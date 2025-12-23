HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พบปลาคล้ายฉลามใกล้หาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ทำคนหวาดผวา ก่อนรู้แท้จริงคือปลาอะไร

          พบปลาคล้ายปลาฉลามใกล้ชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ก่อนรู้ที่แท้คือปลาโรนัน รณรงค์อย่ากินเพราะปลาขยายพันธุ์ได้ช้า เสี่ยงสูญพันธุ์

ปลาโรนัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          วันที่ 23 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โพสต์ว่า จากกรณีที่มีการพบปลาโรนันขนาดใหญ่ว่ายน้ำใกล้แนวชายหาด บริเวณชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2568 โดยปลาโรนันมีลักษณะคล้ายกับปลาฉลาม จึงอาจทำให้ประชาชนเกิดการเข้าใจผิด 

          - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอแนะนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ "ปลาโรนัน" (Guitarfish) หรือที่รู้จักกันในชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Rhinobatos

          - ปลาโรนัน เป็นปลากระดูกอ่อนชนิดหนึ่งในวงศ์ Rhinobatidae ซึ่งมีลักษณะที่น่าสนใจคือ เป็นรอยต่อของวิวัฒนาการระหว่างปลาฉลามและปลากระเบน ทำให้มีรูปร่างคล้ายปลาฉลาม แต่มีส่วนหัวที่แบนและแหลมคล้ายปลากระเบน รูปร่างคล้ายกีตาร์ เป็นที่มาของชื่อ "Guitarfish" ในภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีลำตัวยาวเรียวและส่วนหัวกว้างแบนคล้ายทรงสามเหลี่ยมหรือกีตาร์

ปลาโรนัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          - ส่วนหัวแบนและแหลม มีจะงอยปากยาวยื่นออกมา รูจมูกวางตัวในแนวเฉียงและค่อนข้างกว้าง ครีบอกจะแผ่กว้างออกไปเชื่อมกับส่วนหัว ทำให้ดูคล้ายปลากระเบน ในขณะที่ส่วนหางยังคงมีครีบหลังสองครีบที่พัฒนาดีและแยกจากกันชัดเจน คล้ายกับปลาฉลาม

          - ผิวหนัง มีเกล็ดเป็นตุ่มแข็งหยาบ โดยเฉพาะบริเวณกลางลำตัวและตามแนวสันหลัง อาจมีหนามเล็ก ๆ รอบดวงตาและช่องหายใจ โดยทั่วไปมีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมเขียวบริเวณด้านบน และสีขาวบริเวณด้านล่าง ซึ่งช่วยในการพรางตัวเข้ากับพื้นท้องทะเล ขนาดแตกต่างกันไปตามชนิด บางชนิดอาจมีความยาวได้ถึง 2.8 เมตร แต่โดยทั่วไปที่พบจะอยู่ที่ 70-180 เซนติเมตร

ปลาโรนัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          - ปลาโรนันพบได้ในเขตน่านน้ำอบอุ่นและเขตร้อนทั่วโลก ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ แอฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเลที่เป็นโคลนหรือทรายบริเวณชายฝั่งทะเล จนถึงไหล่ทวีปที่ระดับความลึกไม่เกิน 30 เมตร (หรือบางชนิดอาจพบที่ความลึกถึง 100 เมตร) เป็นปลาที่มักจะฝังตัวอยู่ใต้โคลนหรือทรายเพื่อซุ่มโจมตีเหยื่อ บางชนิดอาจพบได้ในแหล่งน้ำกร่อย หรือแม้กระทั่งปากแม่น้ำ แต่โดยปกติแล้วจะอยู่ในน้ำเค็มตลอดชีวิต

          - ปลาโรนันเป็นปลาที่หากินตามพื้นท้องน้ำ อาหารหลัก ได้แก่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ตามพื้นทะเล เช่น ไส้เดือนทะเล, ปู, กุ้ง, หอย รวมถึงปลาขนาดเล็กอื่น ๆ

          - ปลาโรนันเป็นปลาที่ออกลูกเป็นตัว โดยตัวอ่อนจะได้รับสารอาหารจากถุงไข่แดงภายในตัวแม่ จำนวนลูกที่เกิดแต่ละครั้งแตกต่างกันไปตามชนิด แต่โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 2-12 ตัวต่อครอก ลูกปลาแรกเกิดมีขนาดประมาณ 25-30 เซนติเมตร

          - ปัจจุบันในประเทศไทยเริ่มมีการรณรงค์ไม่สนับสนุนการกินปลาโรนัน เนื่องจากพวกมันขยายพันธุ์ได้ช้า ทำให้ประชากรในธรรมชาติฟื้นตัวไม่ทันต่อการทำประมง



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พบปลาคล้ายฉลามใกล้หาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ทำคนหวาดผวา ก่อนรู้แท้จริงคือปลาอะไร โพสต์เมื่อ 23 ธันวาคม 2568 เวลา 17:55:19 1,396 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย