนหัวกว้างแบนคล้ายทรงสามเหลี่ยมหรือกีตาร์
- ผิวหนัง มีเกล็ดเป็นตุ่มแข็งหยาบ โดยเฉพาะบริเวณกลางลำตัวและตามแนวสันหลัง อาจมีหนามเล็ก ๆ รอบดวงตาและช่องหายใจ โดยทั่วไปมีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมเขียวบริเวณด้านบน และสีขาวบริเวณด้านล่าง ซึ่งช่วยในการพรางตัวเข้ากับพื้นท้องทะเล ขนาดแตกต่างกันไปตามชนิด บางชนิดอาจมีความยาวได้ถึง 2.8 เมตร แต่โดยทั่วไปที่พบจะอยู่ที่ 70-180 เซนติเมตร
- ปลาโรนันเป็นปลาที่ออกลูกเป็นตัว โดยตัวอ่อนจะได้รับสารอาหารจากถุงไข่แดงภายในตัวแม่ จำนวนลูกที่เกิดแต่ละครั้งแตกต่างกันไปตามชนิด แต่โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 2-12 ตัวต่อครอก ลูกปลาแรกเกิดมีขนาดประมาณ 25-30 เซนติเมตร
- ปัจจุบันในประเทศไทยเริ่มมีการรณรงค์ไม่สนับสนุนการกินปลาโรนัน เนื่องจากพวกมันขยายพันธุ์ได้ช้า ทำให้ประชากรในธรรมชาติฟื้นตัวไม่ทันต่อการทำประมง
วันที่ 23 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โพสต์ว่า จากกรณีที่มีการพบปลาโรนันขนาดใหญ่ว่ายน้ำใกล้แนวชายหาด บริเวณชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2568 โดยปลาโรนันมีลักษณะคล้ายกับปลาฉลาม จึงอาจทำให้ประชาชนเกิดการเข้าใจผิด
- ส่วนหัวแบนและแหลม มีจะงอยปากยาวยื่นออกมา รูจมูกวางตัวในแนวเฉียงและค่อนข้างกว้าง ครีบอกจะแผ่กว้างออกไปเชื่อมกับส่วนหัว ทำให้ดูคล้ายปลากระเบน ในขณะที่ส่วนหางยังคงมีครีบหลังสองครีบที่พัฒนาดีและแยกจากกันชัดเจน คล้ายกับปลาฉลาม
- ปลาโรนันพบได้ในเขตน่านน้ำอบอุ่นและเขตร้อนทั่วโลก ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ แอฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเลที่เป็นโคลนหรือทรายบริเวณชายฝั่งทะเล จนถึงไหล่ทวีปที่ระดับความลึกไม่เกิน 30 เมตร (หรือบางชนิดอาจพบที่ความลึกถึง 100 เมตร) เป็นปลาที่มักจะฝังตัวอยู่ใต้โคลนหรือทรายเพื่อซุ่มโจมตีเหยื่อ บางชนิดอาจพบได้ในแหล่งน้ำกร่อย หรือแม้กระทั่งปากแม่น้ำ แต่โดยปกติแล้วจะอยู่ในน้ำเค็มตลอดชีวิต
- ปลาโรนันเป็นปลาที่หากินตามพื้นท้องน้ำ อาหารหลัก ได้แก่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ตามพื้นทะเล เช่น ไส้เดือนทะเล, ปู, กุ้ง, หอย รวมถึงปลาขนาดเล็กอื่น ๆ
